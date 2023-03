¿La séptima pareja de centrales en el Córdoba CF?

El Córdoba CF disfruta este martes de su jornada semanal de descanso y el miércoles comenzará a preparar el trascendental encuentro de próximo domingo contra el Ceuta (12.00 horas, InSports.TV), el equipo más en forma del fútbol español, ya que los de José Juan Romero han sumado 20 de los últimos 24 puntos en juego.

Sin fichajes de invierno

Germán Crespo ha mandado en las dos últimas jornadas un claro mensaje de confianza en los hombres que ya estaban en el vestuario el pasado verano y en los onces iniciales alineados frente a la Cultural Leonesa y en Talavera no había ningún jugador fichado en el mercado invernal.

¿Podría cambiar esa nueva dinámica de tan solo dos jornadas el próximo domingo? Sería posible dada la ausencia que con seguridad tendrá el técnico blanquiverde en el centro de la zaga. Jorge Moreno vio la roja directa en el tiempo de descuento, el pasado domingo en Talavera, expulsión que recurrirá el Córdoba CF, aunque con pocos visos de prosperar. Lo cierto es que esa roja directa mostrada por Muresan Muresan al zaguero cordobesista era tan excesiva como injusta, pero la redacción del acta hace poco probable que el Juez Único de Competición la retire.

Por lo tanto, Germán Crespo deberá tocar una vez más su pareja fija de centrales: Jorge Moreno y Dragisa Gudelj. Hace dos jornadas ya tuvo que hacerlo por la sanción a Dragisa Gudelj tras ver el serbio-neerlandés la quinta amarilla en Fuenlabrada. Su ausencia en el encuentro contra la Cultural Leonesa la suplió el técnico blanquiverde con José Alonso que, aunque se le vio alguna duda, lo cierto es que cuajó una actuación correcta ante el conjunto culturalista, en El Arcángel, hace dos jornadas.

Pero está claro que Germán Crespo no tiene la confianza de antaño en el onubense y que, además, ya dispone de Alberto Jiménez. El de La Oliva entró por primera vez en una convocatoria el pasado domingo, en el encuentro del Córdoba CF en El Prado, por lo que con una semana adicional de entrenamientos es obvio que estará en disposición de ser alineado desde el inicio por el preparador cordobesista.

La séptima pareja del año

En caso de que Germán Crespo se decante por Alberto JIménez para el once inicial del próximo domingo ante el Ceuta, el entrenador del Córdoba CF elegiría a su séptima pareja de centrales diferente en lo que va de campeonato. La pareja base, es conocido, es la conformada por Jorge Moreno y Dragisa Gudelj, a pesar de que el central madrileño generó no pocas dudas al granadino, sobre todo en la parte inicial de la temporada. A pesar de ello, ambos han salido de inicio en 16 de las 26 jornadas ligueras. La siguiente pareja por número de encuentros ya no podrá repetirse, ya que era la conformada por José Cruz y Gudelj, que llegaron a iniciar cuatro partidos de Liga juntos, aunque en uno de ellos, ante el Pontevedra, apenas duraron 10 minutos, ya que fue expulsado el serbio-neerlandés. La tercera pareja fue la conformada por José Cruz y Jorge Moreno, que saltaron de inicio en la derrota en Alcorcón y en la victoria en San Fernando. La cuarta pareja de centrales del Córdoba CF en esta temporada fue la conformada por Jorge Moreno y José Alonso, que formaron de inicio en la derrota en El Arcángel ante el Mérida y en la victoria casera contra la Cultural. La quinta pareja blanquiverde de centrales la conformaron José Cruz y José Alonso, en la derrota en casa ante el Sanse, y finalmente, la sexta pareja en el eje de la zaga fue la conformada por José Alonso y Dragisa Gudelj, que fueron los centrales en la victoria en casa ante el Talavera.

Mejores números de los 'suplentes'

Por jornadas, la pareja Jorge Moreno-Dragisa Gudelj jugaron las jornadas 1 a 3, 7, 9, 11 a 14, 19 a 24 y 26. La pareja José Cruz-Dragisa Gudelj jugó las jornadas 4, 5, 8 y 15. José Cruz y Jorge Moreno jugaron las jornadas 16 y 18. José Alonso y Jorge Moreno, por su parte, jugaron las jornadas 17 y 25, mientras que en la jornada 6 jugaron José Cruz y José Alonso y en la 10, José Alonso y Dragisa Gudelj.

No deja de ser llamativo el índice de victorias de los diferentes tándems alineados en el eje de la zaga del Córdoba CF en esta temporada. La más habitual, Jorge Moreno y Gudelj lleva seis victorias, seis empates y cuatro derrotas, es decir, el 50% de los puntos, 24 sobre 48 en disputa y con ellos en el campo, el conjunto blanquiverde encajó 15 goles en esas 16 jornadas (0,93 por partido).

En las otras diez jornadas, con diferentes combinaciones de centrales, el Córdoba CF ha logrado siete victorias y tres derrotas o, lo que es lo mismo, 21 puntos sobre 30 en disputa, casi el 70% de los puntos, recibiendo el Córdoba CF ocho tantos (0,80 por encuentro).

Aparentemente, al menos eso dicen los números, las parejas alternativas en el centro de la defensa del Córdoba CF han funcionado mejor que los titulares, Jorge Moreno y Dragisa Gudelj. El primero no estará el domingo ante el Ceuta, el mejor ataque de la categoría en el 2023. Y el Córdoba CF podría alinear de inicio a su séptima pareja de centrales en lo que se lleva de Liga, la formada por Alberto Jiménez y Dragisa Gudelj.