Hoteles y viviendas turísticas de Córdoba llegarán al 80% de ocupación durante el puente de los Santos

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), Félix Serrano, afirma que la ocupación hotelera para el puente de Todos los Santos se encuentra alrededor del 80% en los establecimientos cordobeses, aunque precisa que no se trata de un puente real, dado que el próximo lunes, 31 de octubre, es un día laborable.

El responsable de la patronal hotelera avanza que el puente «funcionará bien, aunque parece que será más flojo que fines de semana anteriores» y, en todo caso, recuerda que «hay que esperar a la reserva de última hora» para conocer la ocupación definitiva.

Félix Serrano apunta, además, que «este tipo de puentes hacen que la semana siguiente sea mucho más floja, porque afectan a la semana de turismo laboral, se trabaja menos días», explica.

El sábado será el día más fuerte

La patronal prevé que, como es habitual, «el sábado será el día más fuerte» y la ocupación media de viernes a lunes será del 80%, como se ha referido. Por el momento, Serrano admite que «no se puede saber si se llegará al 100%».

También adelanta que el 1 de noviembre y el resto de la semana «estamos en torno al 25% de ocupación». Así, la venta de noches de hotel para el mes de noviembre se encuentra en torno a un 45% de media en los establecimientos hoteleros de la capital. El mes de diciembre «está todavía muy flojo, por debajo del 20% de ocupación», según detalla Félix Serrano, quien recuerda que «todavía es pronto para las reservas navideñas».

Aehcor estima que el año finalizará en Córdoba con una ocupación hotelera media de alrededor del 60%, aunque aún es necesario conocer los resultados de los dos últimos meses. Este dato «no se acerca en absoluto a los niveles del 2019, no puede hacerlo cuando el turismo internacional representa un 48% de nuestro mercado y no se ha rearmado, y el nacional no está como el año pasado, está bajando», precisa.

El presidente de la patronal reivindica que, para mejorar la llegada de turistas extranjeros, «hace falta que los touroperadores sigan programando Córdoba y se promocione de forma seria la ciudad. Y que la situación bélica se solucione, porque esto afecta a toda Europa. El turismo es uno de los sectores que más sufre la incertidumbre política y económica», lamenta. A su juicio, «ya no tenemos un problema de ocupación», pero el sector está sufriendo «un encarecimiento brutal de los costes».

Viviendas turísticas

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVA) avanza, en la misma línea, que hay «buenas perspectivas» para el puente en Córdoba «a falta de completar con reservas de última hora». En los días previos al inicio del puente, la ocupación media ya es del 74% para las noches del viernes, sábado, domingo y lunes en los inmuebles localizados en el centro de Córdoba.

Restaurantes al 85%

La hostelería, por su parte, también espera un buen puente de Todos los Santos. Según detalla el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, serán los restaurantes y bares del centro y del casco histórico los que mejores datos cosechen, teniendo en cuenta que ya tienen las reservas al 85%. Además, también se espera una «ocupación media» para otra zona importante de la hostelería cordobesa, María la Judía.

En cuanto al cliente, será en su mayoría turista nacional o comensal cordobés que disfrutará de los días de descanso. Por el contrario, explica De la Torre, el turista extranjero que disfrute de la hostelería cordobesa no llegará ni siquiera al 5%.