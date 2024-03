Kuki Zalazar, tras su tanto al San Fernando: "Tenía muchísimas ganas de celebrar un gol en El Arcángel"

El Córdoba CF es un equipo camaleónico. De golear en casa propia, asaltar un feudo indómito como Castalia o a ceñirse el mono de trabajo para superar al San Fernando en El Arcángel (1-0), no hay mucho más de un paso, aunque el resultado es el mismo: los tres puntos. Con ese saldo y buen regusto acabó Kuki Zalazar tras el pleito, al que puso su sello con un golazo de falta directa y otra actuación sobresaliente en la partida dibujada por Iván Ania. «Tenía ganas de meter un gol en El Arcángel. Los dos goles que llevo se los he metido al mismo equipo. Estoy muy feliz, tenía muchísimas ganas de celebrar un gol en el estadio, con mi gente. La sintonía que hay conmigo, tenía muchísimas ganas... Lo bueno, que sirve para ganar y celebrar tres puntos, que es muy importante», resolvió el mediapunta tras la cita.

Un golpeo marca «Zalazar»

Futbolista de cuna e hijo del ex jugador José Luis Zalazar, destacado por su precisión y potencia a balón parado, así como protagonista en una de las eras doradas del Albacete Balompié, la intención del natural de Montevideo era clara desde que recogió el esférico para ejecutar un libre directo escorado en la frontal del área: buscar portería. «Desde pequeño nos ponía descalzos a enseñarnos golpear horas y horas. Lo he dicho muchas veces, mi padre, a mí y a mis hermanos, nos ha enseñado todo del fútbol. Pegar no era de menos, era lo que más practicábamos en casa», confesó motivado.

El tanto del triunfo, en esa línea, ya queda traducido en tres puntos de valor incalculable de cara a la tabla, aunque el «9» blanquiverde no altera el camino ni la filosofía: «Nosotros vamos partido a partido. Era muy importante ganar hoy, después de la victoria de la semana pasada, confirmar hoy con otra era muy importante. Hay que pensar en cada partido, el sábado con el Mérida ir a ganar, después habrá nueve fechas. Tenemos opciones, pero la mejor forma es así, pensando que cada partido va a ser muy duro, una final. Pensando primero en el Mérida y luego veremos lo que pasa», afirmó.

«Estamos haciendo las cosas muy bien, hay que pensar en el sábado, en el Mérida. Queda poco, sería un error pensar que somos más candidatos que los demás», apostilló.