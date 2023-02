Un Córdoba CF sin recambios en defensa

El Córdoba CF y su crisis se pondrán a prueba el próximo domingo en el Fernando Torres de Fuenlabrada, ante un equipo, el de Mere Hermoso, que no podrá contar con el blanquiverde Ramón Bueno porque en el contrato de cesión, el Córdoba CF impuso una cláusula económica para evitar que el de Burriana jugara contra su club de origen. En caso de que los madrileños pretendan que el jugador dispute el encuentro deberían desembolsar una cantidad lo suficientemente grande como para que hayan descartado esa opción.

El encuentro será de máximo voltaje, ya que el Fuenlabrada está firmando una temporada muy diferente a la esperada, en la que se encuadraba en el grupo de favoritos a pelear, como mínimo, por los play off de ascenso. Sin embargo, y pese a ser un recién descendido de Segunda A, el conjunto de Mere Hermoso ha ido perdiendo fuelle paulatinamente. Tanto, que en la actualidad se encuentra situado en puestos de descenso a dos puntos de la salvación, por lo que el encuentro del próximo domingo, a las 18.00 (InSports.TV) se antoja vital también para el conjunto del sur de Madrid en sus aspiraciones no solo de enderezar el rumbo, sino de evitar el descenso a Segunda RFEF.

Irregularida defensiva

El alivio en la crisis del Córdoba CF será el objetivo de Germán Crespo, que a buen seguro buscará alternativas en su once titular para cambiarle la cara a un equipo que solo ha sumado cinco puntos en los últimos ocho encuentros y que si en el ataque tiene problemas (un solo gol en los últimos cuatro encuentros), en defensa no anda mucho mejor. Es cierto que en sus últimos cinco encuentros como visitante, el Córdoba CF ha encajado cuatro goles, por lo que presenta la cuarta mejor tarjeta de la Liga, pero en casa presenta, curiosamente, la cuarta peor tarjeta en los últimos cinco partidos, con siete goles encajados, por lo que parece más un problema de sistema que de nombres.

En todo caso, Germán Crespo no tiene apenas dónde elegir en la zaga después del paso del Córdoba CF por el mercado invernal de fichajes.

La de lateral derecho es la única posición en la que puede elegir claramente y en la que tiene una competencia real. José Ruiz ha sido titular en 13 partidos, mientras que en 11 encuentros lo fue Carlos Puga, lo que deja a las claras que el técnico blanquiverde no se ha decidido y la posición no tiene dueño. En líneas generales, Carlos Puga ha transmitido mejores sensaciones, sobre todo en el aspecto ofensivo (no hay que olvidar la vocación que tiene el propio Córdoba CF), pero el valenciano, más veterano, acumula en torno a 150 minutos más de competición. Lo que sí deja claro Germán Crespo es que no tiene lateral derecho preferente.

En el lateral izquierdo no tiene otra opción que la de José Manuel Calderón. El de Paradas ha ido en la misma línea descendente que el equipo y hoy por hoy dista del jugaor que deslumbró en sus dos primeros meses de competición, por lo que Germán Crespo no puede pensar en relevarle, ya que no puede fomentar esa competencia en el puesto. Ekaitz Jiménez está previsto que regrese esta semana al grupo y sería arriesgado, incluso, que entrara en la convocatoria para Fuenlabrada.

No cuenta con José Alonso

Tampoco en el puesto de central zurdo tiene opciones el técnico blanquiverde. Dragisa Gudelj sigue teniendo las mismas cualidades que le hicieron destacar la pasada campaña y en el inicio de esta como jefe de la zaga, pero en los últimos compromisos ha bajado su nivel. La pasada campaña y en el encuentro de Copa en Cáceres, José Alonso actuó en el perfil izquierdo de la defensa, pero sus dos últimos compromisos oficiales terminaron por dinamitar la poca confianza que ya tenía Crespo en él. La goleada encajada en Cáceres, en Copa, con cambio de sistema que no ayudó al jugador al tener como carrilero izquierdo a Cedric Teguia y, sobre todo, la derrota en El Arcángel ante el Mérida (1-2) condenaron al onubense al ostracismo. La opción de Geovanni Barba, que tanto expuso el director deportivo blanquiverde, Juanito, no parece ser contemplada por Crespo, y menos en una situación de tanta dificultad como la actual.

Y terminando con la defensa, el puesto de central derecho, en el que actúa Jorge Moreno. No lo tuvo claro Germán Crespo los dos primeros meses con el central cedido por el Rayo Vallecano. De hecho, solo fue titular en cinco de los primeros 10 encuentros de Liga. Por ello llamó la atención doblemente la salida en enero de José Cruz, que había firmado siete encuentros como titular. De hecho, es a partir de noviembre cuando Jorge Moreno regresa al centro de la defensa de forma asídua, a pesar de que el defensa madrileño ha dejado algo más que dudas en varios encuentros de Liga. Ya con el mercado cerrado y al caerse Adri Castellano, el Córdoba CF recurrió a la desesperada a la bolsa de jugadores en paro y de ahí salió el nombre de Alberto Jiménez, ex del Tenerife y del Albacete, que lleva sin competir desde hace siete meses. Su puesta a punto durará algo más de lo que quiso admitir el propio Juanito, pero en cualquier caso, Jorge Moreno no tendrá relevo, al menos, durante el próximo mes de competición.

Por lo tanto, si Germán Crespo pretende realizar cambios para el encuentro en Fuenlabrada, algo lógico viendo la crisis del equipo en los últimos meses, dichos cambios no afectarán a la defensa. La zaga no se toca. Y no porque el técnico no quiera. Simplemente, no tiene opciones, al menos, por ahora.