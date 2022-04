El consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, analizó la actualidad del club tras el acto de presentación de la aplicación Córdoba CF TV. El extremeño indicó que «tenía muchas ganas de que se viera, ya que estamos intentando modernizarnos y tener un canal de televisión propio, un tipo Netflix en el Córdoba», algo que «no costará al mes más que tomarte una o dos cervezas», apostilló. Además, coincidió con una semana en la que «si tenemos suerte, podemos ascender. No queda nada y los jugadores que tenemos entendieron la idiosincrasia y todo lo que nos jugábamos», resaltó.

La concesión del estadio y la situación de la Ciudad Deportiva

Aprovechando la exposición de recuerdos cordobesistas, se le volvió a cuestionar sobre la posibilidad de tener un museo y la actual situación del estadio El Arcángel. «Estamos esperando a la concesión y no queremos poner dinero dos veces, no estamos para tirarlo. La idea era hacerlo en nuestras instalaciones, la Fundación la cambiamos de sitio y tenemos un pasillo para hacer exposiciones, pero si está cerca la concesión, para que pueda ir unido todo con estos espacios y se puedan hacer visitas, mucho mejor», evidenció.

Por ahora «se cumplen los términos de tiempo dados por el Ayuntamiento, está bastante adelantado y no creo que nos vayamos más allá de ese mes de junio». Ahora deben contarles «cómo presentarnos, el pliego de condiciones y el tiempo que dan para poder hacer cambios». Desde la entidad están «tranquilos» y aseveró que «si lo tenemos legalmente concedido y no seguimos en precario, mucho mejor».

Y en cuanto al proceso de regularización de la Ciudad Deportiva, aseveró que «en los últimos diez días hemos hablado con los técnicos del Ayuntamiento y estamos todos por la labor». La idea no es otra que poder emplear el campo grande de las instalaciones del Camino de Carbonell, con su grada, para que «el filial y el femenino puedan jugar en césped natural».

La celebración, en Las Tendillas... ¿y el balcón del Ayuntamiento?

En lo concerniente al más que posible ascenso y su celebración, González Calvo expuso que «se celebran pocas veces y no olvidemos que ya hemos ganado un título. Habrá que celebrar y puede que sea un ascenso en diferido», evidenció. Porque de ganar el Córdoba CF al CF Villanovense y caer el CP Cacereño en Montijo, ya se consumaría. «Nos hubiera gustado ganar en Cáceres, pero lo celebraremos e iremos a Las Tendillas. Hemos hablado con la Policía para ver cómo lo podemos hacer y ya celebrarlo próximamente en el estadio. Espero que podamos hacerlo esta semana o la siguiente y no esperar a Las Palmas porque lo estoy deseando», bromeó. Y también irían «al balcón del Ayuntamiento» en caso de «ser invitados».

Hay ganas por conseguir el objetivo, algo que evidenció en una de sus respuestas. «Quiero subir el domingo, cuanto antes, lo estoy deseando», afirmó. «Al tener tanta distancia se te hace muy largo. El equipo perdió en Villanueva de la Serena y otro en los despachos, nada más. Se te hace largo, en Cáceres hicieron un buen partido pero ya estábamos pensando en este sábado. Se sufre mucho y estoy deseando que se logre el ascenso», reseñó.

Posibles fichajes y renovaciones

La preparación de la siguiente temporada también está sobre la mesa, circunstancia que quedó de manifiesto al preguntarle por Mourad Daoudi, del Alcoyano. «Cuando salió en prensa, precisamente estaba con Juanito y con Faisal Bin Jamail, de Infinity y que está por encima mío, viendo presupuestos. Lo miré, le pregunté y me dijo que es uno de los tantos que estamos viendo como muchos otros o lo del San Fernando.

El trabajo es ver jugadores todo el año y luego presenciar a los que nos interesan». No obstante, indicó que estaban más interesados «en las posibles renovaciones» y en los movimientos de salidas «para que entren los nuevos». Desde el club «trabajamos siempre con mucho tiempo, ocho o diez horas y viendo mucho fútbol. En cuanto podamos, empezaremos a darle a las teclas y hacer el equipo lo más rápido posible. Hay que seguir con la ilusión continua y que el año que viene compita por volver a ascender con otro equipo, aunque dejemos a jugadores», explicó.

Dragisa Gudelj es uno de los que todavía no firmaron su continuidad. «Creo que acabará jugando aquí. Está en sus manos, está cómodo en el club, se ha hecho rápido a él y prefiero quedarme con gente que ya está dando resultado. Es un aviso a navegantes para él, que lo haga cuanto antes», sonrió.

La superioridad del Córdoba CF estuvo siempre muy presente. «No está costando, si coges al primero del resto de grupos prácticamente les sacamos 12 puntos también. El Cacereño está aguantando bastante y recuerdo nuevamente que hemos perdido un partido y otro en los despachos por nuestra culpa. Damos la cara en todos los campos tras hacer un equipo nuevo y hay que mejorarlo, pero no cambiarlo», dijo. «Lo que ya tenemos, pues que sea algo mejor con los posibles cambios que hagamos. El tener que hacer nueve o diez fichajes no tiene sentido. Llega el momento en el que debemos crear un equipo, mejorarlo y que vaya creciendo, no continuos cambios y luego están las oportunidades de mercado», advirtió.

La entrada para el choque contra el Villanovense

Se espera una muy buena entrada para este sábado en el recinto ribereño. «Se han vendido bastantes entradas. Hemos invitado al resto de colegios que faltaban, pero los sábados es más complicado. Animo a que vengan, que se haga una fiesta porque si ganamos estamos virtualmente ascendidos».