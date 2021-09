Izquierda Unida denuncia que el concejal de Ciudadanos y delegado de Infraestructuras, David Dorado, recarga habitualmente su coche eléctrico en dependencias municipales, en concreto en las instalaciones de la delegación que preside donde hay un punto de recarga. La viceportavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi, ha tachado la práctica de “ridícula y miserable” y ha vuelto a pedir al alcalde, José María Bellido (PP), el cese de su delegado, señalado también por esta formación por el caso de los supuestos contratos irregulares de Infraestructuras, ahora en manos de la Fiscalía, y por el que también exigieron su salida de Capitulares.

Amparo Pernichi ha lamentado que “día sí y día no” David Dorado recargue su vehículo particular, un modelo eléctrico, en un punto de recarga eléctrico no abierto para la ciudadanía y cuyo uso está limitado a coches de la flota municipal, no siendo apto para su uso particular. La edil ha indicado que ayer mismo Dorado recargó su coche. “Volvió de sus vacaciones ayer y recargó”, ha señalado aportando imágenes que corroboran los hechos denunciados.

“A lo mejor se le ha olvidado inaugurar el punto de recarga y lo hace hoy —ha ironizado la concejala de IU—, pero estamos hablando de una persona que cobra al año 55.000 euros, lo que supone un gasto de 70.000 euros para el Ayuntamiento, es decir, para todos nosotros”. En este sentido, ha considerado “ridículo” que el edil quiera ahorrarse los 3,25 euros al día que cuesta la recarga y lamenta de que “se hagan así las cosas en el gobierno de Bellido”.

IU añade, además, que si Cs quiere justificar que el uso que el concejal le da al coche es exclusivamente profesional, el pago de esas recargas debería hacerse vía dieta, con una justificación del kilometraje y de los motivos del desplazamiento para que pueda ser fiscalizado convenientemente. Así, desde IU han querido recordarle a David Dorado que “la luz es cara para todo el mundo, no solo para él” y han reiterado sus exigencias de dimisión por este “detalle lamentable que describe el modus operandi de ambos”.

En último lugar, Pernichi ha informado de que los trabajadores de la Delegación de Infraestructuras están “indignados” y que han sido ellos mismos los que han puesto en conocimiento de los hechos a este grupo. Este medio ha solicitado y está a la espera de la réplica de David Dorado acerca de la denuncia realizada por IU.