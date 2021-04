A la ruleta rusa se juega el Córdoba CF su porvenir en una jornada con tintes delirantes, en la que puede suceder de todo: desde la apertura de un resquicio a la esperanza hasta la muerte súbita por una combinación de marcadores adversos. Lo primero, obviamente, es resolver el primer problema, que se llama Tamaraceite. El humilde conjunto canario -que cuenta en sus filas con López Silva, un icono del cordobesismo-, comparece con un punto de ventaja sobre los anfitriones y opciones de disputar una de las plazas que conduce a la Primera RFEF. El choque será de alto voltaje porque el perdedor se irá a casa con su futuro apalabrado. Con matices, claro: el Tamaraceite entiende como un éxito lo que para el Córdoba CF sería una catástrofe de consecuencias impredecibles.

Germán Crespo ocupará el banquillo en El Arcángel. Es el tercer inquilino del presente curso, tras Sabas y Alfaro. Sus antecesores no dieron con la tecla y él tendrá que encontrar la melodía con el mismo piano. El del granadino es seguramente el estreno más extraño que se haya visto jamás: lo tiene que ganar todo bajo una presión extrema. Son tres pasos y el primer tropiezo ya termina con el camino. Para su debut ha citado a todos los jugadores disponibles de la plantilla, que ha dado "un paso adelante", según explicó en una de sus comparecencias ante los medios durante unos días frenéticos.

Explicó que "todos parten de cero" y que escogería a los que mejor lo hicieran en una serie de prácticas que llevó a cabo, desde el jueves, con las persianas bajadas al ojo ajeno. El granadino mantiene sus cartas ocultas. La citación de todos los futbolistas disponibles -solo le faltan los sancionados Bernardo Cruz y Xavi Molina-, incluyendo a tres del filial -Juammi, Ricardo Visus y Puga-, añade interrogantes al plan que pueda presentar Crespo frente a un inquietante Tamareceite, cuyo estilo de juego es admirado por el nuevo responsable cordobesista, quien admitió que aspira a inculcarlo a los suyos. Será cuando se pueda. De momento, el único plan es agarrar los tres puntos. ¿Será posible una transformación exprés del Córdoba? La pregunta está en el aire; la respuesta debe darse en el césped.

Un adversario inquietante

Contra el Tamaraceite -que solo ha perdido dos partidos en sus diez salidas, con siete empates y menos de un gol encajado de promedio-, el Córdoba tratará de exprimir el potencial de sus jugadores en un encuentro ya sin margen para el error. O es ahora o no será nunca. Crespo ha dejado claro que quienes tienen que levantar al equipo y mantenerlo con opciones son los pilares de la primera plantilla, pues los chicos del filial aparecen "para ayudar". De hecho, el goleador Diego Domínguez (14 tantos en 20 partidos), que debutó en Cádiz en el último partido de Alfaro, no ha sido citado en esta ocasión y actuará con el filial, por la tarde (18.00), en el mismo escenario ante el Antoniano con el play off de ascenso a Segunda RFEF en juego.

Con Becerra en la portería, todo apunta a una defensa con Djetei y Visus en el centro, dejando los laterales a Robles o Farrando y Jesús Álvaro. Mario Ortiz y Del Moral serían los pivotes, con muchas incógnitas en el resto. Nahuel en una banda y Willy en la punta, Javi Flores de enganche, la irrupción de Luismi... Germán Crespo puede sorprender al final, quizá buscando el último arreón de una formación plana y apelmazada en las citas trascendentes. Hará falta vigor, como punto de partida, para abordar un reto vital.

En El Arcángel habrá 400 espectadores, que se ubicarán en la zona de Tribuna. Han sido los agraciados para estar presentes en un partido histórico, el penúltimo de esta temporada en casa y una cita en la que se depositan las esperanzas de que el fin de semana del 9 de mayo, cuando los jugadores regresen a su hogar ante el Cádiz B, haya en juego algo más que un honor pisoteado.

El resto de la jornada

Media hora antes de que arranque el partido del Córdoba se juega en la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros Palacios (11.30) un Sevilla Atlético-Cádiz B más que relevante. El filial nervionense, con 34 puntos, podría dejarlo a punto si gana al desahuciado equipo amarillo y en El Arcángel se registra un empate o derrota blanquiverde. El otro partido, Real Murcia-Balompédica Linense (18.00 horas), pondrá a los gaditanos (37 puntos) en la Primera RFEF en caso de victoria.

Hay una combinación diabólica para el Córdoba CF, que sellaría su pase a la Segunda RFEF -la cuarta categoría nacional- si pierde con el Tamaraceite y el Sevilla B gana. El empate podría no servir a los cordobesistas si el Sevilla B gana y la Balona puntúa en Murcia.

Alineaciones probables

Córdoba CF: Isaac Becerra, Álex Robles, Djetei, Ricardo Visus, Jesús Álvaro, Alberto del Moral, Mario Ortiz, Javi Flores, Nahuel Arroyo, Luismi y Willy.

Tamaraceite: Nauzet García, Aythami Alvarez, David García, Alberto, Jordán, López Silva, Julio Báez, David González, Casais, Quintero y Asdrúbal.

Árbitro: García Gómez (Comité Extremeño).

Campo y hora: El Arcángel (12.00 horas, Footters).