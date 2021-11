El Córdoba CF de la 2020-21 ya está en la historia. Pero puede ampliarla aún más, sobre todo viendo las prestaciones del conjunto blanquiverde. Sin ir más lejos, endosó un rotundo 5-0 al Cacereño, equipo que llegaba a El Arcángel como segundo clasificado. Lo hizo intentando armarse todo lo posible atrás para evitar el aluvión cordobesista. Pero ni por esas. El Córdoba CF se fue al descanso con ventaja mínima en el marcador por un gol de Willy Ledesma, pero tras el descanso llegó el huracán. Nada pudo hacer el equipo extremeño, que además jugó los últimos minutos en inferioridad. Esa goleada, asimismo, permite que este Córdoba CF entre en la historia por la puerta grande tras igualar las mejores rachas sin ser vencido de un conjunto blanquiverde a lo largo de sus 67 años de existencia.

Un once con novedades

Germán Crespo conformó una pareja en la medular con Javi Flores y Julio Iglesias, haciendo debutar en Liga en esta temporada bajo el larguero a Carlos Marín, posiblemente pensando no solo en Liga, sino también en la semana que espera con la final de la Copa RFEF el próximo martes 23. Por su parte, el Cacereño no solo fue fiel a su idea en esta temporada, sino que la remarcó aún más: una defensa de tres centrales con una línea de cuatro por delante y dejando tan solo como avanzadilla a Solano, aunque con José Ramón intentando llegar a todo. Y siempre en campo propio, esperando no solo al Córdoba CF, sino también su oportunidad. Por lo tanto, dos estilos muy contrapuestos los que se planteaban sobre el césped de El Arcángel, en el que se ponían en juego los tres puntos, la reafirmación del liderato blanquiverde y, también, la posibilidad de que este Córdoba CF igualara la mejor racha histórica del club de 17 encuentros sin conocer la derrota.

Como botón de muestra de lo atento que debía estar el equipo de Crespo, la primera ocasión clara del encuentro estuvo a cargo de Kamal para el Cacereño. Miguel de las Cuevas perdió en una zona más que comprometida para los blanquiverdes, lo que permitió al centrocampista verdiblanco plantarse solo ante Carlos Marín. Sin embargo, en lugar de apurar hasta la entrada en el área, decidió disparar raso y flojo, sin problemas para el portero cordobesista (min. 6). Cinco minutos después, Solano metió la puntita para darle el segundo susto al Córdoba CF cuando apenas se habían disputado 10 minutos. Fue un arranque de partido en el que, en líneas generales, se jugó más a lo que quería el Cacereño que a lo que pretendía el Córdoba CF.

Primera para el Córdoba

La primera para el conjunto blanquiverde llegó en el minuto 20, en un centro de Carlos Puga que remató de cabeza De las Cuevas que se marchó fuera por muy poco. Pero la rutina continuaba: se jugaba al ritmo que interesaba al Cacereño y lo que más costaba al Córdoba CF era coger ritmo, continuidad. Y, precisamente, en la primera jugada medianamente hilvanada por los locales llegó el gol del Córdoba CF. Balón que cortaba Ekaitz Jiménez en el minuto 24, recorría con él 30 metros para combinar con Simo, en el área, y éste con Willy Ledesma, quien a la media vuelta inauguraba el marcador. Lo más complicado lo tenía hecho el Córdoba CF.

Adelantó la presión el Cacereño con el gol en contra, pero no generó peligro ante Carlos Marín. Más bien hubo más de una trifulca por alguna entrada brusca por parte de los visitantes, que provocó la ira de El Arcángel, la protesta del utillero del Córdoba CF, Ismael Bolívar, que tuvo que abandonar su lugar en el campo, y el adiós anticipado de De las Cuevas con una brecha en la cabeza. Solo en el tiempo de descuento Kamal llevó la zozobra a la grada blanquiverde, aunque los locales respondieron con una ocasión de Willy Ledesma. Esa tensión vivida en los últimos minutos parecía ayudar más al Cacereño que al Córdoba CF.

El Córdoba CF, un huracán

Pero no daría el conjunto de Crespo mucho más margen en la segunda mitad. A pesar de que los verdiblancos salieron con más disposición de mantener la posesión, Antonio Casas rompería las pocas esperanzas cacereñas en El Arcángel. El rambleño peleaba con uno de los centrales rivales, se quedaba con el balón y servía a Simo para que anotara. El catalán disparó al muñeco, pero el rechace lo recogió Antonio Casas, que lanzó un cañonazo al palo corto, imparable para Fran.

Crespo lo vio nítido. Metió en el campo a Toni Arranz y a Adrián Fuentes, y el atacante marcó el tercero en el primer balón que tuvo, gracias a una gran acción de Antonio Casas, que recibió de espaldas, se giró y le metió un pase interior para dejarle solo ante Fran. Posteriormente, Willy Ledesma anotó el cuarto gol del Córdoba CF ante un Cacereño que se rindió a la evidencia, aunque aún puso a prueba a Carlos Marín cuando restaban diez minutos buscando el gol de la honrilla.

No había dudas, pero el Córdoba CF quiso enviar el mensaje. Manda en el Grupo 4 Segunda RFEF con puño de hierro y a la hora de partido endosaba una goleada al Cacereño, que llegaba como segundo clasificado a El Arcángel. Al nuevo segundo clasificado en la tabla, el Coria, le castigó con un 0-3 en La Isla.

Lógico, pues, que este Córdoba CF rompa récords. En este caso, ante el Cacereño cumplió su partido número 17 consecutivo sin conocer la derrota, con lo que igualaba las mejores rachas históricas en la entidad blanquiverde, firmadas por José Escalante, en la temporada 1998-99 (la del Cartagenazo y regreso a Segunda División A) y por Vicente Carlos Campillo, en las 1987-88 y 1988-89. Este Córdoba CF entrenado por Germán Crespo, por lo tanto, ya tiene por mérito propio su rincón en esos 67 años en blanquiverde y en el próximo partido, en Villanueva de la Serena, podría quedarse solo en lo más alto del podio cordobesista.

La fiesta en El Arcángel estaba más que justificada, ola incluida. El cordobesismo asiste por fin a su temporada más feliz en más de un lustro y este Córdoba CF, se comprueba semana a semana, no tiene límites. No al menos en esta categoría.

Ficha técnica:

5-Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, José Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez, Javi Flores, Julio Iglesias, Carlos Puga, De las Cuevas, Simo, Willy Ledesma.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: Antonio Casas por De las Cuevas (45’), Adrián Fuentes por Carlos Puga (60’), Toni Arranz por Julio Iglesias (60’), Viedma por Javi Flores (69’), Luismi Redondo por Willy Ledesma (69’).

0-Cacereño: Fran, Espinosa, Rubén Sánchez, Carlos Daniel, José Martínez, Gayoso, Kamal, Jorge Barba, Yael, José Ramón, Solano.

Entrenador: Julio Cobos.

Cambios: Luis Hernández por Jorge Barba (64’), Bermu por Yael (64’), Carlos Fernández por José Martínez (64’), Teto por Solano (77’), Mosquera por José Ramón (77’).

Goles: 1-0 (24’) Willy Ledesma. 2-0 (51’). 3-0 (61’) Adrián Fuentes. 4-0 (67’) Willy Ledesma. 5-0 (91') Luismi Redondo.

Árbitro: Madrid Martínez (C. Murciano).

Tarjetas: Espinosa (33’), Julio Iglesias (34’), José Martínez (44’), Carlos Puga (45’), Bermu (72’), Kamal (72’ y 87', por lo que vio la roja). Roja a Ismael Bolívar, utillero del Córdoba CF (37’).

Campo: El Arcángel. Jornada 11 de la Liga 2021-22 en Segunda RFEF. 8.597 espectadores.