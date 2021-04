Ilusión y muchas ganas. Todo ello desprendieron las palabras de Germán Crespo en la previa del duelo frente a la UD Tamaraceite. El nuevo inquilino del banquillo del Córdoba CF indicó a los medios de comunicación que la semana de trabajo había ido “muy bien” y que “todo el mundo tiene una motivación extra cuando hay un cambio de entrenador”. El grupo sabe que “no se puede fallar más” y procurarán hacer “un nueve de nueve” en los tres envites que restan. Los jugadores “facilitaron” la labor del recién arribado y vio “intensidad e implicación” en unos hombres que le demostraron “que quieren jugar el domingo”.

El paso adelante del bloque

El once que salte al verde del estadio El Arcángel sufrirá variaciones con respecto a la derrota cosechada en Cádiz la semana pasada. “Cambios van a existir, hay jugadores sancionados como Bernardo y Xavi Molina, y todos parten ahora mismo de cero”. Es una de las razones por las que se atisbó “intensidad” en las sesiones de entrenamiento. “Todos dieron un paso adelante” y ahora le tocará a él elegir a “los que mejor estén y hayan hecho la mejor semana de trabajo”. Eso sí, indicó que “no se puede hacer un cambio radical porque hay una base importante” y tampoco pretende mermar al filial blanquiverde.

“La gente no sabe la situación del B, se juega la vida”. David Ortega, su sustituto, no podrá disponer de Núñez -contacto directo con un positivo por covid-19- o Álex Meléndez -lesión de larga duración-. Son solo algunas de las bajas que dejaron “en cuadro” al segundo plantel. No obstante, subrayó que “nosotros jugamos antes y si alguno de los citados no tiene minutos, puede después por la tarde hacerlo con el filial”. Reconoció que “alguno estará”, pero habría que “mirar” el buen año del vestuario dependiente en este tramo decisivo.

El granadino, al ser preguntado sobre si volverán jugadores que perdieron peso durante la etapa de Pablo Alfaro, respondió de manera afirmativa. “Cada uno toma sus decisiones, tiene sus planteamientos y su forma de jugar. Por la semana que llevo aquí veo implicación de todo el mundo, todos van a una, y no me puedo guiar por lo que pasó antes”. Dicha circunstancia no quita que pueda tener un punto de partida después de lo presenciado en los meses que lleva en la entidad. “Cada entrenador es un mundo y piensa de una forma. Vivo de eso, de acertar con los once que saquemos al campo”, añadió.

Tranquilidad y una petición a la afición

La responsabilidad que tiene a partir de este instante no le impide mantener la calma. “Estoy tranquilo y, como cualquier entrenador o jugador que debuta, me gustaría hacerlo con victoria”. Reiteró la plena confianza en que “se van a hacer las cosas bien porque así lo he recalcado en el trabajo”, aunque ya no depende de él “que la pelota entre o no”. Por lo tanto, está deseando que llegue la cita y que la gente vea “un cambio importante en el equipo”.

A la afición, precisamente, dedicó unas palabras en rueda de prensa. “Sé que está fastidiada por la temporada, pero mientras tengamos posibilidades matemáticas tenemos que ir todas a una”. Bajo su criterio necesitan “la ayuda de los once que entren, los cambios y de la afición y que empujemos en el mismo sentido”. Cuando concluya el choque “y se vea el resultado”, ya están en su pleno derecho para “manifestarse si se tienen que manifestar”. De no hacerlo así, “dificultará” el devenir competitivo del Córdoba CF contra los canarios.

El Tamaraceite y su estilo

Crespo explicó que los de Las Palmas de Gran Canaria poseen “un estilo de juego parecido al que quiero inculcar”. Esa tesitura la considera “buena para nosotros” debido a que los de Chus Trujillo “no se meterán atrás”. La clave del encuentro estará en quien sea capaz de “mantener el ritmo del partido y tener la posesión del balón”. El que no se haga con el esférico “sufrirá y correrá detrás”. La propuesta futura promoverá que puedan hacer sufrir a los adversarios. “Si son ellos los que deben trabajar defensivamente, la frescura ofensiva no será la misma”, aseveró.

¿Y qué se verá en el verde? “Protagonismo en cuanto a la posesión del balón, ser verticales cuando el equipo contrario le pille en nuestro campo y, si tenemos la suerte de marcar, saber llevar el ritmo del encuentro”. A buen seguro habrá “diez partidos diferentes dentro del partido” y todos deben saber “qué se necesita en cada momento”. Sus plantillas juegan “según el planteamiento del rival pero nunca en lo que haga”. Al Tamaraceite lo conoce de sus días como entrenador del Real Jaén CF. “Era un posible rival nuestro y tenían al mismo míster y a algunos jugadores”. Desde que cogió las riendas de la escuadra cordobesa analizó “seis o siete choques más el vídeo que les hemos puesto a los jugadores”. A fin de cuentas, a tu adversario, debes “conocerlo, ver dónde puedes superarle y dónde te pueden contrarrestar”.