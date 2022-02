¿Cuándo subirá el Córdoba CF a la Primera RFEF? Esta pregunta, que hace unas semanas se formulaba con la boca pequeña, cada vez cobra más relevancia a medida que los blanquiverdes avanzan dentro del grupo 4 de la Segunda RFEF. El nuevo triunfo de los hombres de Germán Crespo frente al CD Coria en El Arcángel -pleno con once de once- vino acompañado de una serie de resultados que aumentaron su renta clasificatoria. El más significativo fue el empate a uno del CP Cacereño contra el Cádiz B, lo que provoca que la distancia en puntos se haya ampliado a 12 (49 por los 37 de los extremeños). Todo es cuestión de tiempo y, aunque algunos no quieren lanzar las campanas al vuelo, a nadie se le escapa que el escenario es cada vez más propicio para ello.

Las opciones, sobre la mesa A la competición liguera le quedan por delante 14 jornadas, es decir, 42 puntos que deben ser dilucidados hasta el próximo 15 de mayo. La solvencia ofrecida por los cordobesistas, incluso en uno de los encuentros más complejos de los celebrados, permite a los aficionados hacer cábalas en torno a dónde y contra quién se producirá la ansiada promoción. Al Córdoba, de mantenerse los registros actuales, le sobrarían los últimos cuatro compromisos ligueros: Las Palmas Atlético, Panadería Pulido, AD Ceuta FC y Vélez CF. Por consiguiente, a día de hoy, la fiesta podría acontecer el 17 de abril en Mérida -jornada trigésima-, justo en el cierre de la Semana Santa. ENCUESTA | ¿Cuándo subirá el Córdoba CF a la Primera RFEF? Todo lo expuesto, evidentemente, parte de una premisa en la que los de Crespo sigan firmes en su línea de juego y no sufran ningún bajón, una circunstancia que retrasaría el título y el consecuente ascenso. Pese a ello, la notoria igualdad que existe entre todos sus rivales beneficia a los cordobeses, ya que se quitan puntos de manera constante y supone un cierto alivio ante cualquier bache inesperado. Este planteamiento nace un poco del plano más pesimista, pero también se debe estudiar lo que ocurriría si la ventaja de 12 puntos va a más. Diversas peñas como Cordobamanía se pusieron manos a la obra para preparar el futuro desplazamiento a Cáceres -vigesimoctava jornada-. Ese fin de semana del 2-3 de abril, los blanquiverdes visitarán el Príncipe Felipe del Cacereño, un estadio que podría pasar a la historia del club en el capítulo de ascensos. Cabe reseñar que en la primera vuelta venció el Córdoba por 5-0 tras el doblete de Willy Ledesma y los tantos de Antonio Casas, Adrián Fuentes y Luismi Redondo. Salvo catástrofe, el golaverage también está vencido con respecto a los de Julio Cobos y la tónica invita a pensar en que faltan poco menos de dos meses para sellar el pase a la Primera RFEF. Si no llega a domicilio, el feudo ribereño se prepararía para otro día grande el 9-10 de abril -vigesimonovena jornada-. El CF Villanovense, único conjunto capaz de derrotar al Córdoba en lo que va de Liga, sería el último rival a batir antes de consumar el principal objetivo de la temporada 2021-22. Ahí habría que tener en cuenta la citada Semana Santa, ya que ese domingo es el de Ramos, por lo que no se descartaría que la cita pasara al sábado para así evitar que coincidieran dos fechas relevantes para la ciudad. En cualquier caso, no son más que meras conjeturas perfiladas sobre el potencial de un equipo que no pretende bajar su ritmo. La plantilla, con la idea del partido a partido La mesura y los pies en el suelo caracterizan al discurso ofrecido por los protagonistas. Crespo, por ejemplo, desea que se produzca «cuanto antes», lo que no quita que vayan con calma en la consecución del mismo. Los jugadores tampoco pretenden vender la piel del oso antes de cazarlo. El capitán Javi Flores, durante una entrevista concedida a este medio, advirtió que «no nos podemos contagiar por eso porque nuestras miras son ir a por cada jornada». El de Fátima, evidentemente sabedor de las ganas que existe en la hinchada por revertir los últimos malos años, destacó además que «con la clasificación en la mano y por las sensaciones, si se escapase sería demérito nuestro». Ahora queda lo más difícil: poner el broche a un curso para enmarcar.