El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha afirmado este viernes que considera que comportamientos como el del concejal delegado de Infraestructuras del Consistorio cordobés, David Dorado (Cs), "seguramente no sean ejemplares", pero tampoco son, a su juicio, "merecedores de un cese".

En declaraciones a los periodistas, Bellido ha reaccionado así después de que la viceportavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi, pidió este jueves la dimisión o el cese de Dorado, por "recargar su coche eléctrico particular en un punto para vehículos del Consistorio", algo que ha tachado de "ridículo y bastante miserable".

Ante ello, el alcalde ha dicho que "no lo voy a cesar", y ha añadido que, en su opinión, "se están abriendo debates ya sobre comportamientos muy personales, que seguramente no sean ejemplares, pero tampoco son merecedores de un cese", si bien tiene previsto tener "una conversación con David", y hablará con él al creer que lo de que recargue su coche particular en instalaciones municipales "no es una práctica que se deba repetir".