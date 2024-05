Los concursantes de 'Supervivientes' están alcanzando el límite de sus fuerzas con el paso del tiempo en los Cayos Cochinos. Uno de los que peor lo está pasando es Arkano, que anoche manifestó su intención de abandonar el concurso en plena emisión de 'Conexión Honduras'. En una pausa, el rapero sufrió un bajón anímico y aseguró que quería regresar a España.

Así lo empezó explicando Sandra Barndeda desde plató: "Durante publicidad, a Arkano le ha cogido un bajón impresionante". Acto seguido, la presentadora conectó con la playa para escuchar lo que tenía que decir el propio concursante: "No quiero estar aquí, ya está. No tiene sentido para mí".

"No quiero. Es tiempo pérdido para mí estar aquí, tiempo que no vuelve. Me sabe mal estar así porque se preocupe mi familia, pero no pasa nada. Ya está, quiero hablar con el programa y que me diga cuánto tengo que pagar por irme de aquí. Me da igual, no quiero estar aquí, no puedo. Es un infierno", continuó diciendo entre lágrimas.

Laura Madrueño le indicó entonces que saliera para que el equipo del programa pudiera tranquilizarle, mientras que Sandra Barneda recogía el testigo desde plató para lamentar el estado en el que se encontraba el superviviente.

Pero además, desveló que en ese instante la madre de Arkano estaba viajando a Honduras para reencontrarse con su hijo: "Tengo que decir que, ahora mismo, está cogiendo un avión". Un encuentro que se producirá mañana, 21 de mayo, en 'Tierra de Nadie'.

Al final del programa, más tranquilo tras ser atendido por la psicóloga, Arkano insistió en su deseo de poner fin a su paso por el reality: "Quiero estar bien, quiero ir a terapia. Lo necesito. Y arreglar muchas cosas. Quiero irme del mejor modo posible". Finalmente, Sandra convenció al rapero para que tomara su decisión definitiva en la gala de mañana.