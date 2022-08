El Córdoba CF, con dos ensayos más y a batallar en la Liga

Cada cual juega su papel en el guion clásico de las pretemporadas, lo que no deja de ser una excelente noticia en el seno del Córdoba CF, que ha pasado unos últimos veranos de auténtica angustia por razones sobradamente conocidas, y que van desde las gestiones descabelladas del anterior equipo de gobierno del club hasta la presión máxima que supuso el estío del 2021 por la urgencia de reconstruir la plantilla y ascender sí o sí. Los objetivos se cumplieron, así que todo se ve desde otro prisma. Ahora el entrenador aprieta en la exigencia y ajusta las líneas maestras de su ideario, que son las mismas pero adaptadas a un entorno más difícil.

El rendimiento ante rivales de la misma categoría en los amistosos -victorias ante el Linares (1-3) y el Badajoz (3-2)- e incluso superiores -al Almería de Primera, por 1-2, y el Granada, de Segunda, por 1-0- ha alentado las expectativas. La afición no quiere abandonar ese estado de emoción permanente que le ha provocado un equipo que transmite honestidad y que gana muchas veces. En el estadio no se ve un desliz de los anfitriones desde hace muchísimo tiempo. «Como aprieta aquí la gente no se ve en ningún sitio», dijo el otro día Christian Carracedo, uno de los fichajes. Integrarse en un Córdoba así es un estímulo de primera magnitud.

Seguir en la inercia positiva es la sensación que transpira la entidad. Todo lo que sea parecerse en trayectoria al Córdoba del curso pasado -igualarlo es, digámoslo ya, imposible- será formidable. Los que siguen no quieren bajarse de la nube y los que han llegado al vestuario se han impregnado de ese hambre de crecimiento. Los resultados y las sensaciones de los ensayos de pretemporada han ayudado a crear un clima ideal para abrir la Liga, en El Arcángel, ante el Unionistas de Salamanca el sábado 27 de agosto. Pero antes queda pasar por unas cuantas escalas más en la preparación.

Pozoblanco y Badajoz

El próximo miércoles, a las 21.00 horas (PTV Córdoba), el Córdoba CF tendrá una cita clásica del verano con la disputa del Trofeo Ciudad de Pozoblanco Memorial Juan Sepúlveda. Venció en los dos últimos y va a por otro más ante un anfitrión que milita en Tercera RFEF y que siempre se toma esta confrontación con un plus de motivación.

Para el sábado 20 queda el último chequeo para el Córdoba CF, que rendirá visita al Civitas Nuevo Vivero de Badajoz (20.30 horas, PTV Córdoba) para medir sus fuerzas con el titular del estadio, que volverá a competir este curso 22-23 en la Primera RFEF y será, por lo tanto, vecino de los cordobesistas. Más allá de la pugna deportiva, el morbo no va a faltar. Al timón del club extremeño está Luis Oliver, quien fuera en su día uno de los componentes del equipo de gestión que, con el presidente Jesús León a la cabeza, llevó al Córdoba CF a tocar el cielo con una salvación en Segunda en 2018 para después caer en picado con un cóctel de desastre en el campo, escándalos en los despachos y descensos de categoría. Hoy, el Córdoba CF vive una realidad distinta: tiene otros propietarios y se afana por ir acercándose al mapa del fútbol profesional.

El partido en Badajoz será el noveno y último de un verano en el que los de Crespo llevan cinco victorias, un empate y una derrota en su casillero.

El plan de trabajo semanal

El lunes 15, festivo en España, será de descanso para la primera plantilla del Córdoba CF, que retomará ya el martes la actividad con una sesión a partir de las 8:45 en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. El miércoles le tocará rendir visita al Municipal de Pozoblanco, donde jugará su partido ante el anfitrión a las 21.00 horas. Ese mismo día, a las 8.45, Crespo ha previsto una práctica en El Arcángel. El jueves, día posterior al choque, habrá entrenamiento desde las 8.45 en el Camino Carbonell, donde el viernes se repetirá a la misma hora. El sábado, después de una reunión en El Arcángel a las 8.45, habrá viaje a Badajoz para jugar a las 20.30. El último domingo sin Liga, Crespo ha preparado jornada de trabajo a las 8.45.Después empezará ya la cuenta atrás.