El 2024 de las reválidas: los que se la juegan en el Córdoba CF

Como cada temporada, el inciso invernal se presenta como la ocasión perfecta para hacer un doble balance: analizar lo anterior, tomar nota y potenciar lo necesario; así como estudiar lo venidero para abordarlo con éxito. No es distinta la escena en el Córdoba CF de Iván Ania, al que se la ha colocado una sonrisa permanente en el semblante después del gran último tramo de campeonato, pero al que todavía le restan una andanada de fechas en el calendario hasta el objetivo -situado en el ascenso-, entre las que alguna que otra pieza buscará reivindicarse. En ese sentido, no pocos nombres surgen a la hora de esbozar la lista de futbolistas que no han contado con todo el protagonismo esperado -por un motivo u otro- en lo que va de temporada en el Grupo 2 de Primera Federación, en el que ahora acogen la llegada de esta nueva etapa como una oportunidad idónea para cambiar la papeleta hasta el momento. ¿Quiénes se la juegan en este 2024?

Adri Castellano y Toril desde la enfermería Dos de los inquilinos por excelencia del elenco entre algodones cordobesista en lo que va de campeonato han sido Adri Castellano y Alberto Toril, ambos afrontando las respectivas fases finales de su adaptación y recuperación con vistas a retomar la rutina del equipo con relativa normalidad bajo las órdenes de Iván Ania, al que quieren convencer. Más cerca de ello, o de al menos el retorno, se encuentra el zaguero cordobés, ciertamente, único futbolista de la primera plantilla que todavía no ha debutado en el presente curso, después de caer lesionado en los primeros compases de competición y haberse mantenido en la enfermería hasta prácticamente la entrada del mes de diciembre. Con el alta médica en el bolsillo desde hace semanas, eso sí, su situación se encuentra ahora más enfocada en también recibir la competitiva, necesitada de rodaje y muchas sesiones con el grupo para adquirir la tensión y ritmos necesarios de cara a su debut en Liga. El laberinto de Adri Castellano: el Córdoba CF le espera en enero Su llegada se produjo con alto cartel. Libre tras finalizar su vínculo con la SD Ponferradina de Segunda División -ahora en Primera RFEF- y con el propósito de liderar al Córdoba CF en su vuelta como blanquiverde después de una dilatada carrera lejos del hogar, también tras haberse formado en las categorías inferiores de la entidad. Ocupa un puesto dentro del grupo de capitanes elegido para el año y asegura alternativas para el mermado costado izquierdo en lo que se avecina, pasando por lo más inmediato, los dos últimos compromisos de la primera vuelta, frente al Real Madrid Castilla y el Intercity, en los que José Calderón -titular inamovible- no podría estar presente por sanción. Diferente es el escenario para el atacante Alberto Toril, que sí ha contado con más peso en los planes del equipo hasta la fecha, incluso reabriendo el debate de la titularidad en punta con Antonio Casas. La lesión del balear, precisamente, frenó su irrupción y mejores momentos de fútbol desde su fichaje durante el pasado verano, con una lesión de segundo grado del ligamento colateral interno que todavía lo mantendrá en el dique seco durante la entrada al nuevo año, a la expectativa de encontrarse en disposición para ser alineado entre las últimas semanas del mes de enero y el comienzo de febrero si no se produce ningún retraso o contratiempo en su readaptación -todavía trabaja al margen, aunque intercalado algunos trabajos con el grupo-. El José «Recio» más diferencial Significativo también ha sido el primer tramo de temporada de José Luis García «Recio», el futbolista llamado a ser el elemento más diferencial de la plantilla califa, pero que ha contado con un papel algo discreto hasta la fecha, sumando tan solo 279 minutos en pista, repartidos en diez encuentros y dos titularidades. Compleja está siendo la papeleta para el pivote malagueño, futbolista con mayor bagaje y experiencia del plantel, igualmente uno de los capitanes de la plantilla -en su primer año como blanquiverde- y que, por galones y calidad, se antojaba como el que sería uno de los indudables pilares de la apuesta cordobesista en su segunda tentativa de retorno al fútbol profesional. El buen momento y la gran competencia de la medular califal, no obstante, ha truncado su entrada en los planes del equipo después de un período de aclimatación algo más extenso de lo esperado, tras desvincularse del Apollon Limassol chipriota durante el pasado enero. Meses después, con una importante carga de trabajo de por medio, el ex del Málaga, Granada o Leganés, entre otros, consiguió adquirir el punto de ritmo necesario para equiparar el nivel del equipo, aunque a destiempo y con un mediocampo configurado en la cabeza de Iván Ania, en el que tan solo se ha concebido la rotación entre Álex Sala -titular en el primer tramo- e Isma Ruiz -fijo en el segundo- en contadas ocasiones, más allá de la presencia innegociable de Youssouf Diarra como segundo mediocentro. En esos márgenes, así, se maneja el experimentado “14” cordobesista, a la espera de un 2024 en el que se abran vías para establecerse con algo de continuidad en los onces iniciales de la formación de El Arcángel, que también esperan la mejor versión de su fichaje estrella en el último mercado estival. Carlos García, un paso adelante forzoso El penúltimo del listado bien podría ser Carlos García, ahora con el rol de titular tras un paso adelante tan necesario como obligado en el Córdoba CF, dada la lógica ausencia de Dragisa Gudelj desde la cita ante el Melilla en el Estadio Álvarez Claro, en la que sufrió su segundo episodio de desvanecimiento. Todavía a la espera de dirimir la situación y futuro del central serbio-neerlandés, así, para el defensor barcelonés se ha abierto la puerta de la titularidad de forma directa, en la que ha recuperado un sitio después de unos primeros compases de campaña en los que consiguió arrebatarle el puesto a Adri Lapeña, pero que más tarde cedió en detrimento del riojano a ritmo de errores groseros. Con la moral reforzada y de nuevo asentado como un fijo en la zaga, sin embargo, para el futbolista cedido por el Cádiz CF de Primera División llegan ahora meses de indudable reválida, en los que tendrá que no solo convencer a Iván Ania, sino también a su equipo de procedencia, donde ya no ocupa una ficha sub-23. En la mesa del preparador ovetense también figuran alternativas como la del propio Adri Castellano, cómodo a la hora de desenvolverse tanto en el eje de la defensa como en el lateral zurdo; el futbolista del filial Matías Barboza, destacado en el Córdoba CF B de Diego Caro y que se ha convertido en un fijo dentro de la dinámica del primer equipo; o bien una posible incorporación invernal para la zaga, que añadiría nivel y competitividad salvando la potencial no disponibilidad prolongada de Gudelj. Esa sería la batalla personal para el defensor catalán, que actualmente sí ha conseguido establecerse con cierta solvencia en la pareja de baile formada junto a Lapeña, con el que ha conseguido firmar un fin de año competitivo serio y aseado y que busca mantenerse. Iván Rodríguez, más que una opción En márgenes similares se moverá Iván Rodríguez, uno de los últimos con reválida pendiente, después de haber sido el revulsivo perfecto y bálsamo más que ocasional a las diferentes incidencias ubicadas en ambos costados de la defensa, propiedad de Carlos Albarrán y José Calderón, respectivamente. El lateral malagueño, que llegó libre tras quedarse sin equipo después de su paso por el Rayo Majadahonda durante el ejercicio 2022-2023, ha conseguido sumarse con cuentagotas a la dinámica en Liga de los de Iván Ania, con 164 minutos, entre nueve citas y una titularidad, más una asistencia, como balance momentáneo. La también ausencia de Gudelj en la ecuación, junto a la llegada inminente de Castellano, más las intermitencia de José Calderón, por otra parte, ofrecen diferentes alternativas al carrilero en su ambición de instalarse en la partida blanquiverde, a la que únicamente ha tenido acceso en función de las altas y bajas de la enfermería blanquiverde durante esta primera vuelta.