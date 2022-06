Gorka Santamaría, el "nueve de nivel" que quiere Juanito para el Córdoba CF

El Córdoba CF ha mostrado interés en los últimos días por dos jugadores del Badajoz, inmerso en los últimos meses en una existencia convulsa desde que se supo que Luis Oliver tenía un acuerdo con Joaquín Parra, propietario del club pacense, para hacerse con los designios de la entidad blanquinegra. Esos dos jugadores son su goleador, Gorka Santamaría, y el mediocentro ofensivo Isi Gómez.

Según informa el periodista Ángel García a través de su cuenta de Twitter @cazurreando, e delanterol vasco "valora opciones en el extranjero", aunque también tiene el interés del Córdoba CF, mientras que el centrocampista "Isi Gómez debería dejar el club pacense" en una operación limpieza que ha iniciado en el Badajoz el que fuera director general deportivo del Córdoba CF, por cuya trayectoria en El Arcángel se encuentra inmerso en diversas causas legales. Precisamente, hace apenas tres días, Oliver cargó contra su todavía plantilla por su rendimiento en las últimas jornadas ligueras. "Lo ideal es que siguieran varios jugadores, pero con el ambiente que había...", se quejó Oliver, que lamentó también que "no querían bajarse el sueldo, no va a poder ser". "No me gusta hacer equipos enteros, pero es mejor abrir las ventanas y que entre gente nueva», aseguró el navarro, esgrimiento que sus futbolistas eran "muy buenos, pero si se van, contrataremos a otros iguales o mejores y más baratos seguro».

Gorka Santamaría sería ese "nueve de nivel" que debe fichar el Córdoba CF ante la negativa a la renovación de su contrato de Antonio Casas. El de La Rambla, con compromiso con el Córdoba CF hasta el 2023, vio cómo el club rompía hace unos días la negociación ante lo que se entendía desde el Córdoba "desmesuradas" aspiraciones económicas del futbolista. Ya hace semanas, el director deportivo del Córdoba CF, Juanito, aseguró que, en caso de no renovar Antonio Casas, el club blanquiverde "iría al mercado a por un nueve de nivel", en clara muestra de sus dudas sobre el rendimiento de Willy Ledesma, aún con contrato con el club y, posiblemente, también del propio Casas.

Gorka Santamaría ha anotado 31 goles en las tres temporadas que lleva jugando en el Badajoz, 15 de ellos en la última campaña, la más productiva. Formado en Lezama, la pasada ha sido la temporada de mayor producción goleadora del vasco junto a la primera con el Bilbao Athletic, en la 2014-15, en la que consiguió el ascenso a Segunda División A. También pasó por el Cádiz, el Recreativo de Huelva y el Sporting B.

Por su parte, Isi Gómez, que tiene la misma edad que Gorka Santamaría, 26 años, se formó en el Rayo Vallecano y pasó también por la cantera del Granada y el Fuenlabrada, además del Melilla. Futbolista técnico y con llegada al área rival, sería un perfil de jugador que también busca Juanito para el conjunto blanquiverde en su temporada de su debut en Primera RFEF.