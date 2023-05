Ni el premio de consolación. El Córdoba CF volvió a sucumbir ante sus propia inoperancia para firmar una último empate, insuficiente, en su también último compromiso a domicilio de la temporada en el Grupo 1 de Primera RFEF, para el que dejó encarrilada su despedida tras un choque pobre frente al Mérida en el icónico Estadio Romano José Fouto (0-0), en el que se esfumó matemáticamente la opción de alcanzar la séptima plaza -con acceso a la Copa del Rey- en esta recta final del calendario, al igual que la idea de sumar el primer triunfo con Manuel Mosquera en el banquillo antes de la jornada del cierre. «Creo que hemos hecho un buen partido, pero nos hemos quedado otra vez con ese empate. Creo que hemos tenido bastantes opciones de marcar el gol de la victoria, pero no lo hemos conseguido», resolvió el propio preparador tras la aciaga cita en tierras extremeñas.

«Creo que ha sido un partido bastante disputado por los dos equipos, parejo en muchos momentos, en otros mejores nosotros y, quizás más al principio y hasta el penalti, el Mérida estuvo más ordenado, haciéndonos más daño. Creo que a partir del penalti nosotros espabilamos», indicó. «El partido terminó más parejo de lo que había sido el resto. Desde nuestro punto de vista, como siempre, no está llegando. Nos falta el acierto en las jugadas que generamos», apuntó seguidamente.

«Orgullo» como blanquiverde

Tras un pobre balance de siete duelos disputados, cero victorias y tan solo cuatro puntos como saldo - de 21 posibles-, el de Oleiros también aprovechó para recalcar su “orgullo” por haber sido y ser director de orquesta blanquiverde, manteniendo la asignatura pendiente en los “resultados que no han salido”, aunque incidiendo en la idea de que es «un gran club» en el expediente. «Estoy muy orgulloso de haber llegado al Córdoba CF, de haber disputado estos partidos para lograr un objetivo muy bonito, que era meternos en play off y, quién sabe, más cosas. De todo el trabajo que hemos hecho, creo que podíamos haber conseguido más y no se ha hecho. Por todo lo demás estoy muy contento, muy a gusto. Lo volvería a hacer. Creo que es un gran club. Vamos a insistir por la victoria el sábado que viene para terminar con ella. Estos jugadores están dando todo para que así ocurra, independientemente de los objetivos. Estoy muy contento de haber estado y estar en el Córdoba CF», señaló tajante.

Una despedida a la altura

De cara a la última cita de la agenda, el próximo sábado frente al Badajoz en El Arcángel (horario unificado, 19.30 horas, InSports TV), el técnico igualmente manifestó la importancia de decir adiós a la temporada con triunfo, el primero, además, en su cuenta desde que llegó al banquillo cordobés. Enfrente, eso sí, quedará un cuadro pacense al borde del colapso y con la salvación en juego: «Nosotros miramos que tenemos que ganar nuestro partido. A la competición se le dignifica y se le honra de esa manera. Vamos a salir a ganar, porque tenemos que ganar. Nosotros necesitamos una victoria, más allá de los objetivos, que nos dé el sentido a tanto trabajo, tantos días amargos, desilusiones y de terminar con nuestra gente ganando en el reino. Nos lo merecemos todos, tanto el cordobesista, el cuerpo técnico como los jugadores. Vamos a salir a ganar sin ninguna duda», zanjó.