El Córdoba CF despide el 2022 con intensidad

El Córdoba CF celebró este jueves el último entrenamiento del 2022 en la Ciudad Deportiva y, como viene siendo habitual en estas Navidades, con presencia de un público que disfrutó de las evoluciones de los jugadores sobre el campo pequeño de las instalaciones de Camino de Carbonell y reclamó la atención de éstos a la finalización del mismo.

También estuvo sobre el césped Ekaitz Jiménez, que volvió a meterse entre pecho y espalda algunos kilómetros de carrera continua y ya la próxima semana se reintegrará al grupo. Salvo en algunos momentos, como los de este jueves al inicio o el pasado verano, será la primera ocasión desde el pasado marzo que el donostiarra podrá estar de nuevo con el equipo y tocar balón, aunque sea en rondos, pero es un buen paso para que el lateral zurdo vea más cerca el final del túnel y su reincorporación por completo a la dinámica del equipo. No estuvieron Javi Flores ni Manolo Ortiz. El capitán blanquiverde no tiene ya ninguna molestia y su evolución es positiva, aunque en la entidad blanquiverde se apuesta por reservarlo en el primer encuentro del 2023, el que ha de jugar el Córdoba CF en el Iberoamericano contra el San Fernando (domingo, 8 de enero, 16.00 horas, InSports.TV) y sí tenerlo en plenitud para el último encuentro de la primera vuelta, en el que el Córdoba CF recibirá a la Balompédica Linense en El Arcángel. Manolo Ortiz, por su parte, continúa con el trabajo diario y hasta la segunda quincena de enero no se le espera por el verde.

Mantiene la tensión

Por lo demás, Germán Crespo está compitiendo. El técnico blanquiverde no mira vacaciones de Navidad ni parón liguero e insiste mucho a los suyos sobre conceptos del juego. Las últimas dos derrotas ligueras han puesto sobreaviso al cuerpo técnico y se transmite que la aspiración es iniciar el 2023 pisando a tope el acelerador. El granadino llegó a reunir a los suyos en un círculo a mitad del entrenamiento para transmitir conceptos y repitió mensajes a los jugadores para la llegada por bandas. También sobre el inicio de jugada. Germán Crespo detuvo de nuevo la sesión para explicarle a Pablo Picón la mejor elección a la hora de dar salida al balón e iniciar jugada para su equipo y, en general, el preparador cordobesista anduvo muy encima de sus jugadores durante la última sesión del 2022.

Esa en la Ciudad Deportiva fue la última ya que el viernes el Córdoba CF está citado en El Arcángel para realizar distintas pruebas a la plantilla. El objetivo es evaluar el estado físico de los jugadores cuando está a punto de sobrepasarse el ecuador de la competición y comparar estas con las que se hicieron el pasado verano, antes del inicio de Liga. De esta manera, el control sobre el plantel continúa siendo exhaustivo y se puede valorar numéricamente el estado físico de todo el equipo de forma individualizada. Así, la sesión en El Arcángel no será tal para la plantilla, que se someterá a una ITV personalizada tras la cual los futbolistas tendrán tres días de descanso, de ahí el cambio de última hora que se realizó el miércoles, trasladando el entrenamiento al jueves y las pruebas al viernes.

El Córdoba CF descansará en Nochevieja, también el día de Año Nuevo y, además, el 2 de enero, por lo que regresará al trabajo el martes, 3 de enero, en una sesión que previsiblemente se celebrará a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva. Será ya una semana plena de trabajo liguero, ya que cinco días después el conjunto blanquiverde regresará a la competición con el encuentro ante el San Fernando que, además, estrenará entrenador en la figura del ex del Córdoba CF, Pablo Alfaro.