El Córdoba CF inicia con mal pie el 2024 y cae ante el Castilla

El Córdoba CF estrenó el 2024 en El Arcángel con una derrota por 1-2 ante el Real Madrid Castilla en un encuentro en el que el equipo de Iván Ania acusó las bajas, sobre todo la de Calderón en el perfil zurdo, no tuvo suerte en líneas generales -principalmente con el arbitraje- y tampoco firmó una actuación clarividente en los últimos metros. Al equipo de Iván Ania se le juntaron demasiados factores en contra, propios y ajenos y, pese a que a siete minutos del final lograba igualar a través de Diarra el gol inicial del Castilla obra de Manuel Ángel, perdió el punto que había conseguido recuperar tras encajar, ya desfondado, un segundo tanto con un gol de David González, que culminó una rápida transición merengue.

Demasiados contratiempos

El Córdoba CF afrontaba el encuentro con serios problemas en defensa, sobre todo con un agujero notable en la siniestra, ya que Calderón estaba sancionado, Gudelj y Adri Castellano se mantienen de baja médica y hasta Álex López, el chaval del filial, tampoco podía engrosar la convocatoria por un problema en el isquio. Así, Iván Rodríguez se desplazaba al lateral izquierdo y, por si no fuera suficiente, Iván Ania tampoco podía contar con Álex Sala por un problema en el isquiotibial, según informó el club.

Por su parte, el Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco no podía contar con Nico Paz, jugador destacado en el triunfo blanco en El Arcángel el pasado mes de febrero. Al menos, los problemas del técnico asturiano del Córdoba CF con sus ausencias se amortiguaban en parte con la decisión de Ancelotti de mantener al hispanoargentino con el primer equipo para su compromiso de Copa.

El conjunto blanquiverde no tuvo suerte en la primera mitad. Iván Ania mantuvo las señas de identidad de su grupo pese a las ausencias: presión asfixiante sobre la salida de balón del rival, recuperación de balón en línea de tres cuartos, buen juego por bandas y mucho trabajo por dentro, con algún pase filtrado como el que abrió las escaramuzas por parte cordobesista en el primer minuto de juego. Diarra conectaba con Antonio Casas a la espalda de la defensa blanca, aunque el rambleño se topó con Cañizares. La puesta en escena cordobesista fue proteica y le valía tanto a balón parado como a la izquierda o la derecha. Precisamente, por la diestra apareció Carracedo para poner un balón a Antonio Casas tras una buena jugada por el costado, aunque el disparo del delantero blanquiverde se marchó alto.

Presión alta

El Córdoba CF continuó con su presión altísima, impidiendo no sólo la salida del filial blanco, sino que logró que traspasara el centro del campo en apenas un par de ocasiones o tres. La primera fue en el minuto 8, con una buena jugada de Vinicius, que conectó con Manuel Ángel, ante el que intervino Carlos Marín. El conjunto blanquiverde mantenía el dominio claro del encuentro y las llegadas, aunque las ocasiones fueron desapareciendo a partir del minuto 15. Tras una gran llegada de Obrador por su banda izquierda, el Córdoba CF continuó con su dominio, aunque sus llegadas se limitaban a saques de esquina. El Castilla fue aplicándose en defensa cada vez mejor y tapaba más los posibles huecos por donde pretendían colarse los Casas, Kike Márquez, Carracedo o un bullicioso Adilson Mendes, que tuvo un bonito duelo con Vinicius Tobías.

La tercera ocasión en la que al Córdoba CF se le escapó el Castilla en su presión llegó el gol visitante. Un gran pase de Palacios a Álvaro en una gran jugada del filial de Raúl González finalizó con un buen mano a mano salvado por Carlos Marín, pero el rechace fue aprovechado por Manuel Ángel, que disparaba desde la frontal del área, tocaba el balón en un defensa cordobesista y se colaba irremisiblamente en la portería de un desesperado Carlos Marín.

El Córdoba CF no pareció acusar excesivamente el golpe y mantenía su dominio, aunque como antes del gol blanco, sin las ocasiones que sí sumó en el primer cuarto de hora. Pese a ello, no cejó en su empeño en la presión ni en intentar llegar a las inmediaciones de Cañizares. Reclamó dos penaltis, uno por mano de un defensor visitante y otro por un agarrón de Asencio sobre Carlos Albarrán en un saque de esquina local, pero García Gómez, cerca de ambas jugadas, decidió que no había nada punible.

Ya en el final del primer acto, el Córdoba CF logró calentar la grada con un gran centro de Albarrán que no pudo conectar con comodidad Casas (min. 42), un disparo de Kike Márquez y otro centro, en este caso de Carracedo, que cabeceó Kike Márquez a modo de asistencia que no encontró rematador (min. 47). Definitivamente, el equipo de Iván Ania no tuvo suerte en el primer acto del estreno de año en El Arcángel.

Más polémica

El segundo acto comenzó con polémica, ya que un disparo en el área de Casas pareció tocar en la mano de Edgar Pujol, por lo que llovía sobre mojado en las decisiones de García Gómez a lo largo del encuentro. Estaba claro que el Córdoba CF no tenía suerte en ningún aspecto en el encuentro inaugural del año en El Arcángel.

Lo que sí tuvo, de nuevo, es portero. Carlos Marín salvaba el segundo tanto visitante en un disparo de Mario Martín (min. 52) y diez minutos después salía victorioso en un mano a mano ante Álvaro Rodríguez. Mientras tanto, el Córdoba CF de la segunda parte fue un equipo diferente, un grupo con más fe que piernas, que no le perdió nunca la cara al encuentro. Muy al contrario. El equipo de Ania tuvo una clara ocasión a través de Isma Ruiz (min. 53), que no conectó el balón cuando lo más fácil parecía que era empujarla a la red, y un cabezazo mal impactado por parte de Casas a centro de Carracedo.

Buscó aire Iván Ania dando entrada a AlbertoToril y a Kuki Zalazar y al Córdoba CF se le pareció ver más la fe y la convicción que las ideas o la fuerza. Lo siguió intentando el conjunto blanquiverde con insistencia, sobre todo por bandas, pero no conseguía sumar ocasiones que hicieran dudar a los chavales blancos en su buena y organizada defensa. Tan sólo a balón parado podía generar algo el equipo cordobesista, con un cabezazo de Lapeña en el segundo palo tras un saque de esquina botado por Zalazar (min. 75) y con disparos desde fuera del área, como el que firmó Isma Ruiz (min. 79). Precisamente, de otro disparo del granadino llegaría el gol de Diarra a siete minutos del final, que aprovechó el rechace de la defensa blanca para anotar al segundo intento.

Lo que no has ganado en 90...

Después de mucho remar, en un día nada afortunado en líneas generales por errores propios y ajenos, el empate parecía el mal menor para este Córdoba CF de estreno en el 2024. Sin embargo, el equipo de Iván Ania no se agarró a aquello de que lo que no has ganado en 90 minutos no lo pierdas en uno.

Con un Córdoba CF desfondado por el esfuerzo y que seguía intentando anotar el segundo llegó, como castigo, el segundo tanto visitante. El Castilla de Raúl pilló a contrapié a los blanquiverdes con una rápida transición en el tiempo de descuento y con un Theo que daba un enorme pase a la defensa cordobesista que era aprovechado por David González para anotar el tanto del triunfo.

Cuando había hecho lo más difícil, recuperar un punto a pocos minutos del final en una noche bastante aciaga y con demasiados contratiempos, el Córdoba CF sufrió una derrota que cortaba la racha de diez jornadas consecutivas sin hincar la rodilla ante ningún rival. Con los fallos ajenos nada se puede hacer, pero con los propios sí, comenzando por el necesario apuntalamiento de plantilla, que parece más que evidente en este Córdoba CF.

