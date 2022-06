Extremadura y Badajoz, ese punto en común para el Córdoba CF

El Córdoba CF continúa inmerso en el mercado de fichajes para configurar su plantilla de cara al estreno en Primera RFEF en la que sus aspiraciones iniciales son las máximas, si nos atenemos a las declaraciones de los dirigentes blanquiverdes. Para ello tendrán primero que dar salida a varios componentes del vestuario cordobesista, más allá de las tres consabidas: Bernardo Cruz, Toni Arranz y Omar Perdomo, que no serán precisamente fáciles ni económicas.

Para ello, la dirección deportiva blanquiverde se ha fijado en el Badajoz, inmerso en una convulsión institucional encabezada por Luis Oliver, viejo conocido de la afición blanquiverde, que aspira a que esta misma semana sea una realidad el traspaso del paquete mayoritario accionarial. En principio, este martes está prevista la firma de la documentación por parte de Joaquín Parra, siempre según lo manifestado por el propio Oliver. A partir de ahí, los movimientos deben sucederse en el Nuevo Vivero. Y algunos de ellos tienen que ver con los jugadores de la plantilla pacense. Oliver manifestó que no quería que siguiera «ninguno». Sus declaraciones, obviamente, chocan con el interés económico. El nivel de la plantilla del Badajoz no es, precisamente, bajo. Tanto en el aspecto monetario como en el deportivo, por lo que el interés de varios clubs -entre ellos el Córdoba CF- por varios de sus integrantes no se ha hecho esperar. El conjunto blanquiverde chocará, por lo pronto, con las necesidades de Oliver y el Badajoz. Para que Isi Gómez salga del club blanquinegro la llave es económica. O el club de El Arcángel satisface una determinada cantidad o el mediapunta madrileño perdona cantidades que se le adeudan, que no son pocas, ya que desde que Luis Oliver desembarcó en Badajoz hace ya casi seis meses, apenas ha abonado sólo una de las nóminas de los futbolistas, según diversas informaciones, que también señalan que en algunos casos se han abonado dos. Por lo tanto, de una manera u otra, Oliver y el Badajoz busca una compensación económica que les haga olvidar el año de contrato que aún tiene el mediapunta que pretende el Córdoba CF, entre otros.

Lo mismo ocurrirá con algún futbolista sub-23 que prolongó su compromiso contractual con los pacenses y que puede interesar, no solo al Córdoba CF, sino también a otros clubs de la categoría. El objetivo del Badajoz no es otro que el de hacer caja todo lo posible con los jugadores que tengan vínculo contractual y deseen abandonar el Nuevo Vivero. El propio Oliver manifestó que no pondría ningún obstáculo a todo futbolista que deseara dejar el Badajoz. El navarro, muy descontento con el final de temporada realizado por la plantilla blanquinegra, cargó contra los jugadores en su última comparecencia pública, aunque no olvida el aspecto económico y pone condiciones para esas rescisiones: desembolso económico, en determinados casos o perdón de cantidades adeudadas a los jugadores, en otros.

En cualquier caso, la situación recuerda en cierta medida a la ocurrida en enero del 2020, cuando Infinity Capital apenas llevaba un mes al frente del Córdoba CF. Entonces, desde El Arcángel se acudió al mercado invernal de fichajes para intentar reforzar una plantila que en principio era favorita para el ascenso y que en aquellos entonces sufría horrores para meterse entre los cuatro primeros clasificados. Hace dos años y medio, el Córdoba CF salió al mercado invernal y uno de los lugares que visitó fue… el Extremadura de Luis Oliver, entonces en Segunda División A y sufriendo para mantener la categoría. El club blanquiverde se interesó en no pocos futbolistas azulgranas a los que Oliver pretendía dar salida para reforzar el plantel azulgrana y buscar la salvación. Lomotey, Sergio Gil, Airam, Jesús Rueda, Carlos Valverde, Willy Ledesma… La lista de nombres a los que Oliver pretendía dar la baja no era corta y el Córdoba CF «ayudó» firmando a dos: Carlos Valverde y Willy Ledesma, este último, a pesar de que también fichó el regreso de Piovaccari, procedente del Rayo Vallecano, también en Segunda División. Al final, los dos delanteros sumaron nueve encuentros en esa segunda parte de la temporada y ninguno vio puerta. El Córdoba CF salió de los puestos de honor y la llegada de la pandemia, junto a su mala temporada, le dejó fuera de la lucha por el ascenso a Segunda División.

Dos años y medio después, los protagonistas y las circunstancias se parecen. El Córdoba CF desea reforzar la plantilla y Luis Oliver encuentra en El Arcángel el lugar ideal para «adelgazar» su plantilla cubriendo otros intereses. Isi Gómez, Gorka Santamaría, Jesús Clemente… El Córdoba CF vuelve a encontrar un punto en común entre el actual Badajoz y el desaparecido Extremadura.