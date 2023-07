Javi Pineda: "El Córdoba CF será importante la próxima temporada"

Criado en el fútbol que no visitaba gimnasios y que no necesitaba que se le explicara cómo ejecutar un saque de banda, Francisco Javier Pineda Carpio (Córdoba, 1971) ha evolucionado, se ha ido adaptando y la próxima temporada será la sexta como técnico en el último paso del fútbol formativo, el que representa el filial. Y el cordobés lo hace de la mano de Luis Tevenet, con el que forma un tándem que primero dejó muy buenos recuerdos en el Levante Atlético y ahora lleva dos ascensos consecutivos con el Atlético de Madrid B, al que han llevado desde la Tercera RFEF hasta la Primera RFEF, categoría en la que la próxima temporada será uno de los grandes rivales del Córdoba CF.

"Tiene razón Juanito"

El club colchonero parece que intenta dar una vuelta de tuerca a su fútbol de cantera y Tevenet y Pineda, en estrecha colaboración y contacto con Diego Pablo Simeone y Gustavo López, han conformado un filial rojiblanco temible. Tanto, que el propio Juanito, director deportivo del Córdoba CF, lo señaló como uno de los rivales duros para la próxima temporada en el Grupo 2 de Primera Federación. «Yo creo que acertó Juanito cuando dijo eso», asegura Pineda. «No es que seamos un filial atípico, no es eso, pero sí que somos un filial maduro, lo calificaría así. Ves nuestra forma de jugar, cómo se desempeña el equipo y estás acostumbrado a un filial de buen juego, mucho balón, siendo protagonista, con porcentaje alto de posesión y poco más. No. Nosotros ejecutamos siempre un partido bastante completo a nivel ofensivo y a nivel defensivo, con una intensidad altísima… Por poner un ejemplo, en los cuatro partidos de play off que jugamos no recibimos ningún gol. En casa hemos sido muy fuertes, creo que perdimos un solo partido, contra el Navalcarnero, y por un fallo individual defensivo, mientras que fuera de casa hemos ido rascando puntos y hemos sido muy fuertes en casa». Y todas esas virtudes con las dificultades añadidas que tienen los filiales. «Hemos tenido que improvisar entrenamientos, porque había jugadores en el primer equipo o jugando la Youth League, con viajes de por medio, la verdad es que Luis Piñedo, el preparador físico, y el resto del cuerpo técnico ha estado acertado. Hay un gran cuerpo técnico, cada uno en su cometido y su rol», alaba el cordobés.

Por las manos de Tevenet y Pineda pasaron y se formaron en el equipo granota futbolistas como Pepelu, Kochorashvili, Jesús Bernal, Cantero o Blesa, mientras que en el filial colchonero ya han llevado a la primera plantilla a un jugador como Pablo Barrios, Iturbe o Carlos Martín, que anotó en esta temporada una veintena de goles y fue vital en el segundo ascenso consecutivo del filial colchonero.

«Hemos tenido días en los que nos quitan ocho, nueve y hasta once futbolistas y tener que montar y planificar un entrenamiento con las tareas que eso requiere, con el estudio que lleva y es complejo», comenta un Pineda que intenta remarcar el mérito de un Tevenet con el que inicia la próxima campaña su sexto año de tándem. Y lo harán en Primera Federación, en el Grupo 2, el mismo en el que competirá el Córdoba CF. «Lo vi el año pasado en Alcorcón y pese a que perdió 3-0 a mí me gustó el equipo. La verdad es que el Córdoba cF tenía buen fondo de armario, gente del banquillo que sería titular en otros equipos y aquel partido, pese a perder 3-0, a mí me gustó, para mí el resultado fue muy engañoso». Ahora, para esta temporada, Pineda está «convencido» de que el equipo de Iván Ania es favorito. «El Córdoba CF tiene el potencial y el encanto de ciudad, de compromiso, el aliento de El Arcángel», porque para el entrenador cordobés «el estadio es importantísimo. El Córdoba CF tiene siempre el compromiso con su gente y su afición se compromete con el equipo. Otra cosa es la suerte, pero a mí el Córdoba CF es de los llamados a ser importantes en la Liga». Eso sí, Pineda coincide con Juanito: «Ves el grupo y da miedo, porque ves equipos importantísimos, no sólo por el pasado que tienen y la historia, sino porque son equipos muy interesantes y están llamados a ser algo».

Ofertas para ser primer entrenador

Sobre su futuro, Javi Pineda reconoce que «me lo pregunta mucha gente» y asegura que «no te voy a engañar». El cordobés ha tenido «alguna propuesta» para convertirse ya en primer entrenador y tomas las riendas de algún equipo, «pero estoy bien, contento. No quiero dar pasos equivocados en ese sentido. Quiero formarme bien, seguir aprendido, me gusta aprender, tengo gente a mi alrededor, en el cuerpo técnico, que me enseña muchísimas cosas. Soy observador y poco hablador. Me gusta aprender y estar donde estoy, el papel que desempeño. Y hay otra cosa fundamental: me siento muy valorado por el míster y eso se agradece. De momento, sigo como estoy, bastante a gusto como segundo y voy aprendiendo cada día más. Y a partir de ahí no sé qué pasará en el futuro».

El próximo será el sexto año con un Luis Tevenet al que hacía informes desde Córdoba, motivo por el que le llamó cuando inició la aventura en el Atlético Levante para que fuera su segundo, hace cinco años. «Nos citamos en Sevilla, en su casa, me llevé el ordenador, me explicó la forma de trabajar que tenía, el rol que iba a desempeñar yo, y ahí empezó a fluir la cosa. Fíjate… Yo debuté en el 92 con el Sevilla y él debutó dos años más tarde y coincidimos con Luis Aragonés como entrenador, ahí empezamos los dos», recuerda.

Anécdota de casi un matrimonio

Una relación que ya es casi como un matrimonio, rememora el cordobés, entre risas. «Cogimos un piso juntos en Valencia e imagínate, todo el día, sin exagerarte, todo el día trabajando con el ordenador. Se pasaban las horas y los días sin darnos cuenta y para mí fue un curso intensivo de entrenador, porque él ya tenía bastante experiencia y él fue amoldándome a lo que quería de mí», en una vivienda que compartían ambos técnicos, ya que las familias se quedaron en Sevilla y Córdoba. «Nosotros, en nuestra primera etapa como jugadores, recordaba que con 16 o 18 años, imagina la que liábamos en Sevilla. Pues te puedo garantizar que no salimos ni un día en Valencia viviendo los dos juntos», comenta el cordobés. «Un día en casa, con mantita, viendo la tele, con casi 50 años, lo miré y le dije: ‘Qué pena das, Luis. Anda que hace 30 años íbamos a estar nosotros así sentados en un sofá viendo la tele’», rememora, entre carcajadas.

Ahora, con el dulce momento que viven en el filial del Atlético de Madrid, planificando el segundo equipo rojiblanco con reuniones constantes con Simeone y Gustavo López, Pineda agradece el momento en el que Tevenet volvió a acordarse de él para esta nueva aventura. «Estaba de vacaciones y me llamo Luis con esa posibilidad. Surgió y se aceptó. Aquí en Madrid sí que nos trajimos la familia y demás y empezamos cada uno a funcionar desde casa y con las ideas claras de lo que se pretendía. Llevar a cabo lo que es el ADN del Atlético, que no era otra cosa que ‘ganar, ganar y ganar’, lo que decía Luis Aragonés. Y ese mensaje se transmitió al grupo desde el inicio y caló rápido. Con la ayuda del cuerpo técnico los chicos lo entendieron, comprendieron dónde estaban y que había que darle un vuelco total a la situación que vivía el filial y la verdad es que respetaban las decisiones del cuerpo técnico».

Ahora, en la 2023-24, Javi Pineda volverá a ser el complemento perfecto en el banquillo de un Luis García Tevenet que ya logró el ascenso a Segunda hace ocho años, con el Huesca, aunque su función en el Atlético de Madrid B es muy distinta. Pero ¿quién puede evitar soñar con un ascenso incluso en un filial?