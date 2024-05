José Antonio Martínez, acalambrado, podría llegar al partido ante el Sanluqueño

El Córdoba CF celebró este lunes una suave sesión de recuperación en El Arcángel tras la goleada encajada el domingo en Los Cármenes, ante el Recreativo Granada (3-0), derrota que supuso automáticamente el ascenso del Castellón a Segunda División A, aunque continúa teniendo todas las opciones para hacerse con la segunda plaza final en el Grupo 2 de Primera Federación.

Calambres de José Antonio Martínez

Lo más destacado, tras la sesión, se centra en el estado físico de José Antonio Martínez. El central onubense volvió a dar síntomas de debilidad física al tener que abandonar el terreno de juego en la recta fina del encuentro, en el minuto 88, cuando Carlos García tuvo que sustituirle al estar acalambrado e intentar evitar con el cambio males mayores.

José Antonio Martínez, durante el encuentro del Córdoba CF en Valdebebas. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

A falta de las pertinentes pruebas, en El Arcángel se muestra optimismo de cara a las próximas jornadas, ya que inicialmente no se valora su problema físico como algo de importancia. En todo caso, se vigilará al central del Córdoba CF durante los próximos días, pero en principio se da por hecho que podría estar disponible para el encuentro de la próxima jornada, la 36, en la que el Córdoba CF recibirá al Atlético Sanluqueño el próximo sábado, a las 20.00 horas (FEF TV). También habrá que esperar a la decisión del propio Iván Ania, ya que el asturiano suele ser extremandamente prudente con las molestias físicas, sobre todo en esta recta final de la Liga regular, y a la espera de los play off no quiere perder a ninguno de sus futbolistas, sobre todo teniendo en la recámara al propio Carlos García, que fue su relevo en Los Cármenes, y a Matías Barboza.

El estado físico de Casas y las amonestaciones

Otro jugador que se retiró con problemas físicos el domingo en Granada fue Antonio Casas. El rambleño recibió un golpe en el costado por el que fue atendido sobre el césped de Los Cármenes por el doctor Bretones, siendo relevado en ese momento por Alberto Toril. En principio, parece que la participación del pichichi cordobesista en el partido del sábado ante el Sanluqueño tampoco corre peligro.

Iván Rodríguez y Brau saltan por un balón aéreo en Los Cármenes, el domingo. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Un encuentro, el de Los Cármenes, que dejó otro dato curioso para la estadística. Ningún jugador del Córdoba CF vio una amonestación en el encuentro contra el Recreativo Granada. De entre los 16 integrantes del plantel cordobesista, el colegiado madrileño Rodríguez Recio no mostró ni amarilla ni roja a ningún futbolista del Córdoba CF, algo que no ocurría desde la jornada 13 de Liga, también lejos de El Arcángel, cuando el conjunto blanquiverde visitó a otro del filial, concretamente al Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino, encuentro que finalizó con goleada del Córdoba CF por 6-1. Por lo tanto, el Córdoba CF había sido amonestado al menos una vez durante 22 jornadas consecutivas, rompiendo la racha este domingo en Los Cármenes. En cualquier caso, la mejora del equipo de Iván Ania en el apartado de amonestaciones ha sido sobresaliente, ya que hay que recordar que en las primeras jornadas de Liga era el colista en la clasificación del juego limpio. Al paso de la jornada 33 de Liga, el Córdoba CF es el séptimo mejor equipo del Grupo 2 de Primera Federación en lo que a amonestaciones se refiere.

Eso sí, deberá estar vigilante el entrenador del Córdoba CF en las tres últimas jornadas de Liga regular, ya que tiene a cuatro jugadores apercibidos: Carlos Marín, Christian Carracedo, Kuki Zalazar y Alberto Toril, mientras que Simo Bouzaidi y Antonio Casas acumulan tres amarillas.

