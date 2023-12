En cualquier manual deportivo se refleja que las primeras sesiones, prácticas o ensayos de una nueva etapa vienen a ser algo más próximo a la adaptación que al trabajo en pleno rendimiento -o casi-. Un puente al uso entre la inactividad y las probaturas, pasando por ciertos ajustes, para llegar con garantías al momento del fuego real, que en este caso pasa por mantener la buena línea en el Grupo 2 de Primera Federación. Bien es cierto que los tiempos varían, aunque si la intensidad se ubica en los mismos márgenes que parece haber adoptado el Córdoba CF de Iván Ania en el retorno a la rutina, todo se acelera. En la grada también toca retomar el pulso y solo existe una forma: animando.

Poco o nada difirió el también regreso a la normalidad para el cordobesismo, de este forma, que en la sesión de trabajo del equipo de este miércoles en la Ciudad Deportiva, la primera a puerta abierta tras las vacaciones, decidió citarse en masa para seguir de cerca la evolución del plantel blanquiverde, con especial protagonismo para los más pequeños, que tampoco dejaron escapar la oportunidad de personarse ante sus ídolos aprovechando las fechas de festividades navideñas.

Expectación e ilusión

Desde primera hora, incluso antes de la llegada del elenco cordobesista, los aledaños del comúnmente denominado “campo pequeño” del Camino Carbonell ya contaban con numerosos grupos de aficionados listos para contemplar la segunda jornada del primer plan de trabajo de los de Iván Ania con vistas al 2024. Un poco más tarde de la hora estipulada, sobre las 10.30 horas, seguidamente, la primera plantilla arribó a las propias instalaciones deportivas, desatando la alegría e ilusión a pesar de las bajas temperaturas, que no fueron ningún impedimento para una calurosa bienvenida.

Después de una breve puesta a punto física, calentamiento, circuito de activación y estiramientos incluidos, así, el paso a los ejercicios con el esférico de por medio también vino acompañado de emociones para el graderío. El foco pronto pasó a lances como el simulacro de partido a campo reducido o las finalizaciones de cara a puerta, donde el buen momento de algunas piezas como Kike Márquez, Adilson Mendes, Christian Carracedo o Carlos Albarrán acabó entrelazado con incluso ciertas celebraciones fuera del tapete, donde cada gol y cada regate era motivo de júbilo y diálogo.

«Me gusta ver que entrenen, mi jugador favorito es Simo. Espero que asciendan y que marquen goles», comentaba Hugo Jiménez, de seis años, al igual que su hermano Pablo, de ocho, que acudieron movidos por la ilusión y con una intención inamovible: conseguir todas las firmas posibles. «Empezamos con algo de irregularidad, los resultados no acompañaban, pero en las últimas diez jornadas hemos estado intratables. Creo que al equipo le hacen algunos pequeños retoques. Ojalá que sigan con la regularidad de hasta ahora y que lleguen los resultados», señalaba también Gabriel Millán, tío de los pequeños y socio blanquiverde desde hace 15 años, que no dejó pasar la oportunidad para acompañar a sus sobrinos a «volver a ver al equipo», valiéndose de las las vacaciones colegiales, después de no haber podido acudir frecuentemente a sus sesiones de entreno desde el arranque de la pasada pretemporada.

Baño de masas

Si el mero desarrollo de la rutina copó gran parte de la expectación en la matinal, el cierre del entrenamiento echó el resto. Ese fue el espacio fijado para un gran baño de masas, ronda de fotografías y autógrafos e intercambio de impresiones entre los asistentes y futbolistas, con especial mención para Simo Bouzaidi, Antonio Casas, Kike Márquez o Carlos Marín, los más aclamados. La reciente puesta a punto de la comercialización de las equipaciones oficiales del equipo de la temporada 2023-2024, igualmente, justo a tiempo para salvar la campaña navideña, también tuvo cierta cuota de protagonismo, dejando ver los primeros regalos en forma de camisetas blanquiverdes en la Ciudad Deportiva, a la que esperan seguir llegando más y más fieles con su indumentaria en las próximas fechas.

Ya trazado el plan de la semana, el equipo tutelado por Iván Ania seguirá ejercitándose desde la sesión vespertina de este miércoles, a las 17.00 horas. Los terrenos de juego del Camino Carbonell también serán el escenario de preparatoria durante las dos siguientes matinales -jueves y viernes-, ambas a las 10.30 horas, con la posterior cita amistosa a domicilio ante el Montilla emplazada a la tarde-noche del propio viernes, a partir de las 20.00 horas en el Estadio Municipal homónimo. El sábado será la última parada del itinerario, única otra vez a puerta cerrada, a las 10.00 horas con práctica de recuperación para el grupo en El Arcángel.