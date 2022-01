Las cosas le van que ni pintadas al Córdoba CF en esta temporada 2021-22. El sólido liderato atesorado dentro del grupo 4 de la Segunda RFEF otorga cada vez más confianza para sellar el ansiado ascenso. La producción ofensiva, con nada más y nada menos que 48 goles a favor en 18 encuentros, es uno de los factores determinantes para explicar el exitoso camino emprendido por los blanquiverdes. Dentro de dicha parcela, la aportación del cuarteto ofensivo conformado por Willy Ledesma, Adri Fuentes, Antonio Casas y Miguel de las Cuevas llegó hasta los 33 tantos y concedió un componente diferencial que evidencia la superioridad dentro de toda la categoría. Pero no solo destacan en su división, ya que compiten en esos registros -de tú a tú- frente a otros grandes de España como el Real Madrid CF.

Cuatro jugadores marcan más que 86 equipos de la Segunda RFEF

Este hecho, sin lugar a dudas, supone un auténtico espaldarazo al proyecto acometido durante el verano por la dirección deportiva -encabezada por Juan Gutiérrez 'Juanito'. La continuidad Ledesma y De las Cuevas, dos veteranos con mucho fútbol en sus botas, y la apuesta decidida hacia la juventud de Casas y Fuentes otorgaron un lavado de cara necesario a la escuadra cordobesa. Y es que solo los cuatro fueron capaces de perforar las mallas rivales más que 86 equipos de toda la Segunda RFEF. Los únicos que superan los 33 goles reseñados son el Club Atlético Osasuna B (36) y la Real Sociedad C y el Pontevedra CF (35), una circunstancia que todavía es más significativa al analizar cada uno de los cinco grupos.

Los gallegos, en el primero, tienen a Charles Brau en punta del ataque. El que fuera ariete cordobesista registra 15 goles, pero el resto aminoran sus datos. Rufo (6), Brais Abelenda (5) o Yelko Pino (2) no entran en la disputa. Los navarros, en el segundo, no tiene a ninguno de sus efectivos entre los más anotadores. Sí ocurre en la entidad vasca con Pablo Marín (7) y Aguirre (6), aunque este último firmó por el CD Mirandés y dejó algo huérfana la parcela de arriba. El Cerdanyola FC, en el tercero, posee una dupla interesante con Pitu y Servetti (7) mientras que el CF Intercity, en el quinto, confía su suerte a Cristian Herrera (5).

Sobre el cuarto, lugar en el que se encuentra el Córdoba, el que más se aproxima a las 33 dianas del cuarteto Ledesma, Fuentes, Casas y De las Cuevas es el CD Don Benito (28). Los inmediatos perseguidores en la clasificación superan, por poco, la veintena. Es lo que le ocurre al CP Cacereño (23) -con un partido pendiente-, AD Ceuta FC y CF Villanovense (22) y CD Coria (20). Así pues, es difícil que manteniendo esa base goleadora puedan equipararse a los jugadores blanquiverdes.

El panorama expuesto se fraguó, en mayor medida, ejerciendo de anfitriones en El Arcángel. Los 35 goles en el feudo ribereño dispararon a los de Germán Crespo. Además, todo ello arrojó un pleno de victorias (diez de diez), algo en lo que también supera a la Unión Adarve y al Cerdanyola (ocho de ocho).

Benzema, Vinícius Júnior y Marco Asensio, los más efectivos

Ledesma, máximo goleador del grupo con 11 dianas, no logra anotar desde la decimoquinta jornada liguera -Panadería Pulido-. Sin embargo, la sequía que atraviesa el extremeño no le impide ser el mejor artillero del plantel. Eso sí, la meteórica progresión de Fuentes, con doblete materializado en el último choque contra el Xerez Deportivo FC, le condujo hasta la segunda plaza sumando 8 goles. Justo por detrás, Casas y De las Cuevas firmaron 7 cada uno, unos datos que a buen seguro irán creciendo a lo largo de la recién estrenada segunda vuelta.

Los brillantes números en el panorama nacional ganan enteros a la hora de efectuar una comparativa con otras entidades de superior calado. El cuadro madridista, por ejemplo, marcó 47 tantos en 22 citas ligueras, una estadística donde evidencian su importancia Karim Benzema y Vinícius Júnior. El francés, uno de los hombres más en forma del panorama futbolístico, logró ver puerta en 17 oportunidades dentro del campeonato doméstico. El brasileño, mientras tanto, no deja de evolucionar sobre el verde tras cristalizar 12. Pese a que otros delanteros merengues no están atravesando por su mejor momento -Luka Jovic selló uno y Mariano Díaz y Rodrygo no se estrenaron-, la irrupción de Marco Asensio con 5 dianas provoca que este peculiar tridente alcance la cifra de 34 goles.

Casi la treintena se quedan cuatro jugadores que están completando un notorio curso defendiendo la elástica del Real Betis Balompié. Juanmi Jiménez (12), Borja Iglesias (7), Willian José (6) y Nabil Fekir (4) están ayudando a los de Heliópolis a soñar con la Champions League -por el momento son terceros con 40 puntos-. Más lejos figuran Ángel Correa (8), Luis Suárez (7), Griezmann (3) y Joao Félix (2), en el Atlético de Madrid, o Memphis Depay (8), Ansu Fati y Luuk de Jong (3) y Braithwaite (2) en el FC Barcelona, dos casos inesperados dado el bagaje y la calidad que atesoran ambas escuadras.

La historia se va repitiendo a medida que bajan los peldaños. La UD Almería, en la cabeza de Segunda División, tiene en Umar Sadiq a su buque insignia con 8 goles, pero ningún compañero puede igualar -o acercarse- a lo realizado por el nigeriano. Lo mismo ocurre en un Girona FC donde el sempiterno Christian Stuani anotó cerca de la mitad de los tantos catalanes -15 de 33-.

La evidente dependencia por un jugador en particular no es tan destacada en el grupo 1 de la Primera RFEF. El Deportivo de la Coruña cuenta con Miku (9) y el ex cordobesista Alberto Quiles (8) entre los mejores, aunque Noel (4) o William (2) aprietan desde atrás. Algo parecido ocurre en el grupo 2 con el Villarreal CF B. Arana, autor de 11 goles, supera a Collado y Nikita Iosifov (4), los otros aspirantes a copar la parcela atacante groguet.

Dominio, incluso, observando la Tercera RFEF

El Deportivo Alavés B, en el grupo 4 de la Tercera RFEF, el CD Utrera, perteneciente al 10, o el RCD Mallorca B, del 11, dejaron el listón muy alto aunque sin vencer a los cordobesistas. Los vitorianos, con Abde y Alan Godoy (7), Guti (5) y Gagua (4) ansían dar un salto cualitativo. Lo mismo le sucede a los utreranos apostando por Rubén Cruz (11), Plusco (6), Ranchero y Diego García (4). Los bermellones son los que más cerca están con Diabaté (11), Javier Albín (8), Pablo Gálvez y Jaume Tovar (6), pero siempre a la zaga de un Córdoba que se muestra convencido de repetir lo estipulado en los meses venideros.