El nuevo entrenador de la primera plantilla del Córdoba CF, Germán Crespo, tiene 45 años y lleva trece años de carrera como técnico. Se inició en banquillos de clubs de la provincia de Granada, su tierra -Sierra Nevada Cenes, Huétor Vega, Atarfe, Maracena, Huétor Tajar- y en verano de 2018 fichó por el Real Jaén, un histórico del fútbol andaluz. Con el equipo de la capital del Santo Reino obtuvo el título de campeón de Liga en el Grupo 9 de Tercera División y disputó la fase de ascenso a Segunda B, siendo eliminado por el Algeciras. Crespo dirigió en la última temporada antes de llegar a El Arcángel al Lincoln Red Imps, de la máxima categoría en Gibraltar. Logró clasificarlo para la Europa League y su última campaña allí fue tercero en un campeonato que terminó ganando el Europa FC, dirigido por el cordobés Rafael Escobar. Crespo llegó al club gibraltareño en el mes de enero sustituyendo en el cargo al canario Víctor Afonso.

El pasado verano fue captado por la entidad blanquiverde para asumir el desafío de dirigir a un conjunto clave en la estructura del Córdoba CF para el curso 20-21. El filial siempre está destinado a ser plataforma de lanzamiento de futbolistas para el primer equipo, sin renunciar a objetivos clasificatorios. No tuvo un inicio fácil en el segundo equipo cordobesista, ya que como no pocos filiales, al filial le costó arrancar. De hecho, en las nueve primeras jornadas disputadas, el Córdoba B solo consiguió una victoria, un dato que contrasta con la segunda parte de la Liga, en donde el equipo de Crespo logró seis triunfos en nueve jornadas. El resurgir del filial continúa en la segunda fase, en la que lidera el Grupo 10C con seis puntos de distancia sobre el tercer clasificado, el Pozoblanco, por lo que se encuentra a un paso de acceder a los playoff de ascenso a Segunda RFEF.

El nuevo entrenador de la primera plantilla cordobesista declaró el pasado verano a su llegada a El Arcángel estar «orgulloso» de fichar por «un club que tiene una estructura espectacular, que no tiene nada que envidiarle a algunos de Primera División». "En el momento en el que salió la opción del Córdoba no me lo pensé por club, por masa social», declaró Crespo, que aseguró que su llegada al Córdoba CF y al Córdoba B «era una de mis pretensiones, ir a un filial y ahora me ha tocado. Voy a tener la suerte de trabajar en un sitio el que llego con la máxima ilusión", expresó el nuevo entrenador de la primera plantilla del Córdoba CF, el pasado verano, en su retorno al fútbol andaluz después de su etapa en Gibraltar.