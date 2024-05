Play off de ascenso a Segunda División: fechas, equipos y sistema de competición

A tres semanas de que finalice la temporada regular en Primera RFEF, la lucha por el play off de ascenso a LaLiga Hypermotion (Segunda División) está más abierta que nunca. Bien es cierto que el Castellón acaba de ascender como primero de grupo, directamente, al fútbol profesional. Pero ninguna de las otras cuatro plazas de honor tiene un equipo asignado.

Quien mejor lo tiene es el Córdoba CF, que tiene asegurada su participación en las eliminatorias de ascenso, aunque no la segunda plaza. Y no es un dato menor, puesto que acabar segundo garantiza el factor campo a favor en las dos eliminatorias (cuatro partidos) por el ascenso. Tanto el Ibiza (tercero) como el Málaga (cuarto) ambicionan la posición que atesora el Córdoba CF, con solo tres jornadas por disputarse. Además, el Ceuta defiende el último puesto del play off ante Recreativo de Huelva, Real Murcia y Antequera.

En esta situación, el Córdoba CF finalizaría segundo siempre que gane en la próxima jornada (sábado 11 de mayo, 20.00 horas, El Arcángel) al Sanluqueño. Si no lo consigue, tendría otra opción en su visita, precisamente, al Ibiza. Los hombres de Iván Ania cerrarán la temporada el fin de semana del 25 de mayo, en la Feria de Córdoba, en casa ante el Algeciras.

Equipo titular del Córdoba CF que cayó derrotado en Los Cármenes ante el Recreativo Granada, este domingo. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Al otro lado, en el grupo I, la situación es similar con un Deportivo de la Coruña que tiene al alcance de la mano el campeonato (y el ascenso directo), ya que le saca cuatro puntos a falta de tres partidos al segundo, el Barcelona B. La pelea por las tres últimas plazas del play off en el otro grupo es brutal: Gimnástic, Celta B y Ponferradina se encuentran en un colchón de un solo punto, mientras la Cultural Leonesa, sexta, aspira a llevarse alguno de esos puestos en el tramo final.

¿Cuándo y cómo se jugará el play off de ascenso?

La fase de ascenso comenzará nada más concluir la temporada regular, cuya última jornada -que tendrá horario unificado- se disputará el sábado, 25 de mayo, a las 19 horas. Los equipos clasificados en las posiciones 2, 3, 4 y 5 de cada grupo de la Primera RFEF quedarán emparejados de la siguiente manera: el segundo contra el quinto y el tercero contra el cuarto, disputándose eliminatorias a doble partido con la vuelta en el estadio del equipo mejor clasificado en la fase regular.

En caso de empate, el duelo se decidirá en la prórroga, pero no habrá tanda de penaltis en caso de persistir la igualada, resultando vencedor el equipo que concluyese la temporada en mejor posición clasificatoria. Los ganadores de estas primeras eliminatorias se medirán en dos finales regidas por los mismos criterios, de las que saldrán los dos equipos que ascenderán a la categoría de plata del fútbol español.

Iván Rodríguez salta con Brau por un balón aéreo en Los Cármenes. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Semifinales Playoff

2º Grupo 1 vs 5º Grupo 2: Ganador 1

3º Grupo 1 vs 4º Grupo 2: Ganador 2

2º Grupo 2 vs 5º Grupo 1: Ganador 3

3º Grupo 2 vs 4º Grupo 1: Ganador 4

Final Playoff

Ganador 1 vs Ganador 4

Ganador 2 vs Ganador 3

