Rodri: «Queremos salir del descenso este domingo»

«Estamos saliéndonos». Así de claro y rotundo reconocía Rodri Ríos, delantero del Ceuta y ex del Córdoba CF, el momento anímico y deportivo que viven los caballa, el equipo más en forma del fútbol español y que visita El Arcángel el próximo domingo (12.00 horas, InSports.TV). «El fútbol es un deporte de equipo y si no funcionan todos, no funciona ninguno», comentó el delantero en declaraciones a La Jugada, de Canal Sur.

A un pasito de la permanencia El jugador nacido en Soria, aunque criado futbolísticamente en Sevilla recordaba que él y sus compañeros están «a un pasito de salir del descenso y tenemos muchas ganas de que sea este domingo», en El Arcángel, ante el Córdoba CF, aunque también afirmó no tener «duda de que va a ser así antes o después, el equipo tiene muy claro de que se puede y de que lo vamos a conseguir». Un Ceuta, el de Rodri, que llegó a estar a 14 puntos de la permanencia y ahora la ve a tan solo tres, de ahí que firmara en el mercado invernal al exdelantero blanquiverde. «Es difícil imaginarse que las cosas van a salir tan bien, pero cuando firmo en un sitio mi cabeza y mi corazón dicen que va a pasar esto que está pasando. Unas veces pasan y otras no», reconoció Rodri, que ve como claves «el convencimiento y la confianza del míster y de los compañeros para que así sea». Resurrección en Ceuta Tras experiencias grises en sus anteriores experiencias en el fútbol español, como en Logroño u Oviedo, Rodri manifestó que «la confianza en mí la tenía intacta. Siempre se pasan por momentos buenos y malos», admitió el delantero, pero aunque «algunos no se lo imaginaban», él mantuvo la fe en sí mismo para firmar una buena temporada, como ahora hace en el Ceuta. «Yo siempre pienso e imagino todo en grande y trabajo para ello. No es fácil, hay mucho trabajo, sufrimiento y épocas malas, pero ahora toca disfrutar de la buena y alargarla lo máximo posible para llevarla hasta final de temporada, porque tengo muchos compañeros que trabajan tras el delantero para que el delantero termine esa jugada y ese fútbol que hacemos», aseveró. En todo caso, Rodri recordó que «pocos futbolistas podrán decir que no, pero todos vivimos temporadas malas y muy malas. Hay que disfrutar de los momentos buenos», como ahora vive él en Ceuta, «porque a lo largo de una carrera casi todos tenemos más momentos malos que buenos. Hay que disfrutar y aprovechar estos momentos, vivirlos con esa ilusión», recomendó el exblanquiverde. Sobre la clave para el gran rendimiento de este Ceuta en los últimos meses, Rodri Ríos afirmó que él y sus compañeros están «recogiendo el trabajo de la primera vuelta, en la que no salía nada. Los goles o faltas eran en contra y no a favor y ahora recogemos el fruto, porque es indudable que el Ceuta está haciendo un fútbol, desde principio de temporada, muy bueno, de los mejores de la categoría, porque José Juan -Romero- ofrece ese fútbol que gusta a todos los jugadores y el equipo tiene claro lo que él quiere y nosotros también lo que queremos». Buenos deseos... a partir del domingo Sobre el Córdoba CF, Rodri reconoció no haber seguido ningún partido de los blanquiverdes, aunque si avisó de que «no es casualidad que el equipo haya sido líder muchas jornadas. Ahora pasa un mal momento y a partir del domingo le deseo que le vaya muy bien, esté lo más arriba posible, se meta para el ascenso y que tenga esa confianza, pero a partir de la semana que viene». Finalmente, Rodri comentó tener «recuerdos muy bonitos de Córdoba y del Córdoba CF. En lo personal fue un año bueno porque metí 13 goles aquella temporada y tengo muy buenos recuerdos».