El Córdoba CF no sale en Mérida de su espiral de ruina

El calendario dice que aún no ha terminado, pero el Córdoba CF lleva despidiéndose muchas semanas. En la grada del Romano José Fouto en la que hace trece meses más de mil cordobesistas celebraron un ascenso no había esta vez casi nadie. Se detectaron, claro que sí, irreductibles que no faltaron a la cita porque el Córdoba CF nunca está solo en ninguna parte. Pase lo que pase. Aunque a veces lo que haya que pasar es un poco de vergüenza. Esta ocasión era una de ellas. Los blanquiverdes cerraron el capítulo de viajes en la segunda vuelta con un balance de bochorno: no ganaron ni uno.

El peor de la categoría terminó con una actuación a la altura de su escandalosa crisis: sacó un empate sin goles que no consuela nada y que le sirve para añadir un lamparón más a su expediente. Ni ascenderá, ni jugará el play off ni en la campaña que viene estará en el bombo de la Copa del Rey, en la que será su primera ausencia del torneo en lo que va de siglo. Se le escapa Si, como dijo Churchill, la mejor dieta para un político es comerse sus propias palabras, el catecismo del fútbol nos subraya precisamente lo contrario: no hay menú mas indigesto. Por eso el Córdoba CF lleva muchos meses con la barriga suelta y flojo de esfínteres. Los objetivos que se marcó para el curso 22-23 en Primera Federación los vio marchar con esa impotencia especialmente dolorosa que supone el ver cómo se escapa lo que creías tener agarrado. Tan claro lo tenían que hubo mucha prisa para asegurar con contratos largos a los constructores de un proyecto diseñado con miras al futuro. Pero esta vez el plan se torció de mala manera, aunque algunos no querían verlo. La realidad se le vino encima justo en el instante en que se terminaron los culpables ajenos a los que señalar y El Arcángel levantó la voz. El equipo ha terminado en manos de un entrenador con contrato temporal y no prorrogable de dos meses, un equipo parcheado con jugadores a préstamo o que finalizan su vínculo, un cambio de hondo calado en la cúpula -Antonio Fernández Monterrubio suplió a Javier González Calvo- y una dirección deportiva en el alambre. A Mosquera le pareció buena idea repetir el once de la jornada anterior ante el San Fernando. Miguel de las Cuevas disfrutó de segunda titularidad consecutiva tras no haberlo hecho en las trece citas anteriores y se situó como enganche de Willy Ledesma, el referente ofensivo, con Simo en una banda y Kike Márquez en la otra. El imprescindible Diarra y el discutido Caballero formaron el doble pivote. Atrás, lo que hay: Marín y Calderón, además, apercibidos de sanción. Un Córdoba en fase terminal, que se desplazó sin haber cobrado la última mensualidad y en una sobremesa de autobús. Poco glamour. Voluntad y poco más La puesta en escena fue voluntariosa. Aunque tanto el Córdoba como el Mérida tienen ya abierta la agenda de tareas para el curso que viene, aún quedaba en juego un objetivo nada menor para clubs metidos en esta tercera división: la Copa es su oportunidad de ganar dinero y notoriedad fuera de un campeonato semiclandestino y siempre deficitario. Simo parecía bullicioso, De las Cuevas y Kike Márquez trataban de aparecer en alguna arrancada, Willy esperaba servicios decentes con una mirada entre la rabia y la súplica. El Mérida, a día de hoy, está más hecho. Los de Barrero juegan con la seguridad que les da su excelente racha y unos automatismos consolidados. En el Córdoba, esa cohesión se le fue hace meses. Hay gente con calidad, pero todo el mundo va ya bastante perdido. Con la grada adormilada por un partido flojo, el primer sobresalto llegó con una celebración de gol. Un centro desde la izquierda con rosca de Sandoval al que llegaba en carrera Chuma. El delantero, que pasó por la cantera blanquiverde y llegó a estar en la órbita del primer equipo, la golpeó con potencia y batió a Carlos Marín. Su celebración chocó con la imagen del linier levantando el banderín. Era fuera de juego. La acción espoleó algo al Mérida, aunque tampoco demasiado. Ambos se tentaban sin golpear. A los 21 minutos llegó el primer tiro del Córdoba CF entre los tres palos. Lo hizo De las Cuevas, desde fuera del área, tras recoger un rechace. Su disparo, flojo, lo detuvo sin problemas Juan Palomares. David Larrubia percutía por su banda hostigando a Calderón, muy fundido. Dani Sandoval, también muy activo, buscaba hacer daño con envíos al área del Córdoba, donde Alberto Jiménez ejercía como apagafuegos. Todo era un festival de amagos. A los 31 minutos llegó la más clara del Córdoba, en una jugada combinada en la que Caballero recibió escorado y tomó la decisión equivocada: lanzó un trallazo que terminó en córner tras tocar la pelota en el defensa que le tapaba. En el área, esperando el centro, se quedaron De las Cuevas y Willy, levantando las manos con desesperación. La réplica llegó en una acción de Dani Lorenzo que terminó en un penalti casi cómico en el minuto 40. Alberto Jiménez se quedó quieto en el área, con la posición tomada, y el jugador del cuadro emeritense se le echó encima al tratar de hacerle un túnel y se dejó caer. Lo ejecutó Bonaque con un disparo a la izquierda de Marín, a media altura, y el portero almeriense desvió el balón. Sus compañeros le felicitaron como si hubiera ganado un título. En épocas de déficit de alegrías, el exceso en el festejo está justificado. Todo igual El Córdoba CF trató de dar un paso adelante. José Ruiz colgó balones desde su banda, Willy se movía por todo el frente de ataque y Simo tenía ganas de hacer algo. Tampoco es que los de Mosquera se lanzaran a tumba abierta, ni mucho menos. Se tomaban su tiempo, seguramente más pendientes de no equivocarse que de acertar. Un disparo lejano de Diarra, tras una combinación de Kike Márquez y De las Cuevas, estuvo a punto de sorprender a Juan Palomares en minuto 58. Esas acciones inviduales puntuales salpicaron una jornada tediosa, con un bajonazo sobrevenido por las noticias que llegaban desde Salamanca: el Unionistas ganaba bien y se quedaba con la plaza de Copa del Rey. El malí Diarra volvió a tenerla clarísima para el Córdoba con un cabezazo que salvó Juan Palomares en la línea de gol. Los de Mosquera conseguían más presencia ofensiva que un Mérida atascado, aunque sacaba alguna de manera esporádica. Los cambios apenas tuvieron efecto. Más que en las pizarras, los vaivenes finales del partido tuvieron que ver con el desgaste físico y anímico de dos equipos sin ningún estímulo. Álvaro Ramón hizo volar a Carlos Marín en el 78 y al saque de córner tuvo el meta almeriense que sacar con la punta de los dedos el centro cerrado de Sandoval. El portero cordobesista volvió a ser determinante deteniendo un testarazo de Busi en el minuto 90. No hubo tiempo, ni ganas, ni fuerzas para más. El pitido final de Vicente Moral echó la persiana para Mérida y Córdoba, que abordarán el último partido todavía con menos en juego que en el triste episodio que ambos protagonizaron. En el Romano de Mérida, en donde una vez fue feliz, lanzó al retrete su último objetivo y tiró de la cadena. Esto se veía venir. A nadie le cogió por sorpresa. Ficha técnica 0 -Mérida AD: Juan Palomares, Bonaque, Dani Sandoval, Larrubia, Meléndez, Chuma, Luis Acosta, Nacho González, Pipe, Álvaro Ramón y Dani Lorenzo. Entrenador: Juanma Barrero. Cambios: Nando Copete por David Larrubia (69'), Cinta por Chuma (83'), Busi por Sandoval (83'), Lolo Pla por Luis Acosta (88') y Akito por Dani Lorenzo (88'). 0 -Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, Alberto Jiménez, José Alonso, Calderón, Diarra, Caballero, Simo, Kike Márquez, De las Cuevas y Willy Ledesma. Entrenador: Manuel Mosquera. Cambios: Jorge Moreno por Alberto Jiménez (67'), Antonio Casas por Willy (69'), Armando Shashoua por De las Cuevas (79') y Carracedo por Kike Márquez (79') Árbitro: Vicente Moral (Comité Castellano Leonés). Mostró amarilla a los locales Nacho González (45') y Nando Copete (73') y a los visitantes Alberto Jiménez (39') y Caballero (76'). Campo: Estadio Romano José Fouto. Jornada 37 del campeonato de Liga de Primera Federación Grupo 1. Unos 2.500 espectadores, con presencia de cordobesistas