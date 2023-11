Álex López, el joven futbolista del Córdoba CF que vendió la Play

Es hijo de un empleado de hostelería y de una trabajadora sanitaria. Tiene un hermano mayor que estudia Trabajo Social y que con la autoridad que otorgan sólo cuatro años de diferencia le metió más de una carga después de su estreno con el Córdoba CF. Que si ya se iba a creer una estrella, que igual ni era verdad su debut… Vive con dos compañeros en un piso para estudiantes, lo que ha descargado a sus padres de tanto viaje por carretera después de ocho años para llevar a su hijo a entrenar y a jugar, viajes compartidos también con su primo y otros proyectos de futbolistas y sus familias.

Llegó al Córdoba CF en segundo año de alevín y cuando hace un tiempo le ofrecieron subir al filial, él eligió seguir dedicándole tiempo al estudio, apostando por que la llamada se repetiría. Y así fue. El pasado verano volvieron a recordarle que Diego Caro le esperaba y en esta ocasión dio el paso al segundo equipo blanquiverde. Y de ahí, al primero. Acaba de aprobar el teórico del carnet de conducir y ya tiene planificadas las clases prácticas para evitar de una vez el engorro de los traslados.

La "emoción" del estreno en El Arcángel

Álex López reconoce la "emoción" de lo ocurrido el pasado domingo en El Arcángel. Una emoción extensible a sus padres, a su hermano, a sus amigos… Pero habla tranquilo, pausado, siendo consciente de que eso debe ser solo un paso de un camino más largo, con más montañas y, también hay que decirlo, con alguna que otra sima. En todo caso, el de Montemayor –con mucha ascendencia en Fernán Núñez- ya ha hecho historia y se ha metido entre los 20 jugadores más jóvenes en vestir por primera vez la camiseta del Córdoba CF en un partido oficial.

Estudia un Grado de Deportes y tiene claro que estudiará una carrera universitaria, probablemente Magisterio. Y ahora mismo, con los entrenamientos del primer equipo, el día queda más que cubierto. "Los entrenamientos ahora son más intensos, exigen más, ya no hay ningún día en el que pueda cubrir el expediente", viene a decir en otras palabras el joven talento cordobés. Así, llega casi a mediodía a su piso compartido después de una sesión a las órdenes de Iván Ania ("me dijo que no tuviera miedo", desvela sobre el día de su debut), come y duerme siesta para reponer fuerzas. Luego, por la tarde, ayuda en las labores de la casa cuando no puede escaquearse –al igual que hacen sus compañeros, lógicamente- y se pone a estudiar "para recuperar tiempo". Y un dato más que sorprendente. Con poco más de 18 años ya terminó "aburrido de los videojuegos; de hecho, vendí la PlayStation".

Una lista de carrileros zurdos

Álex López es la última versión, el último prospecto para el lateral zurdo del Córdoba CF, una posición en la que se ha generado más historia y nombres que en el resto de demarcaciones. Sólo hay que recordar a Juan Verdugo, Toni Muñoz, Rafa Berges, Juan Rafael Fuentes o Javi Galán, entre otros, para comprobar que la posición de lateral o carrilero zurdo ha dado muy buenos jugadores y, también hay que decirlo, mucho dinero a la entidad blanquiverde.

Sin ir más lejos, Rodolfo, también lateral zurdo, debutó oficialmente con la camiseta del Córdoba CF con 17 años y 354 días y está tan sólo cinco puestos por delante de Álex López en el ránking de debutantes blanquiverdes a lo largo de la historia. Adri Castellano y el propio Calderón son los hombres que más consejos y mejor acogida le han dado en el vestuario, un vestuario del que Álex López está dispuesto a "aprender todo lo que pueda" en esta nueva etapa en el fútbol. Porque el objetivo es "llegar al fútbol profesional".

De Neymar a Balde

Para ello ha tenido que cambiar también su manera de ver el fútbol. Jugador de ataque, jugando siempre de extremo o mediapunta e incluso de delantero, su referencia fue "Neymar, pero últimamente también me fijé ya en Marcelo y en Balde", porque hace pocos años le recolocaron en el campo a lateral zurdo, algo que en principio le costó digerir. Ahora ya está adaptado, "pero tengo que seguir aprendiendo fundamentos defensivos y conceptos que sólo se emplean ahí". Condiciones tiene para crecer y llegar a ese fútbol profesional que tiene como objetivo. Y lo suyo es que lo hiciera con el Córdoba CF.