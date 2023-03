El Córdoba CF consulta a la RFEF por Simo y Kike Márquez

El Córdoba CF ha elevado una consulta por escrito a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el organismo confirme al club de El Arcángel que Simo Bouzaidi cumplió su partido de sanción el pasado sábado, ante el Racing de Ferrol y, por lo tanto puede jugar el próximo domingo en Pasarón, ante el Pontevedra o, si por el contrario, el organismo federativo entiende que al suspenderse el encuentro la sanción no se hizo efectiva y tiene que cumplirla ante el club granate, dentro de cuatro días, por lo que en ese caso sí que podría jugar en la reanudación del encuentro ante el Racing de Ferrol.

Evitar experiencias pasadas

En la entidad blanquiverde no tienen muy claro si la sanción de Simo Bouzaidi se hizo efectiva ante el conjunto departamental, por lo que vistas algunas experiencias del pasado, pretenden tener por escrito la confirmación de que el extremo blanquiverde puede jugar en Pontevedra el domingo y evitar así ningún tipo de malentendido, confusión o incluso incumplimiento por desconocimiento de la reglamentación, por lo que han elevado la consulta a la RFEF.

En el mismo sentido, también ha elevado el Córdoba CF una pregunta al organismo federativo sobre Kike Márquez. El sanluqueño vio amarilla en el minuto 2 del encuentro contra el Racing de Ferrol, el pasado sábado, por una entrada sobre Fornos, central departamental. El Córdoba CF ha preguntado a la RFEF si esa amarilla contabiliza a todos los efectos, es decir, si se considera ya la tercera amarilla vista por Kike Márquez en la campaña, ya que la primera la vio ante el Deportivo de La Coruña (jornada 14) y la segunda la vio en Fuenlabrada (jornada 24). En la entidad blanquiverde consideran que no es así, pero también quieren tener la constancia por escrito por parte de la RFEF de que esa tarjeta del sábado aún no contabiliza. En El Arcángel consideran que de contabilizarse como la tercera amarilla, se podría dar la paradoja de que el jugador pudiera ver dos tarjetas más antes de reanudarse el encuentro y tener que cumplir sanción contra el mismo Racing de Ferrol. A pesar de parecer una evidencia clara, el Córdoba CF pretende que se le confirme por escrito la circunstancia para no llamarse a equívoco.

En todo caso, el caso que más interesa es el primero, el de Simo Bouzaidi, aunque se entiende que el extremo sí podrá jugar en Pontevedra, el próximo domingo, y terminaría de cumplir esa sanción en donde la empezó: en el encuentro contra el Racing de Ferrol. Aún así, el Córdoba CF pretende tener esa constancia por escrito para no sufrir ningún tipo de contratiempo reglamentario.