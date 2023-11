El Córdoba CF se enreda y no pasa del empate ante el Ceuta

El Córdoba CF y el Ceuta se llevaron un punto cada uno de El Arcángel en un encuentro tenso, igualado, disputado, con lío entre jugadores y miembros de cuerpos técnicos que se saldó con varios expulsados, con un incidente con una aficionada que tuvo que ser evacuada y con la sensación de que el coliseo ribereño es últimamente centro de todos los contratiempos posibles. El duelo fue de alternativas, con una primera parte claramente para el Ceuta -en la que cedió mucho el equipo local- y una segunda en la que el Córdoba CF demostró más llegada y apretó lo indecible para llevarse los tres puntos, pero tuvo enfrente un rival de nivel que vio cómo se le remontaba el gol inicial y que, posteriormente, fue capaz de igualar a dos goles y a tres tantos el encuentro.

Sorprendente once

Iván Ania sorprendía en la alineación inicial del Córdoba CF, ya que otorgaba por primera vez la titularidad en la temporada a Recio en sustitución del sancionado Youssouf Diarra, cuando en todas las quinielas se apostaba por Álex Sala, tanto por lo ofrecido por el catalán en las siete primeras jornadas como por la, a priori, situación física del malagueño, que hasta veladamente dejó caer el propio club -incluso el técnico- en las últimas semanas. Algo parece haberse roto con el catalán, definitivamente, después de su sanción cumplida ante el Mérida, en la que no sólo perdió la titularidad, sino que después de esta última decisión, se convirtió en el cuarto centrocampista blanquiverde (cuando llegó a ser el primero), sino que apenas ha tenido minutos desde entonces.

También introdujo el técnico asturiano en el once inicial a Kike Márquez en sustitución de Kuki Zalazar, aunque el uruguayo ni siquiera llegó a entrar en la convocatoria por problemas físicos. Por otra parte, los dos debates en el extremo izquierdo y en la punta se resolvieron a favor de los titulares en La Rosaleda: Simo y Alberto Toril mantenían sus puestos en el equipo de inicio tras la buena imagen ofrecida en tierras malagueñas, sobre todo en la primera parte.

Muy diferente de la ofrecida por el Córdoba CF, este domingo, ante el Ceuta. Al conjunto blanquiverde le faltó tensión y presión en la línea de tres cuartos y, sobre todo, mucho más trabajo en el mediocampo. Así, el Ceuta demostró en ese primer acto una soltura pasmosa para recuperar el balón y llegar hasta las inmediaciones del área de Carlos Marín.

Ya desde el inicio avisó el conjunto caballa de que el partido no iba a ser, ni mucho menos, como el de La Rosaleda. A los dos minutos, Uche llegó con demasiada facilidad hasta el área pequeña blanquiverde y puso el nudo en la garganta de El Arcángel, que contempló que la banda derecha cordobesista iba a sufrir más de la cuenta con las incursiones de Redru y los regates de Cedric Teguia.

La primera llegada del Córdoba CF (que no ocasión) la protagonizó Simo en el minuto 7, forzando un saque de esquina que lo único que provocó fue una contra de los ceutíes que quedó abortada por la atención que tuvo Carlos Marín, saliendo casi hasta el centro del campo.

La primera ocasión para el Córdoba CF llegó a los diez minutos de juego, a balón parado. Recio botaba un saque de esquina y Gudelj, completamente solo, cabeceaba duro pero demasiado centrado, por lo que Pedro López no tuvo excesivos problemas para atajar el balón. Pero El Arcángel empezó a caldearse con esa primera opción de gol para los cordobesistas.

Merodeos por el área

Entre tanto, el Ceuta lograba merodear en más ocasiones de las deseadas el área blanquiverde. Una contra de Ñito y Doncel (min. 10), una llegada de Cedric Teguia (min. 13), un disparo lejano de Jota (min.. 17)… El equipo de José Juan Romero funcionaba: recuperaba balón con cierta facilidad, montaba ataques con criterio y tenía llegada al área blanquiverde con cierta asiduidad. Lo más destacado del Córdoba CF lo protagonizó una combinación entre Carracedo e Isma Ruiz, que finalizó con un disparo algo desviado de Alberto Toril.

Pero era demasiado poco para el Córdoba CF. El Ceuta, sin embargo, era más constante y tenía más fuerza en el mediocampo y en la salida de balón. Fruto de ello llegó el gol visitante en el minuto 21. Una gran jugada desde atrás de los caballas tuvo una transición prodigiosa realizada por Meléndez, que llegó hasta el área del Córdoba CF, en donde lanzó un disparo que despejó a una mano Carlos Marín. El rechazo dejó en bandeja el balón para que Jota empujara de cabeza el balón a la red.

No encajó muy mal el golpe el Córdoba CF, que tuvo dos llegadas (Carracedo y Simo) sin consecuencias ni excesivamente peligrosas, pero sí dejaba claro el partido que parecía jugarse más a lo que quería el Ceuta que a lo que pretendía el Córdoba CF. A la medular blanquiverde parecía faltarle algo de gas y la presión de primera línea no tenía nada que ver con la vista hace una semana. En definitiva, este no era el Córdoba CF de La Rosaleda.

Con el balón parado

Pero quizá por ello, el conjunto blanquiverde tiró de otro recurso: el balón parado. Con El Arcángel pendiente del colegiado, los de Ania botaban un golpe franco lateral (a cargo de Recio) hacia la esquina del área contraria, en donde Carracedo recogió el balón junto a la línea de fondo y pasó atrás, en donde esperaba Isma Ruiz completamente solo. El centrocampista blanquiverde lanzó un disparo, imposible para Pedro López, que significaba la igualada en el marcador.

El primer tiempo finalizó con otra opción a balón parado a cargo de Gudelj, que no pudo enganchar un saque de esquina botado por Recio y Ojaos Valera decretó el paso por duchas tras unos 45 minutos que dejaron muchas dudas en el juego del Córdoba CF, que tuvo en el marcador, curiosamente, lo mejor del partido.

Segunda parte accidentada

Si era bueno el marcador, mejor fue el penalti que señaló el colegiado murciano nada más iniciarse la segunda parte, después de que Pedro López saliera a por un balón, lanzándose al suelo, balón por el que porfiaba también Simo. La pena máxima la transformó Kike Márquez, que lograba así firmar la remontada blanquiverde cuando aún quedaba todo el segundo acto por delante.

Así, en una jugada a balón parado y con un penalti más que dudoso, el Córdoba CF conseguía lo más difícil: dominar el marcador. Parecía dar confianza esa circunstancia al equipo de Iván Ania, que veía, además, que el Ceuta no era el de la primera parte en lo que a físico y piernas se refiere. Tampoco el Córdoba CF estaba para muchas fiestas en el centro del campo y así lo dejaba a las claras un Recio que evidenció que un partido desde el inicio es todavía un bocado demasiado grande para digerir. Pero justo cuando el técnico asturiano decidió su reemplazo por Álex Sala llegó el segundo tanto visitante, obra de Pablo, tras una buena jugada del Ceuta que el Córdoba CF no supo detener.

Con casi media hora por delante, el partido no estaba decidido, ni mucho menos. Ania decidió introducir, como se señalaba, a Casas por Toril y a Álex Sala por Recio. Y el catalán tuvo que volver a reivindicarse con un golazo desde 25 metros que volvía a poner al Córdoba CF por delante el marcador.

Interrupciones

Sin embargo, el Ceuta mantendría la tensión y el ritmo de partido provocando un penalti de Kike Márquez sobre Pablo, que el mismo jugador caballa se encargó de lanzar. El delantero ceutí transformó la pena máxima y en su celebración provocó la ira de la grada de El Arcángel. Y, a partir de ahí, el lío. La tangana sobre el césped del coliseo ribereño se llevó por delante, con sendas expulsiones, a Calderón, del Córdoba CF, y a Uche, del Ceuta y, más allá de eso, dejó escenas verdaderamente lamentables. La tensión que se vivió durante el choque tenía que explotar y lo hizo de la peor manera.

Ania introdujo a Carlos García por Kike Márquez para desplazar a Gudelj al lateral izquierdo y el partido se reanudó con la grada ya en silencio, como dando por buenos el 3-3 que reflejaba el marcador y todos los sobresaltos y emociones vividas.

Pero está visto que El Arcángel, últimamente, es un imán para los sobresaltos. Un aficionado en la grada sufrió lo que parecía ser un ataque epiléptico y el partido tuvo que detenerse durante unos minutos para que los servicios médicos del Córdoba CF y las asistencias sanitarias pudieran evacuar al joven seguidor blanquiverde. Por poner en perspectiva: el tiempo añadido por Ojaos Valera fue nada menos que de 17 minutos. De nada sirvió. Tanto el Córdoba CF como el Ceuta dieron por bueno, aparentemente, el marcador y las emociones vividas. Un partido en el que el Córdoba CF se enredó demasiado en líos propios en el primer acto y en ajenos en la segunda parte. En todo caso, nada que ver con lo visto hace una semana, en La Rosaleda.

Ficha técnica