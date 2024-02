El Córdoba CF gana en Linares y aleja fantasmas

El Córdoba CF se impuso este sábado con claridad al Linares Deportivo en Linarejos (0-2) con goles de Adilson Mendes, en la primera parte, y de Alberto Toril, en la segunda, en un encuentro con claro dominio blanquiverde, que además de conseguir sumar varias ocasiones claras también consiguió ver puerta para traducir en el marcador su superioridad en el terreno de juego. Una victoria que no sólo mantiene a los blanquiverdes en la zona de play off, en la que se asientan, sino que rompe una negativa racha en sus visitas al campo linarense, en donde no ganaban desde hacía más de 30 años.

Buen inicio de partido El Córdoba CF inició el encuentro con brío, con intensidad y con intención de hacer daño al rival desde el primer minuto, de ir a por el partido. Con Matías Barboza aparentando ser un veterano, Carracedo y Albarrán percutiendo por la derecha y haciendo desesperarse a Varela, con un Adilson Mendes bullicioso y un Kike Márquez más protagonista de lo habitual, el trabajo de Álex Sala y de Youssouf Diarra pasaba desapercibido, pero era más que efectivo para que la puesta en escena blanquiverde resultara interesante. En apenas cuatro minutos, los blanquiverdes botaron tres saques de esquina, tuvieron una llegada de Carracedo y otra con Kike Márquez y dejaron claro que llegaban a Linarejos a por los tres puntos. A los seis minutos, Adilson Mendes, prácticamente solo, fallaba casi en la boca de gol un tanto que ya se cantaba en la grada de Linarejos, abarrotada con cientos de cordobesistas. Tres minutos después, Lapeña cabeceaba muy desviado una falta lateral, mientras que pasado el cuarto de hora, Samu Casado atajaba un centro de Albarrán. El ritmo inicial del Córdoba CF decayó. En realidad, el Linares Deportivo dejó de defender hundido sobre su propia área y logró ganar unos metros para intentar transmitir mayor igualdad en el duelo. La alegría blanquiverde fue decayendo paulatinamente y se entró en una fase de mayor pelea en el centro del campo. El acogotamiento de los diez primeros minutos de partido por parte del Córdoba CF a su rival dio paso a otro partido, más equilibrado, más aburrido. En todo caso, servía para comprobar que Matías Barboza era capaz de vérselas tanto con Rafa Llorente como con Álvaro Vázquez y, ni mucho menos, parecía ser un defensa del filial. Sigue faltando algo arriba También servía esa fase para comprobar que a este Córdoba CF sigue faltándole algo arriba y que anda corto, y no sólo de cantidad, en la fase atacante. En todo caso, volvió a la carga el conjunto blanquiverde cuando el duelo pasaba por su primer tercio. Cerca de la media hora, Carracedo lo probaba por dentro, apoyándose en Kike Márquez, pero salió a paso Samu Casado para evitar un disgusto. En el minuto 32, Duarte salvaba una situación comprometida en su área tras un centro raso de Carracedo que estaba dispuesto a rematar, con total comodidad, Kike Márquez, pero el jugador azulillo evitó el gol para los cordobesistas. No pudo hacerlo poco después, en el 37. De nuevo una jugada por la banda derecha en la que Carracedo conectaba con Diarra terminaba con el maliense llegando hasta el fondo y pasando atrás el balón, en donde en el punto de penalti esperaba Adilson Mendes, que lograba batir a Samu Casado. Acusó el golpe el Linares Deportivo y el Córdoba CF mantuvo durante unos minutos la calma. No llegó a ceder terreno, pero sí el balón, esperando al dueño de campo para intentar cazarlo a la contra y matar el encuentro definitivamente. Por lo tanto, esa fase final fue, posiblemente, la más aburrida de todo ese primer acto. Lo único reseñable del Linares Deportivo en esa primer parte lo firmó Álvaro Vázquez, justo al filo del descanso, con un disparo cruzado que se marchó ajustado al palo izquierdo de la meta defendida de Carlos Marín. Y tuvo su respuesta por parte del Córdoba CF, ya que Alberto Toril, jugando de espaldas, habilitó a Adilson Mendes para que el portugués se marchara solo hacia la portería azulilla en una carrera de casi 40 metros. Una vez ante Samu Casado, el portero local ganó la partida al extremo blanquiverde. Finalizó el primer acto con buenas sensaciones por parte del Córdoba CF, que incluso pudo haber sentenciado el encuentro si hubiera tenido un punto más de luz en la zona de ataque, pero que en todo caso se mostró superior al Linares Deportivo con claridad. Eso sí, también se dejó para sí mismo una nota para el futuro en el conjunto blanquiverde: con dos ocasiones por encuentro, como las que sumó ante el Murcia, no le valdrá para llevarse cada encuentro. Necesitará generar no menos de media docena, y claras -nada de llegadas-, para aspirar a sumar de tres en tres. En Linarejos volvió a quedar demostrado. Reacción del Linares y mata el Córdoba CF David Campaña, técnico azulillo, aprovechó el descanso. Realizó dos cambios, sentando a Fran Carnicer y a Duarte, imprimiendo mayor velocidad a las acciones, haciendo dar un paso adelante a los suyos y ajustando más la presión. Le resultó al Linares Deportivo, ya que en los primeros cinco minutos del segundo acto obligó a Carlos Marín a salvar el empate hasta en dos ocasiones: la primera, a un disparo de Samu Corral desde dentro del área tras una rápida transición (min. 47) y la otra, a un disparo desde la frontal del recién entrado Berlanga con el que se tuvo que lanzar hacia su poste izquierdo, abajo, para evitar el tanto local. Mientras, el Córdoba CF intentaba romper al Linares Deportivo a la contra, aunque no tuvo mucha claridad, ni de ideas ni de llegadas. En todo caso, Rodri, hombre importante para los azulillos, apareció al menos en ese arranque de segundo acto para poner un balón a Dani Perejón con el que volvió a poner a prueba al portero cordobesista. Y lo que es el fútbol. Del rechace del almeriense llegó el segundo tanto blanquiverde, ya que en la frontal del área blanquiverde Carracedo tocaba el balón para que el equipo de Ania saliera como una exhalación. El balón llegó a Kike Márquez, que conectó con Adilson Mendes. El portugués puso un centro raso al segundo palo en donde Alberto Toril fusiló a un vencido Samu Casado ante el delirio cordobesista en Linarejos. Plácido final No se dio por vencido el Linares Deportivo. De hecho, David Campaña hizo saltar al campo a Hugo Díaz y así realizar un esquema con tres delanteros. Le resultó momentáneamente al dueño del campo, ya que de nuevo Samu Corral tuvo una ocasión clarísima para reducir distancia en el marcador, pero su remate de cabeza fue interceptado por la defensa blanquiverde, reclamando los locales un inexistente penalti. Sumaron, además, un par de llegadas más, pero claramente el Linares Deportivo fue perdiendo fuelle. Mientras, el Córdoba CF se dedicó a poner más velocidad sobre el campo, aunque apenas se pudo poner a prueba. Ania introdujo a Iván Rodríguez y a Antonio Casas, primero, y a Simo y a Álvaro Leiva -que debutaba-, después. El Córdoba CF, pese a ello, no tuvo una salida clara al contragolpe, mientras que el Linares se entregó con todo el corazón, con mucho empuje, aunque sin muchas ideas. Eso sí, logró anotar, aunque en fuera de juego, pasado el minuto 80, en una jugada algo embarullada, pero el partido parecía bastante controlado por parte del equipo de Iván Ania. La recta final del encuentro fue bastante plácida para un Córdoba CF que consiguió generar el número suficiente de ocasiones como para lograr anotar los goles para conseguir una victoria relativamente cómoda. Un triunfo que mantiene y asienta aún más en la zona noble al conjunto blanquiverde y que corta una racha en la que habían surgido algunas dudas, con una sola victoria en las últimas cinco jornadas. Una victoria que aleja fantasmas. Ficha técnica 0-Linares Deportivo: Samu Casado, Dani Perejón, Marín, Ángel Martínez, Varela, Javi Duarte, Rodri, Llorente, Alberto Moreno, Fran Carnicer, Álvaro Vázquez. Cambios: Samu Corral por Duarte (46’), Berlanga por Fran Carnicer (46’), Hugo Díaz por Llorente (68’), Verjaga por Varela (68’), Rentero por Dani Perejón (74’). Entrenador: David Campaña. 2-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Matías Barboza, Calderón, Álex Sala, Diarra, Carracedo, Kike Márquez, Adilson Mendes, Alberto Toril. Cambios: Antonio Casas por Alberto Toril (61’), Iván Rodríguez por Kike Márquez (61’), Simo por Carracedo (74’), Álvaro Leiva por Adilson Mendes (74’), Kuki Zalazar por Calderón (86’). Entrenador: Iván Ania. Goles: 0-1 (37’) Adilson Mendes. 0-2 (56’) Alberto Toril. Árbitro: Tárraga Lajara (C. Castellano-Manchego). Mostró amarillas a Adilson Mendes (26’), Duarte (42’), Toril (42’), Samu Corral (48’), Albarrán (59’), Antonio Casas (63’), Ángel Martínez (65’). Incidencias: Linarejos. Unos 4.000 espectadores, con fuerte presencia cordobesista.