El Córdoba CF y Txetxu Rojo: en el principio y en el final

José Francisco ‘Txetxu’ Rojo Arroitia, Rojo I (Bilbao, 28-1-1947, Bilbao, 23-12-2022) se ganó por derecho propio ser una de las grandes leyendas del Athletic de Bilbao y tanto en el inicio como en el final de su devenir deportivo el Córdoba CF fue protagonista íntimo y directo.

La leyenda rojiblanca se inicia con ese «Rojo I» porque su hermano José Ángel también se vistió la camiseta del Athletic a finales de los 60. Txetxu Rojo jugó 541 partidos en las 17 temporadas en las que permaneció en el equipo rojiblanco, en los que marcó 68 goles, siendo el jugador de campo que más ocasiones vistió la camiseta rojiblanca, siendo superado tan solo por otra leyenda, José Ángel ‘El Chopo’ Iríbar. Jugador zurdo y de mucha clase, el extremo izquierdo o interior por esa misma banda zurda, Rojo contaba en su palmarés como futbolista con dos títulos de Copa, los de 1969 y 1973, en los que el Athletic se impuso en sendas finales al Elche y al Castellón, respectivamente.

Debut en El Arcángel

Y la leyenda de Txetxu Rojo no pudo tener un mejor escenario para iniciarse: El Arcángel. Con tan solo 18 años, Txetxu Rojo debutó en el coliseo blanquiverde ante el Córdoba CF. Era un 26 de septiembre de 1965 y el entonces Atlético de Bilbao visitaba El Arcángel en la cuarta jornada de Liga de la temporada 1965-66, la siguiente a la del récord defensivo de los blanquiverdes. El día amaneció gris y lluvioso y no dejó de caer agua durante toda la jornada. Tanta, que hubo que pinchar el césped de El Arcángel ante la amenaza de que se anegara. A pesar de las dificultades climatológicas, el encuentro fue vistoso. El conjunto vasco jugó bien y el Córdoba CF ganó por la mínima con un golazo de Ricardo Costa cuando apenas quedaban 20 minutos para el final. En el Athletic debutaron Zamora -que estuvo otras cinco temporadas más de rojiblanco- y Txetxu Rojo, que tenía como compañero a Koldo Aguirre, que años después sería su entrenador y al que no dudó, incluso, en reclamarle la titularidad.

Pero en aquel primer encuentro en Primera División, ante el Córdoba CF, tenía en el banquillo a otro mito rojiblanco: Piru Gainza. El Córdoba CF alineó en aquel encuentro a Miguel Reina, López, Simonet, Martínez, Ricardo Costa, Martí, Cabrera, Riera, Juanín, Jara y Ravelo, que estaban dirigidos desde el banquillo por Eduardo Toba. Era el primer encuentro de los 541 que jugó Txetxu Rojo con la camiseta del Athletic, uno de esos ‘one club man’ que hubo en el fútbol español en aquella época. Por poner en contexto, su última campaña como jugador fue la de 1981-82, y ya con 34 años, Txetxu Rojo disputó 27 encuentros en Primera División, 23 de ellos como titular, sumando 2.031 minutos y anotando cuatro goles, teniendo como compañeros a veteranos como Dani, Tirapu o Guisasola y a jóvenes como Sarabia, Liceranzu, Urquiaga, Andoni Goikoetxea, Gallego o el hoy seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Fue la primera temporada como entrenador de Javier Clemente, al que también tuvo como compañero y, de hecho, su entrenador tenía tres años menos que él. En la siguiente temporada, el de Barakaldo haría campeón de Liga al Athletic de Bilbao.

"El mejor" para Rafa Berges

Fue la campaña en la que Txetxu Rojo comenzó a barruntar seguir ligado al fútbol, pero en esta ocasión, desde los banquillos. Sin embargo, no empezó en ellos hasta cuatro años después, en el Bilbao Athletic. Ahí se inició una etapa como entrenador en la que la suerte final le fue esquiva. Si como jugador estuvo a una temporada de ser campeón de Liga, como técnico estuvo a un partido de hacer campeón liguero al Zaragoza en la temporada 1999-2000 y a un penalti de alzar la Copa del Rey con el Celta de Vigo en 1994, precisamente, ante el Real Zaragoza. En Vigo marcó época, ya que además de esa final de Copa, ascendió al conjunto celeste a Primera División.

En Balaídos fue entrenador de otro nombre que es historia en el Córdoba CF, Rafa Berges. «Ha sido el mejor entrenador que he tenido», afirma sin dudar el campeón olímpico. «Un hombre serio y que era querido y respetado por todo el club, no solo por el vestuario, también por todos los empleados del Celta de entonces», recuerda Berges, que destaca de él «el conocimiento que tenía de fútbol, pero también el trato con el jugador». «Para mí ha sido, es y será inolvidable, no solo porque fuera importante en mi carrera profesional, sino porque me parece que fue un hombre y un entrenador sobresaliente», destaca el que fuera jugador, entrenador y director deportivo del Córdoba CF, que no duda en calificarlo como un entrenador «con carácter, justo, con carisma y que se hacía querer».

Su último triunfo, ante el Córdoba CF

Del Celta de Vigo pasó al Osasuna. No hubo motivo deportivo y sí personal, el técnico vasco quería estar más cerca de sus hijos. Posteriormente, también entrenó al Lleida, al Salamanca, al Real Zaragoza -en dos etapas-, de nuevo regresó a Athletic Club y, finalmente, en la 2003-04, intentó salvar al Rayo Vallecano del descenso a Segunda B. No lo consiguió tras ser el tercer entrenador del banquillo de Vallecas en aquella campaña. Una temporada de sufrimiento en la que se cruzó con el Córdoba CF en la antepenúltima jornada de Liga. En el conjunto franjirrojo vivía su última temporada como jugador otro nombre destacado en la historia del Córdoba CF, Paco Jémez, y en la jornada 40 de esa campaña el conjunto blanquiverde visitaba Vallecas. Ambos equipos se jugaban la vida. En el minuto 65, Pulido anotó el 1-0, en el minuto 70 fue expulsado Dani López Ramos y a diez del final Pablo Sanz anotó de penalti el definitivo 2-0.

Miguel Ángel Portugal, técnico blanquiverde, fue destituido al día siguiente y para las dos últimas jornadas se optó por colocar a Pedrito en el banquillo cordobesista. El Córdoba CF terminó salvándose y el Rayo Vallecano terminó en Segunda B. Esa victoria con el equipo franjirrojo fue la última de Txetxu Rojo como entrenador, ya que no regresó a los banquillos.

Así, tanto en el inicio como en el final de su carrera, el Córdoba CF fue testigo directo de la vida deportiva de Txetxu Rojo.