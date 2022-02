Del escenario más triste posible a vivir incontables alegrías domingo tras domingo. Javier Flores Santacruz (Córdoba, 1986) está recuperando sensaciones a base de titularidades y un juego más que destacado. El «Mago de Fátima», camino de los 36 años -los cumplirá la semana que viene-, es uno de los estandartes dentro del vestuario del Córdoba CF, una de las piezas fundamentales donde cimentar el ascenso a la Primera RFEF y un cordobesista más que no quiere ni pensar en que la dinámica actual pueda torcerse.

-En apenas nueve meses, ha vivido las dos caras del fútbol. De la tristeza tras caer a la Segunda RFEF a levantar la Copa Federación y mostrarse intratables en la categoría. ¿Cómo se lleva esa montaña rusa de sensaciones?

-El año pasado fue complicado y diría que a nivel personal, posiblemente el más duro de mi carrera. También se juntó el hecho de cómo era la Liga, por ser tan corta y tener tan poco margen de error. Ahí caímos a una categoría muy baja para lo que se presupone como club y ciudad. La realidad es que en la temporada, salvo en los tres o cuatro primeros partidos, nos mostramos muy irregulares. Ahora vivimos otro momento diferente, dentro de una categoría más baja donde se nota que está más alejada del fútbol profesional. Por eso están las categorías, las cosas como son. Tampoco es fácil lo que estamos haciendo y cómo. Muchas veces dicen que en la vida no hay mal que por bien no venga. Evidentemente no hubiera querido estar en esta situación, pero lo que estamos disfrutando es muy bonito también, más si cabe en esta época de pandemia que vivimos. Hay que pasar este año como hasta ahora, saber lo que nos jugamos y salir de ahí.

-¿Esperaba después de aquel triste día ante el Cádiz CF B en el Arcángel que el escenario fuera el actual?

-No, nadie presuponía que íbamos a estar así porque en el fútbol es muy difícil tener años así tan buenos de domingo a domingo. Falta lo más complicado, cerrarlo y con una vuelta por delante. En el fútbol nunca se regala nada y no se puede dar nada por hecho. Las sensaciones son buenas, no tenemos altibajos y somos regulares en todos los sentidos, lo que hace ver que el futuro puede ser bueno. Eso sí, es un poco más de cara a lo que es fuera porque dentro del vestuario pensamos solo en ese domingo a domingo. De no hacerlo así nos equivocaríamos.

-Los aficionados están ya organizando viajes a Cáceres porque consideran que sobre principios de abril puede darse el ascenso. ¿Lo considera precipitado?

-A ver, es precipitado, pero entiendo que la gente mire por la ilusión y las ganas que todos tenemos. En Córdoba hemos vivido más malos años que buenos y los entiendo. Nosotros, sin embargo, no nos podemos contagiar por eso porque nuestras miras son ir a por cada jornada.

-¿Es posible que ocurra una desgracia y el Córdoba pierda su posición de privilegio?

-En el fútbol puede ocurrir cualquier cosa. Lo que sí tengo claro, hablando a nivel personal, es que si se nos va el ascenso sería por nuestra culpa y no por mérito de nadie. Con la clasificación en la mano y por las sensaciones, si se escapase sería demérito nuestro. Creo y espero que eso no ocurra, que seamos igual de fiables sin tener un exceso de confianza o algo de relajación y que sepamos dónde estamos. Cuando sacas pecho o pierdes la humildad es cuando te van mal las cosas.

"Sinceramente, para rendir en el campo no hace falta tener ni 20 ni 35 años, solo sentirte bien. Con 20 tienes una chispa que de mayor no, pero con 35 posees unas tablas que suplen a lo demás"

-¿Dónde reside la explicación para analizar el éxito blanquiverde?

-Pues se juntan muchas cosas para que vaya así. El equipo rinde bien en todos los campos, más allá de empatar en césped artificial. Además, te diría que merecimos ganar en la mayor parte de ellos por no decir en todos. Da igual quien salte a jugar al campo, el que lo hace cuenta con ambición, competitividad y una ilusión que se transmite. Todo eso te hace pensar que nada va a cambiar de aquí al final.

-¿Qué meta se pone el equipo de cara a la segunda vuelta?

-Siendo sinceros, mejorar los números de la primera vuelta va a ser difícil porque los hicimos muy buenos. El objetivo debe ser el mantener la mentalidad de mirar solo al próximo domingo. Eso es lo que te acerca a conseguir los puntos. Cuando tu cabeza se expande y piensas en otro tipo de cosas, se pierde el foco de lo que hay que pensar. Nuestra meta tiene que ser sumar cada domingo los tres puntos.

-Ya abogó en sala de prensa por la continuidad de Germán Crespo y el míster está demostrando que merecía esa oportunidad con un proyecto nuevo.

-Germán, bajo mi punto de vista, posee una cosa muy buena. Siempre tiene las ideas muy claras de lo que quiere. Con una semana de entrenamiento tienes claro a lo que quieres jugar con él. Eso en un entrenador es súper importante, que el futbolista adquiera ese estilo a lo largo del año. Evidentemente trabaja también según el rival y matiza con cada adversario cómo salir jugando. Intenta además que todo el mundo se sienta partícipe de ser del equipo. Muchas veces eso es muy complicado, tener implicados y contentos a 25 personas. Puede ser justo dentro de todo lo que conlleva.

-Centrándonos en lo personal, cumple 36 años a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se siente cada vez que sale a jugar al campo?

-Ahora me siento muy bien. El fútbol es el presente, no vale ni el pasado ni lo que viene. Este año va todo muy bien y parece que todos seamos más buenos y rindamos mejor. Tengo mucha confianza y me siento a gusto en el campo. Soy de los que piensan que hay que mantener los pies en el suelo porque el fútbol es muy cambiante. Hay que ser fuerte de cabeza y saber que se sufrirá cuando no va la cosa bien y se disfrutará cuando sí lo haga.

-Además es que está ganando una confianza terrible. Titularidades, goles y asistencias que no dejan de ofrecer puntos e, incluso, un título.

-Tal vez hay futbolistas que necesitan menos para rendir, pero yo debo tener mucha continuidad y sentirme con confianza e importante. Si hago una vista atrás en mi carrera, cuando mejor rendí fue precisamente con cierta continuidad. No creo que sea solo en mi caso, les pasará a todos. El hecho de no tener lesiones también te da el sentirte con confianza y atreverte. O a veces que te salgan solas cuando todo va bien. Esperemos que se alargue lo máximo posible.

"Tal vez hay futbolistas que necesitan menos para rendir, pero yo debo tener mucha continuidad y sentirme con confianza e importante"

-No es el único veterano que está ofreciendo unos resultados más que positivos. Miguel de las Cuevas, por ejemplo, también roza una línea ascendente prometedora.

-La edad, no te diré que no sea un número, y claro que se puede notar. Sinceramente, para rendir en el campo no hace falta tener ni 20 ni 35 años, solo sentirte bien. Con 20 tienes una chispa que de mayor no, pero con 35 posees unas tablas que suplen a lo demás. Miguel ha demostrado en el Córdoba, y también a lo largo de su carrera, el tipo de futbolista que es, lo comprometido que está con el club. Hay que valorarlo por su rendimiento y no por la edad, eso sería lo justo con todos los jugadores.

-Su nombre ya forma parte de la historia con aquel gol ante el Guijuelo. ¿Cuántas veces ha visualizado ese momento?

-Muchas veces lo pienso al estar en casa. Parecía que estaba para mí, que la vida me la tenía guardada. Como sabéis, en el Córdoba CF me he criado desde los 7 años. Estaba ese día para guardármelo, para tenerlo en mis recuerdos y será una fecha inolvidable.

-Le pongo en un brete. ¿El ascenso de Huesca en 2007 o este trofeo levantado en casa?

-Más importante fue el ascenso en Huesca. Ahí participé menos en esos partidos, pero fue más relevante para la ciudad y el club. Al final, el Córdoba llegó a Primera División porque fuimos capaces de sacarlo de Segunda B. Me siento partícipe por ello, de que cuando peor estaba el club, ahí estuvimos una serie de personas que hicimos un gran año reponiéndonos de muchas adversidades. Salimos de Segunda B que era muy difícil. En cuanto al título, al final jugamos la competición por hacer mal las cosas el año anterior. Eso sí, cuando juegas por algo hay que competir para ganarlo. Era un trofeo, no mejor porque todos son importantes, pero un ascenso lo es mucho más.

-¿Qué queda de aquel Javi Flores?

-Queda poco, las cosas como son. Al cumplir años adquieres experiencia y tu cuerpo como que se amolda a otro tipo de juego. Mi posición en el campo no tiene nada que ver con la que utilizaba en aquellos momentos. Ya soy un jugador más experimentado, lo veo todo diferente y estoy pendiente, además de atacar, de las vigilancias o de hablar con mis compañeros. Allí en Huesca era un niño, con más chispa, sí, y otro tipo de argumentos.

"Parecía que estaba para mí, que la vida me la tenía guardada. Como sabéis, en el Córdoba CF me he criado desde los 7 años. Estaba ese día para guardármelo"

-¿De qué se siente más orgulloso en esta temporada?

-Pues no es ni mío personal, es de la conexión que hay entre el vestuario y la afición. También del ambiente que tenemos dentro de la plantilla y todo los que nos rodean. Eso me enorgullece y me hace disfrutar cada domingo. Siempre se lo digo a mis compañeros, hay que disfrutar de este año que no vendrán muchos así, es la realidad. Eso tienen que saberlo los jugadores y todo el cordobesismo. Vendrán años peores donde nos tocará sufrir más, pero también somos sufridores.

-En principio acaba en 2023 su contrato pero no sé si existe, como en otros casos, algunas cláusulas para continuar.

-No, en mi contrato no tengo ningún tipo de cláusula, pero me gustaría seguir y así se lo he dicho varias veces a Javier González Calvo. Mientras me encuentre bien, también hay que decirlo. Soy consciente de que al llegar a cierta edad, todo debe ir al rendimiento del presente. Si me lo merezco, ellos serán los que decidirán, si no me lo merezco, no podré optar a eso.

-¿El camino es acabar su carrera deportiva ya de blanquiverde?

-Es lo que más me gustaría, poder terminar mi carrera aquí mientras mi cuerpo y mis piernas den rendimiento. Me gustaría acabar donde empecé, por eso vine y ojalá pueda y de la mejor manera posible.

"Siempre se lo digo a mis compañeros, hay que disfrutar de este año que no vendrán muchos así, es la realidad. Eso tienen que saberlo los jugadores y todo el cordobesismo"

-Decidió quedarse aunque fuera en una categoría todavía por descubrir. ¿Sentía la necesidad de revertir lo expuesto en los últimos años?

-Sí porque al firmar aquí los objetivos eran totalmente diferentes a los dados. Para mí era muy difícil salir corriendo y no se me pasó jamás por la cabeza. Tenía contrato, pero ya sabemos que eso en este mundillo no vale para nada. Me quedé, principalmente, porque así lo sentía y porque el pasado año fue un desastre general. Hay futbolistas que sentimos un poco esto y con el deber de estar aquí como Bernardo Cruz, Willy Ledesma o Miguel de las Cuevas. Cada uno con su situación personal, sí, pero el club también ha puesto de su parte para que estemos aquí. El fútbol parece que nos está devolviendo a todos ese esfuerzo que hicimos, pero de verdad que no es ni forzado. Siempre se hizo desde el sentimiento y el querer.

-Lo que sí es cierto es que todo el cordobesismo necesita romper la espiral tan negativa que rodeaba al club.

-Lo del año pasado fue una auténtica pena, sobre todo por cómo se había estructurado el club, por la estabilidad y los medios que se pusieron para que se diese todo lo contrario. Es que no nos quedamos ni en medio, ni en la Primera RFEF, todo fue a lo más malo posible. Eso fue un mazazo grande para todos. Echamos de menos tener a nuestra gente en El Arcángel. No había perdido nunca tantos partidos como local y se notó. Creo sinceramente que debe ir a mejor por la estructura y los pasos que se están dando, pero este deporte muchas veces no entiende de eso.

-¿La llegada de Infinity supuso cierta liberación después de una etapa convulsa?

-Hombre, Infinity ha dado una estabilidad que hacía mucho, pero mucho tiempo que no la había. Quizá no se ha visto fuera porque a nivel de resultados no se tradujo. Cualquier persona que pasara hace años por aquí y haya vuelto, o la gente de las oficinas, pues sabe lo que había y lo que hay ahora. Debemos estar muy agradecidos a su trabajo, darles un gracias en mayúsculas, por cómo hacen las cosas. Y no solo a Infinity como empresa, sino también a las personas que están aquí trabajando y que dan el callo día a día. Luego el verde es el que manda.

-Hablando de la nueva propiedad. ¿Cómo fue la aventura por Baréin?

-Es una experiencia totalmente diferente. Por unas cosas o por otras no pudimos estar con la propiedad. Sabéis que tuvimos casos positivos por covid y estamos hablando de una propiedad importante en Baréin que no se puede exponer a ciertos riesgos. Aunque no los vimos, nos trataron con una delicadeza y un trato exquisito. Hemos hecho un stage, dos partidos, conocido su cultura y país y es algo bonito que recordar.

-Allí, la dirección deportiva, ya dio las primeras pinceladas a lo que pretenden para el futuro. Posteriormente se confirmaron las renovaciones de Simo Bouzaidi, José Ruiz y Adrián Fuentes. ¿Qué opina de estos movimientos?

-Se sabe que la mayoría de los éxitos vienen cuando haces un proyecto y lo mantienes. Lo que no se puede estar es cambiando a 10 o 15 jugadores cada vez. Todo tiene su proceso y adaptación y si fichas tanto pierdes ese tiempo de acoplamiento. Cuando haces un vestuario fuerte con mimbres para rendir como ahora, y además tienes gente con potencial y jóvenes, es muy importante para seguir haciendo ese grupo que se mantenga y le des algunas pinceladas. Todo es mejorable, sí, pero que los que vengan sea para agruparse a lo que ya hay. Sería importante de cara al futuro. Juanito y Raúl Cámara hicieron un trabajo encomiable el pasado verano fichando rápido y bien y seguro que en el futuro tendremos muchos éxitos.

-Dentro del buen ambiente que desprende el vestuario en cada sesión de trabajo, ¿existen bromas para saber quién será el siguiente?

-Es que, por lo que hablo con los compañeros, al final tienen la renovación por méritos. Que si goles, asistencias, minutos jugados, partidos... Eso hace rendir más al futbolista. No sé el contrato de cada uno, pero es verdad que ante un año tan bueno no me extrañaría que fueran saliendo más noticias de renovados.

"Se sabe que la mayoría de los éxitos vienen cuando haces un proyecto y lo mantienes. Lo que no se puede estar es cambiando a 10 o 15 jugadores cada vez"

-Usted, como uno de los capitanes y jugadores con más experiencia, imagino que aconsejará a los más jóvenes en cualquier aspecto.

-La verdad es que sí, pero son gente muy respetuosa. La mayoría, por no decir todos, tienen la cabeza muy amueblada y saben la responsabilidad que tienen y lo que se juegan a nivel individual. Les puedo ayudar desde mi perspectiva en ciertas cosas y para eso estamos. No es lo mismo tener 20 años que 35 porque todo cambia a mucha velocidad.

-En ese vistazo al B y como canterano que es. ¿Qué sensación le transmite el vestuario de Diego Caro?

-El año pasado se hizo un filial fuerte y rindieron a un gran nivel. Esta vez, a priori, no era tan fuerte y rindieron de la hostia. El trabajo de los chicos y de Diego es magnífico y se ve en los entrenamientos con nosotros. A nivel de club es bueno que esto sea así porque es comida para el primer equipo, gente que nutra desde la base y que vean que se puede llegar. He sido canterano también y al final vas creciendo en cadetes, en juveniles y compruebas cómo compañeros llegaban al primer equipo. Eso te hacía pensar que tú podías también. Ahora se ven más casos, en mi época era más complicado. El descenso a Segunda B de 2005, entre comillas, me vino bien a nivel individual. Si el equipo se hubiera mantenido en Segunda, no sé si hubieran apostado por mí.

-¿Qué necesita el jugador cordobés para triunfar en su tierra?

-Los méritos se cumplen domingo a domingo. El jugar, el rendir y todo va en base al rendimiento de cada uno. Solo se puede tener ese éxito si rindes. Más allá del apoyo que uno tenga, al final lo recibes si haces las cosas bien. Puede haber momentos, claro está, en los que necesitas la confianza y es muy importante. Se juntan muchas cosas, pero estamos viendo que el que lo hace, está llegando y jugando. En ese sentido hacen falta oportunidades, confianza y rendir.

-Este curso se firmó a Antonio Casas, otra manera de «acordobesar» al grupo.

-A Antonio no lo conocía salvo de enfrentarnos el pasado curso contra el Sevilla Atlético. Reúne muchas cosas para poder estar aquí muchos años y disfrutar de él. Es trabajador, tiene hambre y una ambición de la leche. Está demostrando que es muy maduro. No tiene a lo mejor los minutos que le gustaría, pero el tío no tiene ni una mala palabra, se deja los cuernos como quien dice. Es una persona de la hostia y cuando sale se come el mundo. Lo tiene todo para ser el futuro, aunque ahora cuenta con mucha competencia, a un Willy que nos da mucho y es difícil. No obstante, tiene todas las condiciones.