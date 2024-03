Iván Ania, técnico del Córdoba CF: "Tenemos que jugar cada partido como si fuera el definitivo"

Le costó horrores y casi se le acaba enredando más de la cuenta, aunque el plan de Iván Ania en el Córdoba CF sigue su marcha, ya con la primera de las cinco finales en casa solventada. Ni fue sencillo ni requirió menos trabajo que el pasado asalto al Municipal de Castalia la tarea de tumbar al San Fernando en El Arcángel (1-0), frente al que el bloque blanquiverde selló su quinto triunfo consecutivo y, además, tensó buenamente la pugna por el liderato del Grupo 2 de Primera RFEF, no sin antes dejarse un derroche considerable y un golazo en el zurrón. «Tenemos que jugar cada partido como si fuera el partido definitivo, que te puede dar opción o te puede sentenciar. Tenemos que darle muchísima importancia a los detalles, jugar lo más tranquilos posibles y ser lo más reconocibles posible. Lo que nos ha hecho llegar va a ser lo que nos va a permitir seguir creciendo», expresó el propio técnico cordobesista al término del encuentro.

Cita de alternativas

Ya lo avanzó en la previa: el cruce con los isleños tendría poco que ver con su posición en la tabla -en zona de descenso- y no estaría exento de alternativas en los últimos metros, para ninguno de los dos lados. «Estábamos teniendo muchas pérdidas. Sabíamos que en transición podíamos sufrir. Era muy importante hacer buenas vigilancias, sobre todo no tener pérdidas. Empezó muy bien el partido, con muy buenas sensaciones», indicó. «En esos minutos lo pasamos mal, estuve a punto de hacer algún cambio, porque estaba viendo que si se nos ponían por delante se nos podía ir el partido. Nos tranquilizó el gol», añadió.

«En la segunda parte nos faltó ese gol, para llegar más tranquilos a los minutos finales. No lo hicimos y ellos con los cambios cogieron frescura. Había sensación de que nos podían hacer peligro, no teníamos el partido cerrado. Fue un alivio cuando el árbitro pitó el final. No fue nuestro mejor partido, pero lo que nos queda de aquí al final va a ser todo muy disputado», apuntó seguidamente.

Iván Ania da instrucciones a sus futbolistas durante el encuentro en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

El discurso del asturiano en torno al liderato, por otra parte, también fue claro, desmarcándose en buena medida de análisis oportunistas y resituando la presión, tanto en lo anímico como en lo deportivo, al Castellón, al que todavía coloca como cabeza de cartel en la búsqueda del ascenso directo: «No nos podemos olvidar de que nosotros no estamos líderes. Somos candidatos, aspirantes, pero el que marca la pauta es el Castellón. El otro día la victoria fue muy buena, en el 90 la Liga estaba medio sentenciada, luego fuimos capaces de darle la vuelta y entrar en la pelea. No podemos perder la visión global y de la realidad, vamos por detrás en puntuación», afirmó.

También hubo cierto espacio para el análisis de la dinámica blanquiverde, a la que se adhiere la quinta victoria consecutiva y una andanada de fechas sin conocer la derrota. La clave para dar continuidad a este escenario, según el ovetense, se encuentra en mantener intacta la «identidad»: «Las dinámicas son positivas, tanto la nuestra, la del Málaga... El Castellón es el que marca la pauta, va líder, los demás tenemos que ganar nuestro partido y esperar. Llevamos desde el día del Castilla sin perder. Tenemos que tener una cosa clara, cada jornada va a costar más ganar los partidos. Entramos al tramo decisivo. Tenemos que afrontar cada partido intentando ser lo más parecido a nuestra identidad, a nosotros mismos y, sobre todo, tener tranquilidad», demandó.

La ausencia de Casas

Una de las notas protagonistas del envite, por otra parte, aunque en clave negativa, fue la ausencia de Antonio Casas. Se cayó de la lista a última hora el rambleño, aquejado de unas molestias musculares que, según confesó Iván Ania, eran óbice para su participación en la cita ante los azulinos. «No pudo llegar al partido, tenía molestias, estuvo dos días sin entrenar y las pruebas no le permitieron llegar. Pudimos haber arriesgado pero, pensando en lo que tenemos por delante, si se agrava su molestia lo podríamos perder unas cuantas semanas. Preferimos que no participara», zanjó.