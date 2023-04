Un revés para sacudir cualquier conato de reacción. El Córdoba CF se estrelló sin argumentos ni claridad ante el Linares Deportivo en Linarejos (2-0), escenario icónico convertido en infierno en el que la agrupación blanquiverde hincó la rodilla por méritos propios, a la par que dejando un arsenal de apuntes preocupantes. Javi Flores, destacado en una medular inédita a lo largo de la cita, afirmó que la intención del plantel es «seguir peleando», aunque matizando que «ahora mismo es duro». «No podemos bajar los brazos, somos el Córdoba. Tenemos una ciudad detrás nuestra, una afición que yendo las cosas como han ido y lo mal que están ha venido aquí a apoyarnos. Le pido disculpas y perdón por esta racha, por no estar a la altura de lo que creo que hemos estado y ahora no lo estamos. En estas situaciones me gusta hablar poco y ganar. Cuando tienes una racha tan larga con resultados negativos al final pesa y cuesta. Hoy es un día duro, mañana lo será, pero a partir del martes o el miércoles tenemos que ponernos las pilas, tenemos un partido importante y difícil el domingo y hay que afrontarlo con la ilusión de volver a ganar», manifestó el mediocampista tras el choque ante el cuadro azulillo.

Equilibrio y falta de pegada Algunas de las claves señaladas por el de Fátima tras el revés en Linarejos, precisamente, se encontraron focalizadas en la parcela ofensiva, en la que la falta de puntería de cara a puerta continúa siendo una constante peligrosa, como realidad diametralmente opuesta a la de sus rivales. «Cuando pierdes es complicado hacer un balance positivo, más justo después del partido. Creo que en la primera parte, más en los primeros minutos, ellos han tenido un mano a mano de Hugo Díaz y un centro lateral. Nosotros también hemos tenido dos pases atrás claros si hubieran llegado primero Willy Ledesma y Simo Bouzaidi. Podríamos decir que la primera mitad ha estado un poco equilibrada en cuanto a ocasiones», analizó. La falta de adaptación a las exigencias del encuentro tras el paso por vestuarios, en la misma línea, fue otro factor determinante: «En la segunda mitad hemos salido mal, hemos concedido dos o tres cuatro saques de esquina y, en una jugada, digamos que desafortunada o no, en un rebote que le cae a Hugo y luego hace un gran gol. El segundo viene también bastante seguido, un centro lateral, un mal despeje y se han puesto 2-0», lamentó. En busca de la épica Durante el tramo final, de igual forma, el capitán blanquiverde reconoció haber tenido la «sensación» de que el equipo en todo momento pudo haberse llevado algo positivo del choque, especialmente tras el tanto de Antonio Casas -cerró una sequía goleadora personal de cuatro meses-, que apretó sobremanera la recta final en el feudo azulillo. «A partir del 2-1 los hemos tenido en su campo, los hemos embotellado. Hemos tenido un cabezazo de Willy Ledesma, una acción de Antonio Caballero que no ha llegado. Lo hemos intentado, aunque es verdad que cuando llevas una racha negativa y tan mala, el decidir bien en los momentos complicados se hace más difícil», indicó. «Me ha dado la sensación de que con el 2-1 hemos tenido para empatar, tenía la sensación de que si empatábamos rápido igual hasta ganábamos. No hemos atinado con la portería, ellos dos tiros y dos golazos. Esas son las diferencias de los partidos», apuntó seguidamente. Una recta final, además, en la que el empuje del cordobesismo también se hizo notar en tierras linarenses. «Les agradezco que hayan venido. Sé que están muy cabreados, pero sé que van a volver a estar con nosotros, sé que el domingo van a apoyarnos. La realidad es que lo único que puedo pedirle es disculpas, a día de hoy no estamos a la altura que merecemos. Solo saldremos con trabajo, trabajo y trabajo. Lo que nos queda ahora mismo es agachar la cabeza, trabajar y sacar resultados positivos», concluyó.