Iván Ania admite que "el empate puede ser justo"

El Córdoba CF cosechó este domingo un empate en su visita al Nuevo Colombino ante el Decano del fútbol español. Un punto que hay que ver en clave positiva, tanto por la situación en la tabla y la racha que acumula este Recreativo de Huelva como por los problemas que sufre el conjunto cordobesista, que perdió antes del encuentro a Isma Ruiz por lesión, que se añadía a las bajas de Dragisa Gudelj y Adri Castellano por problemas físicos como por la sanción de Carlos Albarrán, ausencias que son más notables en una plantilla corta como la de Iván Ania.

Partido de alternativas

El asturiano admitía que en el encuentro ante el Decano "hubo momentos" para el Córdoba CF y para el Recre. "Cuando no puedes ganar, el punto es malo, pero vinimos con la intención de obtener los tres puntos". El asturiano pasó a detallar las fases que, a su juicio, hubo en el choque entre albiazules y blanquiverdes. Para él, el Córdoba CF tuvo "unos primeros 25 minutos muy buenos, en los que pudimos hacer el gol, estábamos siendo dominadores, cuando éramos capaces de girar el juego de derecha a izquierda y generábamos peligro con las incorporaciones de Calderón". Sin embargo, el Recre modificó el inicio de jugada desde atrás y "a partir de ahí empieza a hacer salida de tres con Josiel, no la presionamos bien y empiezan a desplazarnos, nos desplazan unos cuantos metros y el partido se vuelve más igualado".

Tras el descanso, el Recreativo de Huelva "sale mejor que nosotros, consigue hacer ese gol y a partir del gol" de Caye Quintana, el Córdoba CF "vuelve a ser él mismo, volvemos a tener el balón, a someter al Recre, volvemos a dominarle, llegamos por banda derecha, a balón parado también, pero no fuimos capaes de hacer ese segundo gol", lamentó el asturiano, que recalcó que "hubo momentos para los dos equipos".

Se le preguntó a Iván Ania si el reparto de puntos le parecía justo. "No sé si justo o injusto, pero creo que nosotros generamos más llegadas que ellos", comenzó justificando el técnico blanquiverdes, aunque admitió que esas llegadas "no se convirtieron en ocasiones". Esas llegadas se produjeron "en los últimos minutos, varias llegadas por banda derecha, varios centros, uno incluso que puede ser penalti", se quejó, y "alguna transición en la que pudimos hacer peligro corriendo a la espalda de la defensa" del Recreativo. Además, Iván Ania puso en valor que el Decano, después de anotar su gol, "lo normal es que nos embotellaran, que les diese alas y sin embargo salió nuestra mejor versión en cuanto a no perder balón, no tener pérdidas, a estar más juntos, nos juntamos a través del balón y ahí estamos más cómodos que si el partido es un ida y vuelta en transiciones". A pesar de estas valoraciones, Iván Ania reconoció finalmente que "puede ser justo el empate entre dos equipos que quieren estar arriba, quieren ser importantes en la categoría".