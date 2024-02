El Córdoba CF desmonta todos los tópicos defensivos

El Córdoba CF ha cogido velocidad de crucero en el Grupo 2 de Primera Federación y tras su goleada del pasado domingo en El Arcángel al Atlético de Madrid B (4-1) se encaramó a la tercera plaza de la Liga metiendo un colchón importante de puntos sobre el sexto clasificado, tan importante, que es la misma distancia que tienen los blanquiverdes al ascenso directo, 10 puntos.

Un ataque con defensa

El gran artífice de la buena situación de este Córdoba CF es Iván Ania, que llegó a El Arcángel con vitola de entrenador al que le gusta que sus equipos sean protagonistas con el balón y que sean verticales, que busquen la portería rival. Sin embargo, tal y como ocurre con tantos otros equipos que gustan del fútbol de ataque, sus números defensivos son como mínimo notables. En el caso del Córdoba CF, rozan el sobresaliente. Ya se conoce el dicho futbolístico de que los ataques ganan partidos y las defensas campeonatos y este parece ser el único tópico que cumple el Córdoba CF de Iván Ania.

Poque este Córdoba CF ha tenido que sobreponerse a los contratiempos. Es cierto que el sistema defensivo es labor de todos y que el juego sin balón del conjunto blanquiverde es una de sus identidades. Pero más allá del esfuerzo colectivo en las obligaciones defensivas, lo cierto es que Iván Ania no ha tenido ni una pizca de estabilidad en la primera línea del equipo.

Siete defensas diferentes

Hasta siete defensas diferentes ha tenido que alinear el Córdoba CF en las 23 jornadas de Liga que se llevan disputadas. De hecho, podrían ser ocho en 24 jornadas si se cumplen las sospechas y José Antonio Martínez saliera de inicio el próximo domingo, en el Alfonso Murube, ante el Ceuta (12.00 horas, FEF TV) en sustitución de Matías Barboza.

La defensa tipo, la elegida por Iván Ania para el campeonato de Liga, fue la que alineó en la primera jornada, ante el Ibiza: Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Dragisa Gudelj y Calderón. Fue la defensa de las tres primeras jornadas, pero tras la derrota en San Fernando, el asturiano decidió dar el relevo a Lapeña por Carlos García para el duelo ante el Linares en El Arcángel (0-1). Pese al resultado adverso, el técnico blanquiverde mantuvo la línea en las tres jornadas siguientes. Cuatro jornadas completas que, hasta ahora, ha sido el período más largo en el que ha repetido una defensa. Albarrán, García, Gudelj y Calderón salieron de inicio ante el Linares, como se ha referido, y ante el Alcoyano, el Recreativo Granada y el Algeciras. Tras la derrota en el Nuevo Mirador, Ania hizo volver a la titularidad a Lapeña, ante el Mérida, en El Arcángel (2-1) y de nuevo mantuvo la línea durante cuatro jornadas. Albarrán, Lapeña, Gudelj y Carrión saltaron de inicio ante el Mérida, el Recreativo, el Málaga y el Ceuta.

Turbulencias y terremoto

De las jornadas 13 a la 15 se producen diferentes circunstancias que rompen la que hasta ese momento era una línea defensiva estable, más allá de los ajustes o preferencias de Ania con la pareja de Gudelj en el eje de la zaga. En la jornada 13, en la visita al Atlético B, Carlos García regresa a la titularidad por Lapeña. En el partido aplazado de tres días después, en El Palmar, vuelve Lapeña, en un movimiento que se entiende por la acumlación de encuentros en una sola semana, mientra sque en la jornada 14, en Antequera, repite Lapeña. En la 15 se apunta el epicentro del terremoto que viviría la defensa del Córdoba CF. En el lateral derecho, Ania debe contar con Iván Rodríguez por el sancionado Albarrán y en ese partido, en Melilla, se produce el segundo incidente cardíaco de Dragisa Gudelj. Así, en las dos jornadas siguientes se estrena la nueva pareja de centrales, Lapeña y Carlos García, con los dos laterales titulares, Albarrán y Calderón.

En la 18 y en la 19 el que cae por sanción es Calderón, por lo que Iván Rodríguez debe cerrar la defensa que conforman Albarrán, Lapeña y Carlos García. En la jornada 20, el lateral diestro debe regresar a su posición natural para volver a relevar a Calderón y en la 21 es Carlos García el que cae por lesión, por lo que a Iván Ania no le queda más remedio que tirar del filial y alinear a Matías Barboza. Las tres últimas jornadas la defensa se ha fijado: Albarrán, Lapeña, Barboza y Calderón y en caso de repetir en Ceuta, el próximo domingo, sería la combinación más repetida en toda la temporada, junto a la de Albarrán, Lapeña, Gudelj y Calderón.

Siete defensas diferentes

En total, el Córdoba CF ha presentado siete defensas diferentes en 23 jornadas de Liga. Albarrán, Lapeña, Gudelj y Calderón lo hicieron en las jornadas 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 y 14. Albarrán, Carlos García, Gudelj y Calderón lo hicieron en las jornadas 4, 5, 6, 7 16 y 17. Albarrán, Carlos García, Lapeña y Gudelj, en la jornada 13. Iván Rodríguez, Lapeña, Gudelj y Calderón, en la 15. Albarrán, Lapeña, Carlos García e Iván Rodríguez, en la 18 y 19. Iván Rodríguez, Lapeña, García y Calderón, en la 20. Y la línea compuesta por Albarrán, Lapeña, Barboza y Calderón, en las tres últimas jornadas: 21, 22 y 23.

Y todos estos vaivenes, muchos de ellos de forma obligada, ocurrieron mientras que las cifras defensivas del equipo no sólo se resentían, sino que se mostraban como de las mejores del Grupo 2 de Primera Federación. En las diez últimas jornadas de Liga, justo en las que el Córdoba CF sufrió varios terremotos en su primera línea, el conjunto blanquiverde es el segundo con menos goles encajados, cuatro, sólo uno más que el líder, el Castellón, con tres. De hecho, el Córdoba CF continúa mostrando, en global, la tercera mejor defensa de la Liga, con 20 goles, superados por los 16 del Ibiza, los 19 del Málaga y empatados con los recibidos por el Recreativo de Huelva.

De hecho, y visto que el concepto defensivo en este Córdoba CF es más global que nunca y que ha desmontado todos los tópicos que señalan a estabilidad, mismos hombres para aprender mecanismos y para ganar confianza, no sería nada descartable que el próximo domingo, en el Alfonso Murube ante el Ceuta (12.00 horas, FEF TV), el Córdoba CF muestre la octava defensa diferente en Liga en 24 jornadas. La llegada de José Antonio Martínez, no se le escapa a nadie, no es como un mero recurso y sí para ser importante en el equipo, aunque Ania haya encontrado en Barboza una alternativa más que importante para la zona.

Y un dato final: el número de hombres utilizados en cada puesto. En el lateral derecho, Ania utilizó a dos: Albarrán e Iván Rodríguez. En el de central derecho, a otros dos: Adrián Lapeña y Carlos García. En el de central izquierdo, tres y apunta a cuatro: Gudelj, Carlos García, Matías Barboza y, en un futuro relativamente cercano, José Antonio Martínez. Y, finalmente, en el lateral zurdo, a Calderón, a Gudelj y a Iván Rodríguez. Siete hombres, que serán ocho, para cuatro puestos en sólo 24 jornadas. Una demostración palpable de que este Córdoba CF ha reventado todos los tópicos futbolísticos sobre las defensas en el fútbol.