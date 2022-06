El Badajoz de Luis Oliver, un caladero de sub-23 para el Córdoba CF

La planificación deportiva del Córdoba CF aborda varios frentes en este mercado de fichajes, en el que tras el interés despertado por Gorka Santamaría e Isi Gómez, ambos futbolistas del Badajoz, se tantea alguna otra operación más directamente desde el cuadro pacense, en el que la situación precaria del club podría ser un aliciente para que sus jugadores de mayor proyección busquen una válvula de escape. La incierta coyuntura que afrontan los extremeños podría ser a su vez un caladero de interés más allá de estos dos jugadores, con también diversas oportunidades de mercado dentro del cotizado terreno de los futbolistas sub-23.

Bajo esta premisa, hasta tres jugadores del Badajoz se encuentran en esta condición, situando a dos, concretamente, los que existen con verdadero potencial a la hora de una hipotética recalada en el cuadro blanquiverde. El delantero Tahiru Awudu (Ghana, 2000) sería el descarte en este aspecto -poco protagonismo-, mientras que las figuras del lateral izquierdo Josema Gallego (Tarifa, 2000) y el extremo derecho Jesús Clemente (Badajoz, 2000), podrían resultar opciones de verdadero interés para los planes de Juanito. Ambos jugadores han resultado fijos dentro del esquema de Isaac Jové esta temporada, donde han disfrutado de 1.734 minutos, en el caso de Gallego, y de 1.911 en el de Clemente, que además ha anotado 1 gol y repartido dos asistencias.

Tras dar carpetazo a una campaña ciertamente convulsa, por otro lado, el Badajoz ahora encabezado por Luis Oliver también ha dejado la “puerta abierta” para que aquellos jugadores que no deseen adaptarse a las nuevas circunstancias de la entidad puedan abandonar el club de una forma u otra. “No me gusta hacer equipos enteros, pero es mejor abrir las ventanas y que entre gente nueva”, ha confirmado el propio Luis Oliver, marcando así un contexto del que Isi Gómez y Jesús Clemente podrían sacar partido en este aspecto, al seguir con contrato en vigor para la próxima temporada. No sería el caso de Gorka Santamaría ni de Josema Gallego, ambos jugadores finalizando su vinculación como blanquinegros este próximo 30 de junio. Gallego, no obstante, podría situarse como una alternativa más complicada, tras el fichaje de Calderón -aunque con posibilidad de jugar más adelantado- y la presencia de Ekaitz Jiménez en el carril izquierdo califa.

El rompecabezas de las fichas sub-23

La problemática a la hora de atraer futbolistas sub-23 es una situación también a tener en cuenta dentro de la planificación blanquiverde, donde de igual forma se buscan incorporaciones que encajen en el bloque tanto por nivel como por edad. La normativa reglamenta hasta 17 fichas senior, con otras 6 destinadas para los sub-23 y una opcional para un portero también sub-23. En este aspecto, el Córdoba CF trabaja en aligerar su plantilla desde hace varias semanas, con 17 fichas senior actualmente, donde Toni Arranz, Omar Perdomo, Bernardo Cruz e Iván Robles -con contrato tras volver de su cesión al San Roque de Lepe-, se encuentran en conversaciones con la entidad para resolver sus respectivas vinculaciones.

Son Antonio Casas, José Manuel Calderón y Carlos Puga los tres únicos futbolistas que seguirán ostentando el estatus de sub-23 para la próxima campaña, dando así espacio a una dirección deportiva que ya se encuentra en la búsqueda de nuevas piezas con esta condición. Según confirmó Juanito, la idea del club es también ir “rejuveneciendo” sistemáticamente la plantilla en la medida de lo posible, por lo que todo parece indicar que la apuesta por jugadores jóvenes y con proyección seguirá siendo una de las tónicas para este complejo mercado de fichajes.