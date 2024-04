Otro registro del Córdoba CF de Ania para entrar en la historia

El Córdoba CF de Iván Ania está firmando la mejor temporada desde el descenso a Segunda División B de la campaña 2018-19 y con el play off ‘garantizado’, ya sólo le falta rematar el año con su regreso al fútbol profesional, sea a través de la plaza directa, arrebatándosela al Castellón, o a través de las eliminatorias, en las que acabar en segunda posición tiene un plus.

Al alcance de la mano

En cualquier caso, el actual Córdoba CF está dejando registros sobresalientes, algunos para la historia. Uno que tiene al alcance de la mano es el de convertirse en el Córdoba CF más goleador como visitante en los 70 años de existencia de la entidad blanquiverde, registro que tiene a solo dos tantos de igualar y tres para superar.

Iván Ania, con Kike Márquez y Antonio Casas, en un entrenamiento del Córdoba CF, esta temporada. / A.J. GONZÁLEZ

Porque el actual Córdoba CF de la temporada 2023-24 lleva anotados nada menos que 29 goles en 16 encuentros de Liga disputados hasta ahora. De hecho, es significativo que el conjunto blanquiverde entrenado por Iván Ania sólo se ha quedado sin marcar en dos de los 16 partidos en los que ha tenido que viajar. El primero fue el 7 de octubre pasado, en Algeciras, lo que supuso la última derrota como visitantes de los cordobesistas de las dos que han sufrido hasta ahora, ya que la otra se produjo unas semanas antes, y también en tierras gaditanas, concretamente en San Fernando (3-1). La otra ocasión en la que se quedó a cero fue en su visita al Estadi Balear, en donde arrancó un empate sin goles, a todas luces insuficiente.

En otros cinco encuentros, además del referido en San Fernando, el Córdoba CF de Ania anotó un gol: 0-1 en El Collao, ante el Alcoyano, 1-1 en Málaga, 0-1 en Melilla, 1-1 en Huelva, ante el Recreativo y 1-1 en Ceuta. En otros cuatro encuentros lejos de El Arcángel, el Córdoba CF marcó dos goles: 1-2 en El Palmar, ante el Atlético Sanluqueño, 0-2 en Linares, 2-2 en Mérida y 0-2 en el Alfredo Di Stéfano, ante el Castilla, el pasado domingo. En otros tres encuentros, el Córdoba CF marcó tres goles como visitante: 1-3 en Murcia, 2-3 en Antequera y otro 2-3 en Castellón. Y, finalmente, anotó nada menos que seis goles (1-6) en su visita al Cerro del Espino para enfrentarse al Atlético de Madrid B.

31 goles en la 2005-06

29 goles en 16 encuentros que le sitúan, sin finalizar aún la Liga, como el tercer Córdoba CF más goleador de la historia como visitante. Encabeza esa estadística el Córdoba CF de la temporada 2005-06, en Segunda División B, que inició la campaña entrenado por Quique Hernández y en la décima jornada tomó el mando Pepe Escalante, que no logró meter al conjunto blanquiverde en los play off de ascenso a Segunda. Pese a ello, aquel equipo, con 31 goles en Liga regular no sólo fue el más goleador de toda la Liga de entonces, sino que también ha sido el que más goles ha anotado como visitante en la historia cordobesista. Javi Moreno, con 17 goles, Tixiki, con nueve, y Javi Flores, con siete, fueron los máximos anotadores de aquella plantilla.

Javi Moeno celebra un gol para el Códoba CF en la 2005-06. / FRANCISCO GONZÁLEZ

El segundo Córdoba CF más goleador como visitante en los 70 años de existencia blanquiverde fue el de Oltra en la 2015-16, en Segunda División, que se quedó en 30 goles, aunque jugando 21 partidos. También fue el más anotador de aquella Liga fuera de casa, con goleadores como Florin Andone, con 21, Fidel Chaves, con 11 o Xisco Jiménez, con ocho.

El tercer Córdoba CF más goleador fuera de casa, hasta ahora, fue el de Germán Crespo en Segunda RFEF, que en 17 encuentros como visitante en la campaña 2021-22 anotó 29 goles, justo los mismos que lleva el actual Córdoba CF, con un partido menos. Antonio Casas, con 17 tantos, Willy Ledesma, con 16, o De las Cuevas y Fuentes, ambos con 13, fueron los máximos anotadores de aquel conjunto blanquiverde que logró el ascenso por la vía rápida.

Florin, Loreto, Casas...

Tras ese podio de equipos goleadores lejos de El Arcángel se sitúa el Córdoba CF de la 1996-97, que en Segunda División B anotó 28 goles para proclamarse campeón del Grupo 4 y a los que colaboraron entre otros, los goleadores Loreto (14 tantos), Quini (nueve) y Pepichi Torres (nueve).

Florin celebra un gol para el Córdoba CF en la campaña 2015-16. / A.J. GONZÁLEZ

También se encuentra en lugar de honor el Córdoba CF de la 2020-11, entrenado por Lucas Alcaraz, que anotó 26 goles en 21 partidos, con Charles como máximo goleador (15), seguido por Pepe Díaz y Oriol Riera, ambos con media docena de goles.

Para cerrar los diez equipos blanquiverdes más goleadores, tras ese de Lucas Alcaraz se sitúan el Córdoba CF de la 1957-58, con 25 goles, los mismos que el de la 1998-99 y el de la 1994-95, mientras que con 24 se sitúa el del ascenso de la 2006-07 y con 23 están el que ascendió a Segunda B en la 1984-85 con Ortuondo, el de la 1993-94 y el de la 2007-08, primera campaña en Segunda, que hizo gran parte de la misma a los mandos de Paco Jémez.

En el caso contrario, los equipos menos goleadores lejos de El Arcángel militaban la mayoría en Primera División. Con siete goles está el de la 1966-67 y con ocho, el de la 1962-63 y 1967-68. Con nueve goles está el Córdoba CF que descendió a Segunda en la 1968-69 y con diez tantos está, además del de la temporada 2014-15, en Primera, el de la 1982-83 en Segunda División, que bajó a Segunda B.

Por lo tanto, el Córdoba CF actual de Iván Ania tiene a tiro de piedra dejar su registro en la historia de la entidad blanquiverde. Anotando dos goles en sus visitas al Intercity, Recreativo Granada e Ibiza igualaría los 31 goles de aquel equipo de Escalante en Segunda B, en la 2005-06, y anotando tres tantos se convertiría en el Córdoba CF más goleador lejos de El Arcángel en los 70 años de existencia blanquiverde.

Suscríbete para seguir leyendo