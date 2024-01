Alberto Toril: "Si viene otro atacante, bienvenido sea"

El Córdoba CF recibe este sábado en El Arcángel a un Real Murcia (20.00 horas, FEF TV) en el que estuvo dos temporadas y media Alberto Toril. El actual jugador blanquiverde hablaba de la actualidad cordobesista tras el entrenamiento celebrado este miércoles en la Ciudad Deportiva y admitía que “es verdad que estamos pasando unos tramos complicados en el tema de lesiones y eso, pero yo creo que al final del año siempre pasas por una época que caen unos cuantos jugadores. Creo que al final es parte del fútbol, es lo normal. Sí que es verdad que están viniendo más chavales del filial más de la cuenta, pero bueno, al final vienen a ayudarnos, entrenando cada día positivo y sabemos que los que estamos bien, estamos con confianza y confiar en el equipo, que yo creo que lo está demostrando y lo estamos haciendo bien".

Su situación personal

"Personalmente igual sí que es verdad que llegué tarde y luego ya me costó un poquito entrar en la dinámica del equipo, pero bueno, creo que contento. Al final, por lo personal, porque entré con buen pie aquí, al final el equipo me acogió bien, luego colectivamente los resultados se han estado dando, siempre he esperado mi oportunidad, he seguido entrenando bien. Sí que es verdad que podría haber jugado un poquito más, pero bueno, al final así como ha ido el equipo, hemos estado bien, el equipo ha estado en buena dinámica y siempre esperando mi oportunidad. Lo que importa es el colectivo y para eso vine aquí y está muy bien".

Pocas opciones arriba y fichajes

"Lo normal en cualquier equipo, en los que he estado siempre hemos sido tres delanteros. Este año somos dos, creo que lo estamos haciendo bastante bien, al final somos el tercer equipo con más goles de la categoría, pero bueno, sí que es verdad que si viene otro atacante y va a sumar goles y sobre todo va a ayudar al equipo, bienvenido será. Todo el que venga, que aporte y ayude, será beneficioso para el equipo".

La situación del Real Murcia

"Sinceramente, no me esperaba que estuvieran así en esta situación ahora, pero bueno, yo creo que seguramente ahora han cambiado las cosas, espero y confío que les vayan bien siempre, al final estuve ahí dos temporadas y media y fui muy feliz y siempre les voy a desear lo mejor. "Espero que remonten la situación, que tienen buen equipo para hacerlo y seguramente poco a poco lo conseguirán, espero que esta semana no, pero bueno, les deseo lo mejor en el futuro y seguramente saquen la situación adelante".

"Bueno, al final yo fui cedido, sí que es verdad que podía haber seguido allí, porque sabían que iba a rescindir en Polonia, pero bueno, al final cambió la dirección del club, buscaban un proyecto muy ambicioso con jugadores muy importantes de otras categorías o incluso de nuestra categoría y bueno, decisiones que pasan en la vida. Estoy siempre agradecido allí a Murcia. Al final se me dio la oportunidad de venir aquí también, que es un gran club, estoy muy contento aquí, al final es otra oportunidad que tengo y contento de estar donde estoy".

"Al final, nosotros estamos donde queremos estar, sí que es verdad que el otro día el empate tenemos que hacerlo bueno en casa contra el Murcia, que al final siempre el Murcia es un rival difícil, estoy convencido de que lo va a ser aquí, que nos va a costar, pero bueno, nosotros tenemos que ser ambiciosos, mirar por nuestro club e intentar sacar la victoria y poner las cosas difíciles al Murcia".

Tipo de partido del sábado

"Me espero a un Murcia que venga a esperarnos un poquito, incluso metidos atrás, esperando incluso a que nos equivoquemos nosotros y salir ellos al contragolpe, pero bueno, al final no sé. Ahora han cambiado un poquito la dinámica, igual están con más confianza y sí que es verdad que nos vienen a apretar de arriba, pero pienso que va a ser un partido de que nos den la pelota y aprovechar las oportunidades que tengan ellos al contragolpe o balón parado".

"Es otro Murcia por tema entrenador y algunos jugadores, pero creo que la idea no ha variado mucho, es un equipo que juega muy directo y bueno, que no pueda ponerle las cosas difíciles, eso está claro, pero bueno, yo creo que si sacamos nuestra mejor versión puede ser en casa con nuestra gente que nos podamos llevar la victoria".

¿Último tren para el Murcia?

"Bueno, al final queda mucho, nunca se sabe si igual pierden aquí y luego ganan todos los partidos que quedan, pero bueno, sí que es verdad que tenemos que ganar, dar otro paso más. Sabemos que en nuestra casa hay que hacernos fuertes porque ya nos hemos dejado bastantes puntos en nuestra casa y bueno, conseguir la victoria como sea para hacer bueno el empate contra el Recre y seguir en buena dinámica como la que estamos".