A por los tres puntos con todos los jugadores disponibles. Germán Crespo, el nuevo entrenador del Córdoba CF para lo que resta de temporada, decidió no ofrecer una convocatoria cerrada de cara al decisivo choque del domingo contra la UD Tamaraceite (El Arcángel, 12:00 horas). Como era previsible, no ha hecho descartes y ha llamado a todos los futbolistas del plantel, además de algunos del filial. Por ello, hasta unas horas antes del inicio no se sabrá el listado definitivo de 20 futbolistas que procurarán mantener con vida el objetivo del ascenso a la Primera RFEF.

Las únicas ausencias obligadas por sanción serán las de Bernardo Cruz y Xavi Molina, ambos amonestados ante el Cádiz CF B -uno sobre el verde y el otro en el banquillo-. A partir de ahí, el hecho de no contar con tocados o lesionados -más allá del conocido caso de Julio Iglesias- posibilitará al míster granadino diseñar la citación más acorde a las exigencias que plantee el cuadro canario. Cabe recordar que Crespo, en la comparecencia previa al choque, destacó el trabajo realizado por el vestuario en una dura semana e indicó, además, que todos “partirían de cero”. No obstante, el grueso de los participantes será del primer plantel con pinceladas del filial blanquiverde.

El que fuera hasta hace prácticamente unos días el preparador del Córdoba CF B subió para las sesiones de entrenamientos a Carlos Puga. El polivalente joven, que puede desempeñar las funciones de lateral y de extremo por el costado diestro, ha sido uno de los hombres más relevantes en el subgrupo B del Grupo 10 de Tercera División. El natural de Albuñol (Granada) se unió así a Ricardo Visus y Luismi Redondo -dos de sus compañeros que ya debutaron en Segunda División B durante el curso- en la preparación del encuentro ante los de Chus Trujillo. Porque Luismi, pese a las primeras pruebas médicas que apuntaban a una lesión en el menisco externo de la rodilla, finalmente retornó a la dinámica grupal sin problemas relevantes.

El trío mencionado, en caso de no disputar ningún minuto en la jornada dominical, estará en perfectas condiciones para reforzar al B. Y es que la escuadra cordobesista recibirá, también en El Arcángel, al Club Atlético Antoniano a las 18:00 horas. Esta contienda supondrá el debut de David Ortega -hasta ahora enfocado en la dirección de la cantera- al frente de un equipo dependiente que busca su cuarta victoria consecutiva y la clasificación para las eliminatorias por subir a la Segunda RFEF (siempre y cuando el Córdoba CF no baje a dicha división).

Germán Crespo, que ha realizado la últimas sesiones a puerta cerrada, mantiene sus planes ocultos para un partido de una importancia capital. El granadino ha querido concentrar al máximo a los jugadores para un cambio de mentalidad exprés. En el entreno de este sábado, el último ya antes del encuentro ante el Tamaraceite, los jugadores felicitaron a su compañero Manu Farrando por su cumpleaños, según difundió el club a través de sus canales oficiales.

Una cálida felicitación de los compañeros 👊 pic.twitter.com/9M1FZzhqxH — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 24 de abril de 2021

Piovaccari, con opciones de regresar

Una de las ausencias más llamativas de los cordobeses en la Ciudad Deportiva El Rosal fue la de Federico Piovaccari por decisión técnica -su puesto lo ocupó Diego Domínguez-. Pablo Alfaro, ante los medios de comunicación, subrayó que solo apostaría por aquellos que estuvieran al 100% para arropar al club. Si bien expuso a continuación que dejar fuera a un jugador no era señalarlo, lo cierto es que la decisión se tradujo como tal entre los aficionados. Crespo recalcó que vio “intensidad e implicación” de todos sus pupilos y que cada entrenador “toma sus decisiones, tiene sus planteamientos y su forma de jugar”. Asimismo manifestó que no se podía guiar “por lo que pasó antes” dando oportunidades a los integrantes del vestuario.

La lista de disponibles, por posiciones

-Porteros: Edu Frías e Isaac Becerra.

-Defensas: Manu Farrando, Álex Robles, Momo Djetei, Ricardo Visus, Berto Espeso, Jesús Álvaro y Carlos Puga.

-Centrocampistas: Djak Traoré, Alberto del Moral, Mario Ortiz, Javi Flores, Miguel de las Cuevas, Nahuel Arroyo, Thierry Moutinho, Carlos Valverde, Moussa Sidibé y Alberto Ródenas.

-Delanteros: Willy Ledesma, Federico Piovaccari y Luismi Redondo.