Christian Eriksen, el último precedente de Dragisa Gudelj

El Córdoba CF continúa pendiente del estado de Dragisa Gudelj, ingresado en el hospital universitario Reina Sofía desde el pasado sábado y al que arropan ya sus familiares más directos. Su padre estaba con él en el césped de El Arcángel, incluso, y su madre llegó este lunes a la ciudad, mientras que a su hermano, Nemanja, se le esperaba en la tarde-noche de este martes. Las pruebas al futbolista blanquiverde continúan para intentar dar con exactitud con el problema que le provocó una «muerte súbita» durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol.

"No puedo decir qué le pasó"

Muchos son los casos que vinieron a la memoria en las horas siguientes al suceso, pero el más reciente y, desde luego, uno de los más felices fue el del jugador danés Christian Eriksen. Feliz porque, pese a todo, el futbolista no sólo regresó a competir futbolísticamente bastantes meses después, sino porque además lo hace en al primer nivel, en el Manchester United. En algunos puntos de la forma en la que se produjo aquel incidente, que se pudo ver también por televisión, el aficionado del Córdoba CF podrá ver más de una coincidencia.

"Tuvimos que empezar un masaje cardiaco y una reanimación porque se había ido. Todo sucedió en un momento, así que no sé muy bien qué decir. Hubo un paro cardiaco y fue revivido con una descarga de un desfibrilador", concretó el médico de la selección danesa. "A la pregunta de por qué sucedió no puedo responder", insistió el galeno cuando se le preguntó por la imagen más impactante de la Eurocopa 2020, disputada en 2021 por el covid-19 y cuyos encuentros se celebraron en toda la geografía europea.

El galeno danés no se atrevió a asegurar qué le sucedió a Eriksen, por qué sufrió un paro cardiaco en pleno partido. "No puedo decir con exactitud qué le pasó, aún no hay respuestas", se sinceró Boesen en los días siguientes al incidente, aunque explicó que el estado del futbolista era favorable. "Hemos hablado un par de veces con él. Está de buen humor. Dadas las circunstancias, está bien, sigue estable. ¿Qué significa eso? Que está despierto, que responde de forma relevante y que el corazón late».

"La ayuda del personal médico vino muy, muy rápido y con su colaboración pudimos hacer lo que teníamos que hacer. Comenzamos a intervenir para mantenerlo con vida. Por suerte se aferró a la vida", relató el galeno de la selección danesa, que aclaró tras el partido (que se reanudó dos horas más tarde) que "antes de que lo llevaran al hospital ya hablaba".

Al contrario que el encuentro entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol, que fue suspendido, aquel Dinamarca-Finlandia se reanudó, provocando por ello no pocas críticas a la FIFA y a la UEFA.

259 días después, regreso a la vida futbolística

259 días después de su «muerte súbita» en Copenhague, Christian Eriksen volvió a jugar al fútbol. Pasado el trágico momento, el entonces centrocampista del Inter, con 29 años, inició una carrera de fondo para recuperar su condición de futbolista, algo que muchos ponían en duda.

Eriksen lo consiguió a base de tenacidad. El futbolista danés fue operado el 18 de junio del 2021, operación en la que se le implantó un DAI, un desfibrilador que le permitía seguir llevando una vida normal y continuar su carrera como futbolista en algunos países. No así en Italia, donde el calcio no autoriza a jugar si se tiene implantando uno de esos aparatos, pero sí en España o en Inglaterra. Se especuló con la posibilidad de que Eriksen compitiera en LaLiga y sonaron, incluso, algunos equipos, pero finalmente firmó por el Brentford. Tras jugar 11 encuentros en el modesto club inglés, con el que anotó un gol y dio cuatro asistencias, en el verano del 2022 Eriksen firmó por el Manchester United después de tener ofertas de otros clubs potentes, como el Tottenham.

Antes hubo otros, pero el de Eriksen era el último caso de «muerte súbita» en el fútbol antes del ocurrido con Dragisa Gudelj en el Córdoba CF. Y con un final más que feliz, porque Eriksen sigue compitiendo con normalidad al fútbol. Esa normalidad es a la que aspira ahora, ni más ni menos, un Dragisa Gudelj que ya está arropado por los suyos y una tranquilidad que también es el deseo también de todo lo que rodea al Córdoba CF.