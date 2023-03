Un llamado a la acción para cambiar el rumbo. El Córdoba CF pone una vez más en marcha el reloj para una nueva cita en el Grupo 1 de Primera RFEF, que descuenta fechas del calendario con ahora una parada de calibre ante el Ceuta, próximo rival que visitará El Arcángel (domingo, 12.00 horas), en una cita vital por contexto, premio en liza y significado para el necesitado cuadro dirigido por Germán Crespo. Ante un escenario de tal importancia, el entrenador, una vez cerrada la penúltima sesión de trabajo del grupo previa al duelo, señaló la necesidad de valorar el trabajo anterior para cerrar filas de cara al objetivo más inmediato: ganar el domingo.

«Lo que ha hecho este equipo en esta temporada y media era muy complicado. Nos acostumbramos a eso y, ahora, hay que reconocer que no está como esos meses. Ha habido un cambio grande en cuanto a juego y resultados. Veo a la gente muy pesimista. Me da la sensación de que el equipo está en mitad de la tabla para abajo. Estamos intentando salir de ese bache que tuvimos, pero no puede haber un cambio de cero a cien en poco tiempo. Nos está costando un poco más ser ese equipo reconocible. Lo importante ahora es sacar los tres puntos, si es con buen juego, mejor que mejor. En esta categoría es muy difícil ganar semana tras semanas y, a pesar de la racha, el equipo sigue estando en playoff», afirmó el técnico.

Los fichajes y un sistema inamovible

El rendimiento de los fichajes invernales hasta la fecha, de esta forma, también ha sido una de las claves analizadas por el granadino, consciente del dilatado proceso de adaptación de las nuevas incorporaciones -acentuado por la mala racha-, aunque también de su aportación esperada en este último tramo de temporada. «Los jugadores que vienen aquí es verdad que algunos lo hicieron con minutos, como Canario, pero prácticamente a todo lo firmado le faltaba algo de ritmo competitivo. Hubiese sido más fácil si los resultados acompañan. Si no lo hacen, juegas un poco con esa confianza de los jugadores anteriores. La gente que ha venido nueva necesita una adaptación. Queremos dar esa confianza poco a poco, pero tampoco podemos darles el encargo de sacar esta situación. Van a aportarnos mucho, sobre todo cuando tengan el ritmo competitivo que a lo mejor les falta», señaló tajante.

En lo relativo a las variantes del sistema de cara al duelo frente a los norteafricanos, por otro lado, también reconoció seguir inclinándose por un esquema conservador que no modifique en gran medida lo ensayado hasta el momento, en función, a su vez, de la idiosincrasia de una plantilla ideada expresamente para su filosofía. «Lo hemos trabajado todo, aunque al final el equipo está confeccionado para un sistema. Está claro que podemos utilizar más. Cuando las cosas no están saliendo bien con uno que está todo trabajado al detalle, si metemos ahora otro, al final vamos a tener dudas sobre lo que hemos tenido durante mucho tiempo. Si ahora cambio, pongo defensa de cinco, seguimos y no se nota un cambio grande, va a hacer que el jugador tenga dudas sobre lo que ha hecho antes. Cuando tengamos esa confianza se puede cambiar de sistema. Lo que no quiero es ahora, que no están saliendo las cosas bien, cambiarlo», admitió.

«En esto del fútbol lo que da esa confianza para jugar bien son los resultados, cuando no los tienes... Esa falta de confianza del jugador, del conjunto, se transmite al terreno de juego. Sabemos que estos jugadores pueden volver a llevarnos al juego que nos han mostrado durante muchísimas jornadas. El no sumar de tres en tres a lo mejor hace que el atrevimiento que le pedimos al jugador no lo tenga. Estaría preocupado si viese a mis jugadores temerosos, pero salen con confianza», apuntó, respaldando el trabajo del plantel pese a la mala dinámica todavía vigente.

Un Ceuta en auge para «probar» a El Arcángel

El regreso al feudo blanquiverde, de igual forma, vendrá acompañado de una prueba de indudable impacto ante el equipo más en forma de la categoría, el Ceuta, con números de récord durante las últimas fechas y un arsenal de argumentos para dificultar la ya compleja tarea de hilar un segundo triunfo casero de forma consecutiva. «Los números que está teniendo es por algo. Es un equipo que en la primera vuelta hizo partidos buenos, pero le faltaba esa confianza que ya la tiene. Le está saliendo todo. Cuando te acompañan los resultados, y luego que es un equipo con calidad en su plantilla, pues le ha llegado lo que le faltaba, el hombre gol, que está siendo Rodri Ríos. Eso da la confianza para estar sacando los resultados. Un equipo atrevido, que va a venir a jugar de tú a tú, a por el balón, con eso tenemos que jugar nosotros para hacerles el partido complicado», avisó.

El manido «factor El Arcángel», así, también fue catalogado como un arma indispensable una vez más por el técnico, que aprovechó para apelar al cordobesismo ante momentos de complejidad, aunque con un trasfondo benéfico dada la iniciativa promovida por el club y el Programa de Garantía Alimentaria de la Obra Social Hermano Bonifacio, del Hospital San Juan de Dios. «Me gustaría hacer un llamamiento a la afición, que estén con nosotros. Va a ser un partido benéfico. Además de la ayuda que necesitamos en estos momentos complicados, sabemos que cuanta más gente venga y se beneficie, en este caso el Hospital, mejor que mejor», apostilló.