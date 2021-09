Podemos se ha sumado a la petición realizada ayer por IU y también pide el cese de David Dorado por recargar su coche eléctrico en un punto de recarga del Ayuntamiento de Córdoba. La concejala de de la formación morada Cristina Pedrajas ha criticado e que el delegado de Infraestructuras, David Dorado (Cs), con un sueldo de 55.000 euros anuales, "se dedique a recargar su coche eléctrico particular a costa del Ayuntamiento". La edil morada entiende que desde Podemos no tienen "más remedio que recordar el caso de Juan Alcántara", el exconcejal de Podemos que dimitió por haber cometido una apropiación indebida de un cajero automático. "Mi compañero dimitió inmediatamente, sin haberse apropiado de ningún dinero público, pero el alcalde bien que no aplica su frase de aplicar la misma vara de medir cuando en junio pasado seguía sin ver motivos para cesar a Dorado", ha dicho hoy Pedrajas.

Relacionadas IU denuncia que el concejal David Dorado recarga su coche eléctrico en el Ayuntamiento

"¿Ahora tampoco ve motivo? O vamos a dejar seguir sumando a ver qué es lo próximo que se le ocurre?", ha puntualizado la portavoz de Podemos para quien el hecho de sacar provecho del Consistorio para un tema particular y propio como es su coche, no deja de ser una "mezquindad", por lo que "desde nuestro grupo condenamos este tipo de actuaciones, que suponen un claro aprovechamiento de recursos municipales y falta de ética por parte de un concejal".

El grupo municipal de Podemos Córdoba ha hecho también balance del camino andado por el gobierno de PP y Cs "en el que se ha demostrado que se ha hecho muy poco y queda muchísimo por ejecutar si se pretende evitar que el actual mandato pase a la historia sin pena ni gloria". La portavoz de la formación morada, Cristina Pedrajas, ha echado mano del acuerdo de gobierno en mayo de 2019 que sirve "para demostrar cómo a día de hoy PP y Cs han mentido a la ciudadanía en general, incluidos sus propios votantes".

En materia de vivienda, Podemos recuerda que PP y Cs se comprometieron a incrementar la oferta, tanto en venta como en alquiler a precios asequibles, con una promoción municipal y en la actualidad "ni hay plan municipal ni visos siquiera de que se vaya a recuperar la desmontada Oficina de la Vivienda, porque el los presupuestos tiene cero euros de partida presupuestaria", ha indicado Pedrajas, quien ha recordado que en el último consejo de Vimcorsa se renunció a la construcción de alojamientos transitorios para jóvenes, "que hubiesen ayudado a muchos a independizarse".

Otros incumplimientos, para Podemos, son el Plan de Choque contra la exclusión social; una garantía para los servicios de atención a la dependencia, que están empeorando; la garantía de una Córdoba más saludable, iluminada y segura, pero la calidad del aire deja mucho que desear al tiempo que "en lugar de tener una iluminación más eficiente han preferido derrochar más de un millón de euros para la Navidad en Cruz Conde, en contra de todo argumento ecológico y medioambiental". "Además, se han incumplido las promesas para rehabilitar y mejorar los equipamientos deportivos municipales, como San Eulogio y el Polideportivo de la Juventud; el plan municipal de creación de equipamientos para jóvenes o avanzar en los procesos de legalización o regularización de las parcelaciones, pero la situación es exactamente igual que al principio del mandato".

El punto más "sangrante" para la portavoz de la formación morada es el compromiso inicial de PP y Ciudadanos para luchar contra la corrupción política, acabando con los "dedazos" y el despilfarro. "En este punto sí que se ha reído a base de bien de toda la ciudadanía cordobesa", y ejemplo de ello es que "jamás hubo antes tantos altos cargos y personas de confianza elegidas a dedo y con sueldazos", hasta el punto de que el Ayuntamiento se gasta en órganos directivos más de dos millones de euros.

En cuanto a la corrupción, el mandato ha venido marcado por tres hitos, todos ellos desde la bancada del partido naranja, que incluye a Eva Timoteo, dimitida por no pedir la compatibilidad con su otro trabajo y que "aún no ha devuelto ni un euro de los sueldos percibidos durante todo el tiempo que estuvo aquí"; Manuel Torrejimeno, bajo una comisión de investigación por presunta prevaricación después de más de un año, o David Dorado, cuya gestión está actualmente en manos de la Fiscalía por presuntos delitos de reconversión de contratos mayores en menores y por falsedad documental, dicen desde Podemos.