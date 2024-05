Iván Ania, técnico del Córdoba CF: “No hemos tenido ese gen competitivo”

Con una derrota lejos de casa casi ocho meses después, haciendo matemático el alirón castellonense -y su correspondiente ascenso-, al igual que dejando escapar una opción más que lícita para atar la segunda plaza de forma virtual en el Grupo 2 de Primera Federación, que tendrá que esperar otra semana para seguir encarrilándose. Ese fue el saldo que se le escapó, o más bien propició, el Córdoba CF de Iván Ania en una visita tornada pesadilla al Recreativo Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes (3-0), donde una escalera de propósitos se le cerraron a la formación blanquiverde. «La valoración es negativa, no hemos conseguido el objetivo que veníamos buscando, que era conseguir esos tres puntos, certificar con ellos, casi, el segundo puesto, y no permitir al Castellón que ascendiera. Sin embargo, no hemos conseguido ninguno de los objetivos que traíamos marcados», señaló el propio técnico una vez concluido el encuentro.

Mala reanudación

Si bien la primera mitad se mantuvo en márgenes manejables, más allá de la evidente falta de acierto -numerosas alternativas para haber abierto el marcador-, el segundo acto dinamitó el guion. Comenzó mejor el Córdoba CF, aunque la pegada nazarí, que tampoco requirió de demasiada profundidad ni ocasiones, pasó factura por partida triple en el segundo acto. «Creo que en la primera parte el equipo estuvo más o menos en la línea de siempre, llegando, generando. Nos faltó en la finalización. En la segunda, creo que no fuimos nosotros, no es la imagen habitual nuestra, no hemos tenido ese gen competitivo que siempre tenemos, no hemos tenido reacción cuando nos han hecho ese gol. No he encontrado yo, como entrenador, soluciones. Asumo mi total responsabilidad», analizó.

«Posiblemente hayan sido nuestros peores 45 minutos de la temporada, pero hay que sacar autocrítica, saber que esto a veces te pone en tu sitio, saber que esto no va a ser fácil, que nadie nos va a regalar nada. A lo mejor no supe transmitir de la importancia del partido, de lo que significaba. Jugar contra un equipo que no se juega nada ya habíamos advertido que era peligroso, pero es cierto que no me esperaba este resultado ni esta segunda parte», confesó.

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante el encuentro. / Francisco fernández

La clave de la derrota, según el asturiano, residió también en la falta de convicción de cara a puerta, o pegada, donde no pocas ocasiones acabaron desperdiciadas antes de los mazazos locales. «No hemos conseguido generar ninguna ocasión de peligro y a la contra nos han hecho daño, el segundo y el tercero. En todo momento, cada vez que contratacaban, tenían sensación de peligro. No lo hemos sabido contrarrestar», lamentó. «Tenían la línea muy adelantada que no éramos capaces de penalizar, caíamos en fuera de juego. A raíz del gol, tenía los cambios ya preparados. Buscábamos una reacción que no hemos conseguido», apuntó seguidamente.

A cerrar el segundo puesto

El saldo del revés, en esa línea, más allá de la lógica merma moral para el grupo -tendrá que recomponerse tras sufrir la derrota más abultada de la temporada- es el de la despedida de la lucha por el liderato a falta de tres jornadas para el cierre liguero. Ya es equipo de Segunda División el Castellón, por lo que el premio más ambicioso que resta para el cuadro de Iván Ania sigue siendo atar -y centrarse en- la segunda plaza, favorable en los cruces de la fase. «Cómo va a haber dudas si tenemos 70 puntos. Hoy estamos dolidos por haber perdido y más de esta manera, pero esto no nos puede generar dudas. A veces se pierde un poco la noción de la realidad. La realidad es que va a ser difícil el poder conseguir el objetivo. Veníamos en una dinámica buenísima. Nos tiene que servir de aprendizaje, de que cuando no tienes ese gen competitivo, que este equipo siempre lo tiene, eres un equipo más de la categoría», avisó.

Estimular los ánimos de un vestuario en posición privilegiada, aunque tocado tras el revés, en esa línea, será la primera tarea a completar en una semana de trabajo que culminará recibiendo a otro bloque con aires trampa en El Arcángel: «Es una derrota dura, pero los buenos equipos se levantan y nos tenemos que levantar para ganar el sábado al Atlético Sanluqueño», zanjó ambicioso.