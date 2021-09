El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, comparecía tras la goleada en Coria con semblante risueño, ya que los de La Isla son "tres puntos más para continuar con la racha de resultados y de sumar de tres en tres". "Creo que era un partido en el que teníamos que demostrar que el equipo está capacitado para jugar en El Arcángel y jugar en escenarios" como el campo cauriense, "con un terreno de juego algo irregular, con dimensiones cortas y lo que veníamos hablando durante la pretemporada y el inicio de temporada" sobre los dos tipos de estadios que se iban a encontrar los blanquiverdes. Pese a las valoraciones de los últimos meses sobre ese aspecto, Crespo aseguró que "tenía la tranquilidad de que tenía un equipo que cuando se tenia que poner el mono de trabajo se lo pone perfectamente, como se ha demostrado".

Relacionadas Un Córdoba CF demoledor golea al Coria y refuerza su liderato

Nueve puntos logrados sobre nueve disputados y líder del grupo 4 de Segunda RFEF. Crespo admitía que "si esto nos lo dicen al inicio de temporada o pretemporada lo hubiéramos firmado sin duda", ya que el conjunto blanquiverde cosecha "buenos resultados, con once goles a favor, dos en contra y con la portería a cero en un campo en el que ellos eran peligrosos, con cuatro goles a balón parado", recordó. Así, el granadino no dudó en afirmar que lo que está haciendo el Córdoba CF en este arranque liguero "es para quitarse el sombrero", de ahí que apelara a "disfrutar de estos nueve puntos y a pensar en el próximo partido".

Un arranque de ensueño

Sobre el encuentro en sí, Crespo declaró que "mejor no se ha podido empezar; era importante", ya que el Coria tenía la virtud de que "se adelantaba en el marcador en los primeros minutos", por lo que "sería importante no encajar gol en esos primeros minutos". "Si a lo de no encajar sumas que hemos sido capaces de hacer gol, pues...". A pesar de todo, el técnico blanquiverde recordó que "quizás nos haya faltado sentenciar el partido antes del descanso, porque hemos tenido una doble ocasión".

Te puede interesar: Córdoba CF Willy: "Ya no hay esa duda sobre si el Córdoba CF competiría en estos campos"

También habló el preparador cordobesista sobre los cambios de titularidad en las bandas, con Fuentes y Puga en lugar de Simo y Luismi Redondo. "Lo vengo diciendo. Este equipo no tiene titulares ni suplentes. Va a haber muchas sorpresas", avisó Germán Crespo, que explicó que sabía que cuando se viene de ganar partidos "todo el mundo piensa que no se debe tocar nada, pero cuando ves la implicación, cómo está trabajando la gente que no ha tenido la suerte de ser titular, le va a llegar el premio", por lo que ante el Coria "han sido ellos dos y el domingo que viene igual son otros dos". "Todo el mundo quiere jugar y todo el mundo trabaja para intentar ser titular el domingo", comentó el granadino.

Además, Germán Crespo quiso finalizar reconociendo el trabajo de todos, titulares y suplentes. "Lo bueno que tiene el equipo" es que "tanto en Jerez como aquí y como el otro día, por pocos minutos que tengan, salen con motivación y eso al final suma. Y eso te marca diferencias. Ser capaces de que por pocos minutos que tengas, salir al 200%, eso da que en lugar de encajar el 1-2 marques el 0-3 y tener alguna ocasión más".