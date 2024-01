Después de diez jornadas consecutivas sin derrota y un arranque de encuentro fulgurante, en el libreto del Córdoba CF de Iván Ania pocas o ninguna de las combinaciones recogía el aciago desenlace final del primer encuentro del año en El Arcángel, plagado de ritmo, multitud de ocasiones -y desacierto- y también incluso cierto espacio para el dramatismo en un pleito que acabó del lado de un Real Madrid Castilla (1-2) sumamente práctico, al que tan solo los evidentes destellos de una factoría millonaria bastaron para arrancar el botín del feudo blanquiverde, y con ello desinflar su buena racha. «El balance no puede ser positivo porque hemos perdido. Teníamos la intención de ganar el partido, desde el principio se vio que íbamos a por los tres puntos. Te queda la sensación de que no deberíamos haber perdido, pero cuando no puedes ganar es importante no perder», expresó el técnico cordobesista tras la conclusión del encuentro.

Voluntad sin acierto

Como viene siendo un mantra, cada vez que al Córdoba CF se le atraganta un partido responde a un síntoma en concreto: la falta de claridad en ataque. Bien es cierto que después de un arranque de curso complejo, una vez completada la manida adaptación y engrasada la maquinaria, el generar ocasiones no parece ni mucho menos una asignatura pendiente para el bloque califa, aunque sí a la hora de concretar en los últimos metros, en los que el cuadro dependiente blanco se mostró más resolutivo. «Hemos hecho muchas cosas bien, pero nos ha faltado lo más importante al final, que es el remate. Creo que es más acierto de los defensores y el portero rival. Hemos sometido al Castilla, apenas han podido tener el balón más allá de las transiciones, pero atacar a un equipo que acumula mucha gente detrás es muy difícil, teníamos la experiencia ante el Atlético Baleares y hoy ha ocurrido. El gol, de hecho, para meterlo necesitamos tres acciones», lamentó Ania.

«Nos ha faltado tirar más desde fuera del área. Cuando no eres capaz de generar peligro, más allá de la sensación con esos centros laterales, uno de los recursos que tienes que tener es el tiro desde fuera. Hemos tirado poco, nos ha faltado tirar más”, apuntó. “No la manejamos bien. Es un día jodido porque no teníamos en mente que sucediera esto, pero si miramos una trayectoria hacia atrás, llevábamos sin perder desde la jornada 7 en Algeciras. Hemos hecho buenos números, pero esto nos tiene que hacer ver que no va a ser fácil. Los equipos nos van a exigir, las segundas vueltas son más difíciles. Unos días tienes la fortuna de poder abrir el marcador, otros días no», indicó seguidamente, ahondando en la situación que provocó el segundo gol rival y lo que deparará lo que resta de calendario hasta el cierre del curso.

Más opciones en el banquillo

En pleno mercado de traspasos invernal, con la ventana abierta y la comisión deportiva blanquiverde actualmente peinando las opciones posibles para llevar refuerzos al esquema, los minutos finales -sobre todo tras las molestias de Carlos García-, así como el dibujo de la convocatoria, evidenciaron la escueta extensión del plantel, del que Ania todavía declara su satisfacción: «Hubo un momento en el que cuando vi que a Carlos García se le subieron los gemelos, le preguntamos para meter a Matías Barboza o a Recio, o algo. Pero dijo que estaba bien. Sí hubiese tenido un central puro, a lo mejor hubiese hecho el cambio. Entrar en ese momento, en el minuto 80 y con el partido en transición, no es fácil para un jugador. Por eso decidimos no hacer el cambio», admitió.

«Jugamos con un delantero y tenemos dos. Tenemos a Toril, que lo recuperamos, tenemos a Casas... Estoy contento con lo que tenemos. Son dos delanteros de mucho nivel, jugadores importantes de la categoría y estoy contento con ellos», analizó en lo relativo a la punta de ataque.

Las decisiones arbitrales, una merma

Saliéndose de su línea habitual, más comedida, el ex futbolista igualmente reconoció diferir en numerosas ocasiones clave del encuentro, poniendo el foco en los dos posibles penaltis en el área blanca, uno en cada mitad, y también en el primero de los goles rivales. «He podido ver la mano de la primera parte. Para mí es penalti. Otra cosa es que despeje y luego toque el balón, pero despeja al aire. No tengo muy claro cómo está el tema de las manos, creo que ni los árbitros lo saben. Luego hay otra posible mano en la segunda parte, de un centro lateral de Carracedo, que también parece. La jugada del fuera de juego no la he visto, desde el campo parece que puede ser, pero no la he visto», apostilló.