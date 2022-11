El Córdoba CF, con todo a punto para el partidazo ante el Linares

No aminoran la marcha. El Córdoba CF realizó en la Ciudad Deportiva la penúltima sesión de trabajo de la semana antes del crucial duelo ante el Linares Deportivo en El Arcángel (16.00 horas, InSports TV), la de este viernes, con un importante parte de novedades bajo el brazo, destacando la recuperación de efectivos como Antonio Casas, Javi Flores y Christian Carracedo para el encuentro -apuntan disponibilidad, aunque no se correrán riesgos-, así como la notable progresión de Ramón Bueno, de nuevo con el grupo y apurando plazos. No pudo así contarse, por ende, con los lesionados Ekaitz Jiménez y Manuel Ortiz, todavía en el dique seco, al igual que tampoco con el propio Germán Crespo, ausencia en la matinal de prácticas en la Ciudad Deportiva por motivos familiares, según ha confirmado el propio club blanquiverde a través de sus redes sociales.

Germán Crespo: "Tenemos que hacer una fiesta de este partido" En lo demás, la jornada de trabajo fue fiel a lo habitual. El grupo aterrizó en las instalaciones del Camino Carbonell desde algo antes de la hora prevista, previo paso por el estadio, iniciando el corrillo protocolario y recibiendo las primeras indicaciones del cuerpo técnico sobre las 10.20 horas. En la sesión, a falta de Germán Crespo, esta vez llevaron la voz cantante tanto Óscar Ibáñez, segundo técnico del equipo, como Álex Prieto, preparador físico, encargados de diseñar la práctica rutinaria en ausencia del granadino. Tras esas premisas iniciales, de esta forma, el grupo se dividió por parejas para realizar un calentamiento lleno de dinamismo, ejercitando el pase y la recepción, al igual que dejando una vez más patente el gran ambiente en la plantilla, con multitud de sonrisas, carcajadas y señales de concordia entre los futbolistas. Con el avance de la mañana, de igual forma, la dinámica siguió ofreciendo un amplio catálogo de ejercicios con el esférico como gran protagonista, desde el paso por los rondos ordinarios -esta vez algo más extensos de lo normal-, hasta la llegada de pequeños “juegos” por equipos. En estos últimos, la intención fue doble, buscando afinar puntería en las combinaciones para el choque del domingo, así como pulir las recepciones de balón en desplazamientos largos, asignatura a potenciar. Una vez más, en esos lances, el vestuario volvió a ofrecer claras muestras de sintonía, destacando también la integración de los dos abanderados del filial para la ocasión, Cristian Delgado y Geovanni Barba, que se mostraron especialmente activos e implicados durante toda la jornada. Fue, a fin de cuentas, una sesión de intensidad moderada, más bien ligera, con el propósito de dar continuidad al plan de trabajo de esta semana en vistas a la última práctica restante antes del encuentro ante el cuadro azulillo, que será este sábado también a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva. El contador está en marcha. Entrenamiento 🏋🏻‍♂️ de viernes 👟⚽️#CórdobaCF #PrimeraFederación #CórdobaLinares pic.twitter.com/EhmT7Ew8Jr — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 18 de noviembre de 2022