El horizonte cada vez se vuelve más placentero para el Córdoba CF tras la disputa de la vigésima jornada en el grupo 4 de la Segunda RFEF. Los de Germán Crespo refrendaron su absoluto liderazgo con una nueva victoria liguera en El Arcángel -la undécima de manera consecutiva ejerciendo de locales-. El plantel blanquiverde venció por 3-1 al CD Coria en un partido donde los celestes dejaron de portar el cartel de equipo revelación para colocarse el de serio aspirante a los puestos de play off de ascenso a la Primera RFEF.

Simo Bouzaidi y Antonio Casas, justo antes del descanso, ofrecieron cierto respiro situando un aparentemente cómodo marcador, aunque el gol de Dani Homet devolvió la incertidumbre al feudo ribereño. Ahí apareció la magia de Javi Flores para asistir por alto a un Adrián Fuentes que, después de regatear al portero y engañar al defensor, cerró la tarde dominical. Son 49 los puntos que poseen los cordobesistas por los 35 -y el golaverage particular- de los caurienses, un certero golpe al tercero de la tabla.

Inesperado empate del Cacereño

Y ya no solo existe un gran colchón con los celestes, es que la historia también se puso ni que pintada atendiendo al segundo clasificado. El CP Cacereño, de forma sorprendente, no pasó del empate a uno ante un voluntarioso Cádiz B. José Ramón, durante los primeros compases del choque, anotó un gran gol que disparó la euforia en el Príncipe Felipe. Sin embargo, antes del receso, Momo provocó las tablas y alejó a 12 puntos del Córdoba a los extremeños (37).

En este río revuelto por la parte alta quieren sacar fruto el CF Villanovense y la AD Ceuta FC. Los de Juanma Pavón doblegaron en su estadio al Xerez Deportivo FC por 2-0. Eso sí, las dianas no llegaron hasta los últimos minutos. Primero fue Seth Airam y, posteriormente, el ex blanquiverde Sillero los que concedieron un vital triunfo a los pacenses para establecerse en el cuarto lugar con 34 puntos. El bando caballa, por su parte, se impuso a domicilio a Las Palmas Atlético por idéntico resultado. Ismael, en el minuto 3, y Luis Alcalde, en el 42, permiten a los ceutíes colocarse quintos firmando también 34 puntos.

Un respiro para el San Roque y el Antequera

El que no aprovechó la tesitura para adentrarse en la zona de prestigio fue la UD Montijo de Juan Marrero. Los montijanos no pasaron del empate sin goles contra el Panadería Pulido, último con 10 puntos. Pese a que las mejores opciones fueron para los visitantes en las Islas Canarias -véase un cabezazo de Manchón a centro de Dani Segovia que se perdió por poco-, no pudieron perforar las mallas de Álvaro Hormiga y se quedan sextos con 33 puntos. Un escalón por debajo figuran la AD Mérida y el Vélez CF con 29. El partido que iba a enfrentarles no pudo celebrarse debido a seis casos positivos por covid en los romanos.

El CD San Roque de Lepe y el Antequera CF toman algo de oxígeno merced a sus respectivas victorias frente al CD Don Benito -siguiente rival del Córdoba- y a la UD Tamaraceite. Chuma anotó el 1-0 que deja a los aurinegros con 28 puntos como novenos. Décimos son los malagueños tras superar por 3-1 a sus adversarios. El doblete de Escardó y el gol de Hoyos sirvieron para neutralizar el cristalizado por Asdrúbal para los canarios.

Por último, en un derbi isleño repleto de necesidad, el CD Mensajero consiguió imponerse por 2-0 a la UD San Fernando. Óscar y Edu Salles acercan hacia la permanencia a los de La Palma -sus 21 puntos le dejan a dos del play out de descenso que ostenta el Cádiz B y a tres del Xerez Deportivo FC-. No obstante, una semana más, todos los canarios bajarían a la Tercera RFEF.