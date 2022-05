El Córdoba CF acaba como empezó: gana al Ceuta y firma récords

Qué mejor manera de dignificar una temporada que hacer precisamente eso en lo que el Córdoba CF se empeñó y logró culminar en El Arcángel. En su hogar lo ganó todo. La despedida resultó un episodio singular de una historia de dominio en la Segunda RFEF, una división en la que los blanquiverdes dijeron hola y adiós. Un marcador favorable, un récord histórico, la gente feliz a su manera y la reconfortante sensación del deber cumplido. No fue un partido brillante, ni siquiera vistoso. Que hay deseos de cerrar ya esta larguísima temporada es algo evidente, más en unos que en otros. El caso es que los cordobesistas tiraron de oficio y de las fuerzas que les quedan para sacar adelante su última cita al amparo de los suyos. La rutina de ganar ha variado la percepción del cordobesismo, que ha mutado la exigencia por la comprensión. Lo primero era salir de este cenagal y hacerlo sin mancharse demasiado. Eso está ya hecho. A partir de ahora será otra historia. En la hoja de servicios de Germán Crespo -espectacular lo suyo- y de este Córdoba quedan dos récords colectivos: un pleno triunfal en el Reino en la temporada (17) y la mayor racha de victorias enlazadas (18, con el último de la campaña anterior) de todos los tiempos en el club.

Regresos y batallas internas

En el último día en casa, Germán Crespo optó por devolver la titularidad a Carlos Marín -señalado ya como el portero del futuro- y a Simo Bouzaidi -el amigo de los niños, un icono juvenil-, alineando en la punta a los goleadores Casas y Willy para aprovechar su voracidad por alcanzar el cetro de máximo anotador. El cordobés terminó firmando un par y se va hasta los 17 en Liga, por 15 del de Torremejía. El Ceuta, con el cordobés Manuel Raíllo -hermano mayor de Antonio, defensa del Mallorca- como referencia arriba, se plantó con el mismo brío que la mayoría de los visitantes. Pero con una diferencia: marcó en su primera llegada. El lateral Alain se fue con decisión al área, remató raso y el rechace de José Cruz le volvió a caer a los pies para, esta vez sí, conectar un latigazo que batió a un sorprendido Carlos Marín.

El escenario cambió de modo drástico y ofreció un nuevo reto. Los blanquiverdes encajaron el gol más tempranero de todo el curso y se veían forzados a recomponerse ante un Ceuta crecido. El Córdoba tenía algo que decir y lo dijo. A su estilo. Una acción combinada en ataque la resolvió con un disparo a la media vuelta y con la zurda el rambleño Antonio Casas para establecer el empate antes de los cinco minutos. Con el adversario aún bajo los efectos del golpe, los de Crespo apretaron. Un trallazo de Javi Flores desde fuera del área al recoger el envío de un córner de Luismi pasó junto a la línea de gol y Willy, que andaba presto, estuvo a punto de remachar. Luego probó Bernardo. La grada empezó a cantar. Los planes se reconducían por el carril habitual.

Los anfitriones dominaban con soltura. Circulaciones fluidas, empaque en la propuesta, amenazas múltiples arriba... El Ceuta no iba perdiendo, lo que consideraba un botín formidable a tenor de la fogosidad que ponía defendiéndolo. Alain cazó sin piedad en la banda -y vio tarjeta amarilla- a un Simo que le había burlado en la banda y se iba directo al área. El Córdoba iba con todo. El árbitro, Pérez Guimera, se equivocó al señalar fuera de juego en un pase filtrado de Willy a Casas, que se quedaba solo delante de Montagud. El de la Rambla entró en cólera tras la determinación. Las ganas de resolver la contienda eran patentes, pero faltaba precisión a la hora de resolver las situaciones en el área ceutí.

Los amarillos salían a la contra cuando podían, sin demasiadas locuras. Lo primero era proteger lo suyo. Raíllo la tuvo clara en un trallazo esquinado tras un servicio de Misffut que tocó en Gudelj para irse a córner. No fue la única situación interesante para los de Chus Trujillo en un final de la primera parte muy movido. Carrasco cogió el balón dentro del área rtas un rechace del meta y mientras los cordobesistas se quedaban reclamando fuera de juego, Carlos Marín anduvo listo para abortar la ocasión. Otra parada salvadora del meta almeriense para un Córdoba que se marchó a la caseta con sensaciones extrañas, principalmente por la acumulación de sustos en los minutos finales del primer periodo.

Crespo toma medidas

Crespo tomó cartas en el asunto con un primer cambio. Álex Bernal entró en sustitución de Alejandro Viedma, que despidió su etapa como blanquiverde -finaliza su contrato- con una actuación discreta. El trianero se alió con Javi Flores para elevar la creatividad en la creación y surtir a unos puntas que estaban siendo vigilados de un modo implacable por los zagueros ceutíes, que se empleaban al límite en sus entradas para contener sobre todo a Simo -le dieron de todos los colores- y a Casas, que iba al choque sin miramientos.

La primera la tuvo Willy Ledesma en el 50', con un tiro a la media vuelta en la frontal del área tras una acción a balón parado con Javi Flores. Montagud la desvió. El panorama seguía igual, con dominio local pero salidas esporádicas y peligrosas del Ceuta. En una de ellas, Bernardo Cruz se tuvo que lanzar al suelo para interceptar un tiro de Reina. La réplica la puso Luismi en un centro de Gudelj, pero a su remate en tijera le faltó lo fundamental: golpear la pelota, que pasó de largo. Crespo siguió metiendo el bisturí y cambió las bandas: Adrián Fuentes y Álex Marín -el debutante bigoleador de la semana pasada- suplieron a Luismi y Simo. Faltaba media hora y el Ceuta seguía igual, atrincherado y lanzando escaramuzas.

Y en medio de la refriega apareció Antonio Casas para resolver con pericia tras un servicio de Álex Marín. El rambleño lo celebró con aires de reivindicación, culminando en ese momento la remontada con su gol número 17 en este curso liguero. Trujillo, técnico visitante, metió de golpe a Pito Camacho, Samu Casais y Benji para tratar de dar una nueva dimensión a su equipo ante un Córdoba que estaba efervescente. Con Casas on fire y los relevos ansiosos por dejarse ver, la escuadra blanquiverde aceleró el ritmo ante un Ceuta que, llegados a este punto, no se rendía. Los resultados de otros campos le dejaban en bandeja la plaza en el play off de ascenso, por lo que tampoco necesitaban una heroicidad. Pero la buscaron. El marcador seguía apretado y el fútbol es como es.

Un tiro fortísimo de Alcalde desde lejos impactó en la cara de José Cruz, que quedó ligeramente conmocionado. El Ceuta veía al Córdoba ya con dificultades para mantener la tensión. Las fuerzas pueden menguar, pero la calidad siempre surge. Y si se tienen ganas, más. Álex Marín hizo el 3-1 con un disparo colocado después de recibir un pase de Casas, firmando así su tercer tanto en los dos ratitos -el otro fue en la Vega de San Mateo- en los que ha intervenido en el primer equipo. Y así llegó el final, marcado por los intentos desesperados de Antonio Casas por recibir tarjeta -estaba apercibido con cuatro- y con el gol, en la última acción, de Pito Camacho para colocar de cabeza el definitivo 3-2. Un marcador decente para el Ceuta y suficiente para el Córdoba CF, un campeón que dijo adiós a los suyos con una actuación de compromiso. Ganó y para casa. Ahora ya le tocará pensar -al que no lo estuviera haciendo- en lo que pasará en ese futuro que ya ha empezado.